Gözde VIP transfer aracı makyaj yaptı

Yenilenen yıldızlı vanlar, sadece kapsamlı lüks veya premium donanımlarıyla güzelleşmiyorlar, aynı zamanda tamamen elektrikli bir geleceğe doğru köprü oluşturuyorlar. 2026’da lansmanı yapılacak bataryalı elektrikli tüm yeni orta ölçekli ve büyük hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirilen yenilikçi araç mimarisi VAN.EA, aynı zamanda Mercedes- Benz’in sürdürülebilir iş stratejisindeki en önemli dönüşüm hedefi olan 2039'dan itibaren karbon nötr araç filosuna giden yolda çok önemli bir kilometre taşı…

Mercedes-Benz portföyünde MPV olarak görünen van grubunun bireysel lüks seçenekler arasında EQV, Avantgarde donanımıyla, V-Klasse ise giriş seviyesi, Style, Avantgarde ve Maybach seviyesi lüksüyle dikkat çeken Exclusive sunuluyor. Ayrıca AMG Line ve V’ler için Night paketi, EQV için dış ve iç mekân için özel tasarım paketi ve opsiyonel dizayn paketleri de sipariş edilebiliyor. Vito ve eVito ticarileri için ise Tourer, Panelvan ve Mixto gövde tiplerinde Base, Pro ve Select donanımları ile kişisel ihtiyaçlara göre uyarlanabilecek.

Önce binek V’lere bakacak olursak; V serisi modellerin ilk bakışta fark edilecek, gelenekselle modernliği bir araya getiren iddialı yeni yüzünde V-Klasse’nin klasik krom radyatör ızgarası, EQV'nin avangart siyah panel elemanıyla birleştirilmiş. Krom çerçeveli aşağı doğru büyütülmüş panjurun alt kısmına ise siyah parlak bir yüzeyde plakalık oturtulmuş. Bu şık bağlantı ve hizalamayla imtiyazlı duruş vurgulanmış. Avantgarde ve ve AMG Line paketlilerinde ise yıldızlar deseni, parlak krom bir görünümde kullanılmış. En üst Exclusive donanımındaysa beş krom kaplamalı çift panjurdan ayrı olarak yukardaki Mercedes yıldızı ise, kaputun üzerinde klasik şekilde dik duruyor ve yeni V-Serisi’nin statü belirleyiciliğini vurguluyor. Bu en üst paketlerde krom çerçevenin LED modülleriyle cam elyaf demetlerine geçen iki ışık kılavuzuyla ayrıca aydınlatıldığını, sürüş sırasında gündüz farları ile aydınlatılmış radyatör çerçevesinin karakteristik bir görünüm sağladığını da belirtelim.

Ticari Vito ve eVito’lar ise, daha güçlü ve dinamik duruş için; üç boyutlu derinlik görünümüne ve merkezi yıldıza sahip üç çıtanın yanı sıra arkasında sportif siyah elmas ızgaralı genişliği vurgulayan yeni tasarlanan panjur ve büyük yan hava girişlerine sahip yeni ön tamponlar ile makyajlanmış.

MBUX ekranları ve modern elektronik de, Vito’ların yeni kozu.