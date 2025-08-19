  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Servet YILDIRIM
  4. Güngör Uras'ın reçetesi: Üretim artmalı, teknolojiye dönmeliyiz

Güngör Uras'ın reçetesi: Üretim artmalı, teknolojiye dönmeliyiz

Servet YILDIRIM
Servet YILDIRIM Ekonominin Halleri

Ekonomi, sadece rakamlar, grafikler ve oranlar değildir. Aynı zamanda halkın yaşamı, geçimi, mutfağı, yani günlük hayatın ta kendisidir. Güngör Uras, halkın diliyle bunu anlatmayı başaran nadir isimlerden biri oldu.

Türkiye’nin en özel kalemlerinden biriydi. Ona göre sanayi, ekonominin lokomotifiydi; üretim artmadan büyüme de sürdürülemezdi. Defalarca hatırlattı: Sermaye malı üretimi yükselmeden sanayileşme tamamlanmaz, teknolojiye sırtını dönen bir ülke ise geleceğini kaybeder.

Uras’ın yazılarında hep aynı özlem vardı. Daha çok yatırım yapan, ithalatı azaltıp ihracata ağırlık veren, ileri teknolojiye dayalı bir sanayi özlemini hemen her yazısında hissettirdi. Bir yazısında diyordu ki, “Sanayide yatırımların artmasını istiyoruz, üretiminin artmasını istiyoruz. Sanayi üretiminde yapısal değişimin gerçekleşmesini istiyoruz. İthalatı azaltacak, ihracatı artıracak, ileri teknolojiye dayalı üretime geçmek istiyoruz. Ne var ki isteklerimiz ve bekleyişlerimiz başka, gerçekler başka.”

Ekonomiyi anlatırken mutfaktan başlardı

O yüzden yazılarında sık sık “Üretim artmalı, teknolojiye dönmeliyiz” diye seslenirdi.

Ve mesele sadece rakamlar değildi. Ona göre sanayiye dayalı büyüme demek, daha çok iş demekti, sofralara ekmek demekti. Ekonomiyi rakamlardan ibaret görmedi, insan hayatına dokunan yanıyla anlattı. Bu yüzden, yazıları bugün de güncelliğini koruyor.

Sanayileşmenin günlük hayata dokunuşunu anlatmak onun ustalığıydı.

Güngör Uras, ekonomiyi anlatırken mutfaktan başlardı. “Sanayi üretmezse büyüme de olmaz” derken fabrikalarda çarklar dönmediğinde pazarda sebze-meyve fiyatının artacağını ve mutfakta ise tencerenin kaynamayacağını anlatırdı. Ona göre sanayi, ekonominin kalbiydi. “Sanayi büyürse iş artar, iş artarsa evlerde ekmek çoğalır” diyerek meseleyi rakamların ötesine götürüp mutfağa taşırdı.

Yedi yıl önce 19 Ağustos'ta kaybettiğimiz Güngör Uras'ı sevgi ve saygı ile anıyoruz...

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Enflasyon hedeflerinin anlamı kaldı mı? 14 Ağustos 2025
Ercan Kumcu'yu kaybettik 12 Ağustos 2025
Sat-yap modelinin sonuna mı geldik? 12 Ağustos 2025
Politika faizi iniyor ama ticari kredi faizleri inmiyor 07 Ağustos 2025
Ekonominin gidişatına dair üç önemli uyarı 05 Ağustos 2025
Bankacılıkta yeni bir dönem başlıyor 31 Temmuz 2025
‘Sofrada güzel yemekler var ama huzur yok...’ 29 Temmuz 2025
Parasal gevşeme dönemi başlıyor ama... 24 Temmuz 2025
Parasal sıkılaştırmanın yan etkilerini yaşıyoruz 22 Temmuz 2025
Ekonomide kalabalıklaşma: Kamu borçlanıyor, özel sektör zorlanıyor 17 Temmuz 2025