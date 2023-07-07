Güvenlik ve turizm

Fransa’nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Cezayirli asıllı genç bir sürücünün, polisin açtığı ateşle yaşamını yitirmesi sonrası başlayan protestolar ülke içinde başkent Paris’ten sonra Lyon ve Marsilya’ya yayıldı, ardından yurt dışına, sınır komşusu Fransızca konuşulan Belçika ve İsviçre’ye taştı.

Bu arada İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, protestoların başka bölgelere yayılmasının önlenmesi gerektiğini söyledi. Olayların, dünyanın en çok turist alan ülkesi Fransa’da ve sezon ortasında yaşanması sorunu daha da önemli hale getirdi. Sorunu turizm açışından önemli hale getiren olaylar gösteriler sırasında Çinli bir turist grubunun saldırıya uğraması ve bir İspanyol seyahat acentesinin tur otobüsünün yakılması oldu.

Olaylar nedeniyle Fransa’ya yapılmış rezervasyonlarda çok ciddi iptaller yaşandı; öyle ki Fransa’nın bu yıl en çok ziyaretçi alan ülke unvanını bile yitirebileceği konuşulmaya başladı.

Olay turizmde güvenlik konusunu gündeme getirdi.

Bunlar genel ve her zaman geçerli olan doğrulardır.

Ancak bu genel doğruya aykırı durumlar var.

Şöyle ki:

Geçen hafta Fransa’da, daha önce değişik zamanlarda başka ülkelerde yaşanan bu tür olaylar konjonktürel (O andaki) bir durum iken; güvenlik konusunun yapısal, kalıcı bir hal olduğu ülke ve durumlar var,

Örneğin Meksika, yerel halk ve turistler için güvenlik açısından en riskli ülkelerden.

International SOS’un yayınladığı, 2023 Risk Haritası'ndaki verilere göre dünyada şiddetin en çok yaşandığı ilk 10 şehrin 9’u Meksika’da.

SOS verilerine göre dünyanın en güvenli ülkeleri listesinin ilk üç sırasında İsviçre, İzlanda ve Norveç yer alırken en az güvenli ilk üç ülke ilk sıralamasının başında ise Jamaika var. O’nu Brezilya ve Güney Afrika izliyor. Meksika beşinci sıradadır. Şehir bazında ise Meksika’nın 330 bin nüfuslu Colima kenti yılda 601 cinayetle nüfusa oranla en yüksek cinayetin işlendiği yer.

İlginçtir, turistlerin olduğu plajlarda güvenliği ellerinde tüfeklerle kumsalda dolaşan askerlerin sağlandığı Meksika, turizmde son yıllarda en hızlı yükselen destinasyon.

Meksika, 2018 yılında dünyada en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke arasında bile değilken 2022’de 33 milyon turist ile 6. Sırada yer buldu.

Bu konunun tüketici yönü. Yani Meksika güvenlik açısından bu durumda olmasına rağmen tatilciler bu ülkeye gidiyor.

Ama yalnız tatilci tüketici değil yatırımcılar da Meksika’yı tercih ediyor.

Aralarında Marriott, Accor, Wyndham ve Hilton’un da olduğu uluslararası zincir oteller Meksika’ya yatırım yapıyor.

Bu zincirler her şey dahil sistemini ilk olarak Meksika’da uygulamaya koydu.

Fransa’da bir şehirden yayılan ve bir hafta süren olaylar tur iptallerine neden olurken Meksika’da şiddet birden çok şehirde ve sürekli yaşandığı halde ülkeye gelen turist sayısı azalmıyor, artıyor.

Ama Meksika örneği güvenliğin önemli olmadığı anlamına gelmez.

Güvenlik her yerde her zaman önemlidir ve hafife alınamaz.