  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Hangi ilde kaç vergi mükellefi beyanname veriyor?

Hangi ilde kaç vergi mükellefi beyanname veriyor?

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet Arslan
CPA, MBA

Ülkemizde vergi sisteminin dolaylı vergilere dayalı olduğu ve dolaysız vergilerin büyük bir kısmının da beyan üzerine değil, tevkifat suretiyle tahsil edilen vergiler olduğu bilinen bir olgudur. 

Söz konusu çarpıklık beyanname veren vergi mükellefi sayısı bakımından iller arasındaki uçurumda da kendini göstermektedir. İlk olarak belirtmek gerekir ki, ülkemizde potansiyel vergi mükellefi (vergi kimlik numarası verilen) sayısı 60 milyon 721 bin 268 olup, beyanname veren mükellef (gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV) sayısı toplam 7 milyon 443 bin 776’dır.

Basit usulde vergilendirilen yani beyanname vermeyen ve dolayısıyla kazançları üzerinden hiç vergi ödemeyen esnaf sayısı ise 833 bin 417’dir. 

Aşağıda beyanname veren gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV mükellefi sayısının iller itibariyle dağılımı gösterilmektedir. 

  1. Gelir vergisi mükellefi sayısı

İlk olarak belirtmek gerekir ki, beyanname veren gelir vergisi mükellefi sayısı toplam 2 milyon 478 bin 134’tür. Söz konusu sayısının iller arasında dağılımı ilk 10 il ve son 10 il itibariyle aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tabloda görüldüğü üzere, beyanname veren gelir vergisi mükellefi sayısı bakımından ilk sırada yer alan 10 ilin toplamı ile son sırada yer alan 10 ilin toplamı arasında 60 kat fark bulunmaktadır. Beyanname veren gelir vergisi mükellefi sayısı bakımından ilk sırada yer alan il (İstanbul) ile son sırada yer alan il (Bayburt) arasında 483 kat fark bulunmaktadır. Söz konusu iki ilin nüfusu arasındaki fark ise 217 kattır. Bu durum vergi mükellefi sayısının sadece nüfusun bir fonksiyonu olmadığını, kayıt dışı ekonomi ve vergiye uyumsuzluğun da beyanname veren gelir vergisi mükellefi sayısında önemli bir etkiye sahip bulunduğunu göstermektedir. 

  1. KDV mükellefi sayısı

Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi sayısı 3 milyon 552 bin 298 olup, söz konusu rakamın iller arasındaki dağılımı ilk 10 il ve son 10 il itibariyle aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

 

Tabloda görüldüğü, KDV mükellefi sayısı bakımından illerin sıralaması gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısına ilişkin sıralamayla paralellik göstermektedir. 

  1. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı

Kurumlar mükellefi sayısı 1 milyon 143 bin 344 olup, söz konusu rakamın iller arasında dağılımı ilk 10 il ve son 10 il itibariyle aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

 

Tabloda görüldüğü, kurumlar vergisi mükellefi sayısı bakımından illerin sıralaması beyanname veren gelir vergisi mükellefi sayısı ile KDV mükellefi sayısına ilişkin sıralamayla paralellik göstermektedir.

Sonuç

Yukarıda tablolarda görüldüğü üzere, ülkemizde vergi mükellefi sayısı bakımından iller arasında büyük uçurum bulunmaktadır. Söz konusu uçurum nüfus katsayısı farkından çok daha büyük olduğundan sadece nüfus miktarı ile açıklanabilecek bir uçurum değildir. Bu nedenle vergide adalet ve etkinliğin sağlanması bakımından ekonomi yönetiminin ve vergi idaresinin beyanname veren mükellef sayısı bakımından geride bulunan iller üzerindeki vergi denetimini arttırmasında fayda bulunduğunu göstermektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Enflasyon düzeltmesi uygulamasında ortaya çıkan yeni sorular 08 Ocak 2024
Elektronik ticaretin hukuksal boyutu 08 Ocak 2024
Enflasyon muhasebesi düzenlemesinin Ticaret Hukuku’na uymayan yönleri 08 Ocak 2024
Esnaf ve sanatkârların sicile ve odaya kayıt sırasında ödeyecekleri ücretler de zamlandı 08 Ocak 2024
Yenilenebilir devrim 04 Ocak 2024
Sürdürülebilirlik raporlamasında yeni bir dönem: TSRS 03 Ocak 2024
Uluslararası borsalar ile BİST yarışı başlıyor 02 Ocak 2024
Sosyal medya üzerinden gelir elde edenler dikkat! 01 Ocak 2024
Esnaf ahilik sandığı için prim ödemeleri 2024 yılında başlayacak (mı?) 01 Ocak 2024
Kamuda pek bilinmeyen veya gözardı edilen bazı yasal gerçekler 29 Aralık 2023