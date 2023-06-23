Harvard’lı aileler ve Türkiye’deki seçim sistemi

Harvard Üniversitesi’ne yüksek lisans için gittiğimde yeni kurulan bir öğrenci kulübü dikkatimi çekmişti: Ailesinden İlk Defa Harvard’a Girenler Kulübü. Ne garip şey, böyle kulüp mü olur diye araştırınca öğrendim ki, Harvard’a lisans okumaya gelen öğrencilerin %36’sının ya annesi ya da babası Harvard mezunuymuş. Bu oran eskiden çok daha yüksekmiş. Okul, kabullerde çeşitliliği artırmaya yönelik çabalarıyla bu oranı üçte bire kadar düşürebilmiş. ABD’nin diğer prestijli üniversitelerinde de durum farklı değil. İyi okullara gitmek bir tür kalıtsal özellik haline gelmiş durumda.

Ben de “Tabii, çocukların anası babası akıllı. Çocuğu da iyi yetiştirmişler. O da Harvard’a girmiş” diye düşünmüştüm. Ancak ABD’de işler tam olarak böyle dönmüyor. Üniversitelere kabuller bizdeki gibi merkezi sınavlar değil. Bir sınava giriyorsunuz ama sınavdaki notunuz kabul kararını etkileyen birçok etmenden sadece biri. Lise notlarınız, lisede ders dışındaki aktiviteleriniz ve en önemlisi referans mektuplarınız okula kabulde çok önemli. Tabi, en önemlisi de “referans mektupları.” Eğer ailenizde bir Harvard mezunu varsa, okulu etkileyecek mektuplar bulmanız kolaylaşıyor. Diyelim ki, babanızın Harvard’dan bir sınıf arkadaşının yanında staj yapıyorsunuz ve o da size referans oluyor (birkaç sene sonra da babanız da onun çocuğuna aynı kıyağı geçiyor). Okullar öğrencilerin ders dışındaki becerileri, çeşitlilik gibi etmenleri dikkate alıyoruz deyip, kabul kararlarını objektif kriterlere göre savunmak zorunda olmadıkları için, kurulan bu sistem içinde hep aynı ailelerin çocukları aynı elit okullara giderek sistemi yönetir hale gelmiş.

ABD’de eşitsizlikler sadece gözle görülebilir kriterlere göre tartışılabiliyor. Bu nedenle de okullar, son 50 yıldır, siyahi öğrencilere ek kontenjanlar tanıyarak bu sistemi bir bakıma meşru kılmaya çalışmış. Yani “Okulun yarısının ebevyni sizin mezununuz” deyince “bakın bu kadar da siyahi öğrenci alıyoruz” diyorlardı. Tabii her özel kota gibi siyahi öğrencilere ayrılan kotalar da kavgaya sebep oldu. Önce –pek bilinmeyen kavga—siyahi öğrenciler arasında çıktı. Bu kotalara çoğunlukla Afrika ve Karayiplerden başvuranlar kabul edilmeye başlayınca, Afrika kökenli Amerikalı adaylar sinirlendi. “Kölelerin soyundan gelen biziz, niye bunlar bizim hakkımızı alıyor” dediler. Halbuki Afrika ve Karayiplerden gelenler koskoca ülkelerin nüfusları içinden seçilip geldikleri için büyük sayılar kuralına göre kabul olasılıkları daha fazla oluyor. İkinci kavgayı ise, çoğunlukla ilk nesil göçmenlerin çocuğu ve bu nedenle de çok çalışkan olan Asya asıllı Amerikalılar çıkardı. “Biz de azınlığız, siyahilere ayrılan kontenjan bize de ayrılmalı” dediler. Açtıkları dava şimdi Yüksek Mahkeme’de ve büyük olasılıkla tüm bu kota sistemi eşitliğe aykırı bulunarak iptal edilecek. Böylece eskiden olduğu gibi Harvard’a daha da çok ailesinde Harvard mezunu olan öğrenciler kabul edilebilecek.

Bence ABD’deki üniversite giriş sistemiyle ilgili tartışmalardan alacağımız ders şu olmalı: Bazı sistemlerin doğru çalışabilmesimesi için, en önemli kriter, ortalama vatandaşa basit biçimde açıklanabilir ve güven telkin edebilir olması gerekli. Benzer bir durum seçimlerde oy verme sistemi için de geçerli. Geçen hafta Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız önümüzdeki seçimlerde elektronik oy sistemine geçiş için çalışmalar yürütüyoruz, demişti. ABD’de de bazı eyaletlerde bu sistem kullanılıyor. Trump, son seçimleri kaybedince oy makinelerinde yolsuzluk var diye olay çıkarmış, gaza gelen bir güruh başkanlık görev devrinden önce Amerikan Kongresi’ni işgal etmişti. Bu konuda ceza soruşturmaları sürerken, elektronik oy sistemlerini yapan şirket, Trump ve taraftarlarının yolsuzluk şayialarını yaydığı TV kanalı Fox News’ü dava etti. Fox News de dava uzamasın diye 783 milyon dolar tazminat ödeyip, bazı spikerlerini işten çıkarmayı kabul etti. ABD’de halkın yarısı hala seçimlerde oylamaların doğru yapıldığına inanmıyor.

Bizim gibi kurumsal yapısı ortalama düzeyde, kutuplaşma nedeniyle sistemlere itibarın zayıfladığı ülkelerde, az sayıda çalışan sistemimize sahip çıkmalıyız. Mesela ÖSYM sınavları böyledir. Yeterince soruyu doğru yapan en iyi okula girer. Tabii ki test sistemi doğru sınav sistemi olmayabilir. Mesela herkes kursa gidemeyebilir, ama alternatif sistemlere göre en objektif sistem budur. Seçimlerde oy pusulasına mühür vurup zarfa koyup, sonra açık sayımda zarfları açmak suretiyle sayım yapmak, gerektiğinde mühürlü çuvaldaki oyları yeniden sayabilme imkânının olması en basit ve itibarlı seçim sistemidir. Tabii ki, “ikametimin olmadığı yerde de oy kullanabilsem” veya “internetten de oy verebilsem” diyenler olacaktır. Ama bu konforların hiçbiri seçim sisteminin basitliğinden gelen itibarından önemli olamaz. Amerikalılar “if it ain't broke don't fix it” diye bir lafı vardır. Çalışan sistemleri kurcalamak yerine çalışmayan sistemlerimizi düzeltmeye odaklanalım. Odaklanmamız gereken o kadar çok şey var ki… İyi bayramlar!