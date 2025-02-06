Hayvancılığa destek projesinin başvuru koşulları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi”ni 3 Şubat pazartesi günü açıkladı. Proje kapsamında kadın, genç ve aile işletmelerine uygun fiyatla en az 5 en fazla 15 damızlık gebe hayvan temin edilmesi öngörülüyor.

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi’yle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetle üreticilere verileceğini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Projeyle aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, gençlerimizin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını amaçlıyoruz. Üreticilerimiz, Ziraat Bankası’ndan 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Üreticilerimizin, 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda yıllık 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız. Ayrıca üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM’den 1 yıl sigortalı olarak alacak, bunun da bedeli devletimiz tarafından ödenecek. Projede 15 olan hayvan sayısını veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençlerimizin yapacağı başvurularda 30 olarak uygulayacağız. Bunda da gayemiz, bu mesleklerden mezun olmuş gençlerimizin kendiişlerini kurması ve kendi memleketlerine fayda sağlamasıdır. Deprem bölgesindeki üreticilerimize bu projede de öncelik vereceğiz.”

Proje için başvurular Tarım İl ve İlçe Müdürlikleri’ne yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TRT’de katıldığı programda projenin ayrıntılarını anlattı. Yumaklı, röportaj sırasında an itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından başvuruların alınmaya başlandığını söyledi. Ancak Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasındaki haberde ise "Başvurular İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden yapılacak olup, projeye ilişkin kriterler ve diğer detaylar Genel Müdürlüğümüz sitesinden paylaşılacaktır." bilgisine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TRT Haber‘de yaptığı açıklamada Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’nin 2024 Şubat’ında açıkladıkları beş yıllık hayvancılığın yol haritasının bir parçası olduğunu söyledi.

İlk kez hayvancılık yapanlar başvurabilecek

Kırmızı et üretimini arttırmak için kadın, genç ve aile işletmelerine gebe hayvanların temin edileceğini belirten İbrahim Yumaklı, hayvancılık işini ilk kez yapmak isteyenlerin başvuru yapabileceğini söyledi. Yumaklı, kadın ve gençlerin öncelikli olacağını ve ayrıca 20 baş altı hayvanı olan aile işletmelerinde sürüsünü büyütmek veya sürüyü değiştirmek isteyenlerin bu projeye başvurabileceğini anlattı. Yumaklı konuşmasının bir yerinde ise 200 baş altı hayvan varlığı olanların projeden yararlanabileceğini vurguladı.

Kadın, genç ve 1. Derece örgüt üyesi olanlar avantajlı

Başvurularda kadın, genç ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği 105 tane 1. Derece Tarım Örgütü üyesi olanlar ile deprem bölgesindeki üreticilere ekstra bir puan verileceğini belirten Yumaklı bunların daha avantajlı olacağını belirtti.

Verilecek gebe hayvanların 7-8 ay sonra doğurduğunda hayvan sayısının ikiye katlanacağını da hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verilecek hayvanların aşılarının tam, kaliteli hayvanlar olacağını ifade etti.

Proje 3 yıl uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı söz konusu projenin 3 yıl süreceğini belirterek, hayvancılığın yol haritası kapsamında bu projenin 2028 yılına kadar devam edeceğini anlattı. Yumaklı, önümüzdeki günlerde yeni projeler açıklayacaklarını söyledi.

Finansman Ziraat Bankası’ndan

İlk kez hayvancılık işine girecek kadın ve gençlerin mutlaka finansmana ihtiyacı olacağını ve bunu da düşündüklerini hatırlatan İbrahim Yumaklı: “Minimum 5 hayvan, maksimum 15 hayvan olmak üzere genç, kadın ve aile işletmeleri bu hayvanları aldığında Ziraat Bankası 2 yıl ödemesiz 3 ile 5 yıl vadeli sübvansiyonlu kredi kullanabilecek” dedi.

İlk hayvanlar Mart’ta teslim edilecek

Başvuruların an itibarıyla açıldığını ve başvurmak isteyenlerin Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından başvuru yapabileceğini anlatan İbrahim Yumaklı, başvurular için 1 aylık bir süre öngördüklerini ve Mart ayında ilk hayvanları teslim edebileceklerini söyledi.

Meslek mensuplarına 30 hayvan verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek mensuplarına öngörülen hayvan sayısının 2 katı hayvan yani 30 hayvan verileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın detaylarını verdiği proje kapsamında Et ve Süt Kurumu ithal ettiği boş düveleri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) veriyor. TİGEM hayvanları tohumlayarak aile işletmelerine satışını yapacak.

Üreticiler uyarıyor: “Önce hayvancılık yapanları kurtarın”

İzmir Tarım Fuarı’nda konuştuğum üreticiler yeni projenin şartlarını sorarken bir yandan da et ve sütte yaşanan sorunları dile getirerek ithalata dayalı projenin başarı şansının olmadığını dile getirdi. Çiğ sütü satamadıklarını ve zarar ettiklerini belirten üreticilerin anlattıkları özetle şöyle: “Biz şu anda sütümüzü satamıyoruz. En kaliteli sütler bile süt tozuna gidiyor. Yeni yılda süt sanayicileri sözleşme yapmak istemiyor. Bakanlığın yeni sözleşmesini kimse imzalamıyor. Yine ciddi sayıda inek kesimi var. Bir yandan inekler kesilirken bir yandan yeni hayvan dağıtılması kaynak israfı olacak. Biz işin içinden çıkamazken yeni insanların bu işe sokulması çok büyük hata. Onlar da zarar edince o hayvanları kesecekler. Öncelikle ithalatın kesilmesi, çiğ sütün maliyetin üstünde satılması, etin para etmesi sağlanmalı. Geçmişte de çok hayvan dağıtıldı. Nerede o hayvanlar? Yeni kurbanlar yaratmanın anlamı yok. Şuanda hayvancılık yapanları önce kurtarmak lazım, onların işini sürdürmeleri sağlamak gerekir.”