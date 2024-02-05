Hedef, gerçekleşme, duygular ve olgular

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul AKM’de düzenlediği basın toplantısında turizmde “rekorlar yılı” olduğunu söylediği 2023 yılı gerçekleşmeleri ve 2024 yılı hedeflerini açıkladı.

2023 için ziyaretçi sayısı 60 milyon, turizm geliri 56 milyar dolar olarak açıklanmışken ziyaretçi sayısı 56,7 milyon, turizm geliri de 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Ersoy, 2024 hedefini de 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir olarak açıkladı.

Buna göre ‘Rekor’ denilen 2023’te sayılar arttı, ama hedefler tutmadı. 2023 yılı hedefi olan ziyaretçi sayısı 3.3 milyon kişi, turizm geliri de 1.7 milyar dolar gerisinde kaldı. 2023 için açıklanıp tutmayan rakamlar 2024 yılı hedefi oldu.

Hedef koymak iyidir. Gerçekleşmesi de moral verir, özgüveni artırır.

Ama bunun olması için gerçekçi olmak, hedefin duyguya değil olguya dayalı olması gerekir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un 31 Ocak günü İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlediği basın toplantısında açıkladığı veriler bunu doğruluyor.

Bakan daha önce yaptığı açıklamada 2023’te turizm gelirlerinde yüzde 21 artış yaşanacağını söylemişti. Artış oranı yüzde 10’da kaldı. Bakan Ersoy “Çok ciddi artışı bir sonraki yılda da yapacağız. 2024 yılında 68 milyar dolar, 2025’te 77 milyar dolar, 2026’da 85,3 milyar dolar, 2027’de 93 milyar dolar ve 2028 yılında 100 milyar dolar geliri hedefliyoruz” demişti.

2023 yılı hedefleri açıklandığında 6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen yüzyılın olayı deprem olmamıştı.

Dolayısıyla bu durumun hedefleri değiştirdiği düşünülebilir.

Ancak Bakan Ersoy deprem sonrası ve yıl içinde çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarda ısrarla 2023 hedeflerinin değişmediği, hedeflerin tutturulacağını söyledi.

Oysa yılın 7 aylık verileri açıklandığında yılsonu hedeflerini tutmayacağı belli olmuştu.

Neye göre belli olmuştu?

Veri, olgu ve hesaplamaya göre.

Nitekim 7 aylık veriler açıklandığında Turizm Gazetesi’nde, daha sonra kasım ayında Mahfi Eğilmez tarafından 2023 yılı için belirlenen ziyaretçi sayısı ve turizm geliri hedefinin tutmayacağı belirtilmişti.

Bakan Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada “2024 yılında 68 milyar dolar, 2025’te 77 milyar dolar, 2026’da 85,3 milyar dolar, 2027’de 93 milyar dolar ve 2028 yılında 100 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz” demişti.

Bunu böyle belirttikten sonra 2024 için 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar turizm geliri olarak açıklanan hedefin gerçekçi olduğu söylenebilir.