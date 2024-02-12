Her dört Mercedes’ten biri elektrikli olacak

Toplam satışları içerisinde elektriklilerin payını yüzde 25’in üzerine çıkarmayı planlayan Mercedes’in Türkiye’deki ilk “elektrikli tam yılı” başlıyor. “Elektrikli araçlarımızı şimdiye kadar yarım yıl satmıştık. Şimdi tüm yılın ilave etkisiyle, benzinli-dizelde beklenen yavaşlamayı kompanse edebileceğiz. Elektriklilerdeki ÖTV teşviği devam ettiği sürece, fiyat avantajı tam elektriklilere eğilimi sürdürecektir. 2024’te de 2023’ün rekor satış rakamlarına ulaşmayı öngörüyoruz.” diyerek yeni yıldaki ilk açıklamasını yapan Mercedes-Benz Otomotiv CEO’su Şükrü Bekdikhan, “Türkiye’de örneğin TSE regülasyon değişimi veya net olmayan tebliğler ve kuralları ya da başka öngörülemezlikleri ne kadar iyi yönetebiliyorsan, o kadar başarılı oluyorsun.” sözleriyle kural ya da yönetmelik değişikliklerinin premium segmenti de etkileyebileceğinden bahsediyordu.

2023 yılını premium segment lideri olarak tamamlayan Mercedes-Benz, 2024’e de iddialı başlarken; bin 718 otomobil satışıyla önceki yılın Ocak ayına göre yaklaşık yüzde 200 daha iyi performans gösterdi. Şimdilik sattığı her 7 araçtan biri tam elektrikli model olurken, yıl sonuna doğru elektriklilerde 4’te 1’e ulaşacaklarını düşünüyorlar.

Şükrü Bekdikhan, “2023’te elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz fijital satış modelimizle otomobil ve hizmet satın alma deneyiminde çıtayı daha da yukarı çekmek istiyoruz. Hedefimiz her on araçtan en az birini dijital ortamdan müşterilerimizle buluşturmak.”

2023’te otomobil satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 32 artırarak 24 bin 646 araca çıkaran ve premium segment liderliğini sürdüren Mercedes-Benz, hafif ticari araçlarda da satışını yüzde 47 oranında artırmıştı.

E-Serisi içten yanmalı motor seçeneğiyle de segmentinin en çok satan otomobili olurken; bu güçlü performansla Türkiye, Mercedes’in global ülke sıralamasında 2 basamak yukarı 12’nci sıraya ulaştı.

Enflasyonist ortamda otomotivin yatırım aracı olarak tercih edilmesinin 2023’te rekor satış getirdiğini söyleyen Bekdikhan, “Belirsizlik ve daralma endişeleriyle girdiğimiz 2024’te yine rekor ile başlamış olmamız memnuniyet verici. Üçüncü çeyrekte Elektrikli G-Serisi de, markamız adına yılın en önemli lansmanlarından biri olacak. Öncesinde ise hafif ticari araç ailemizin yeni modellerini ve tamamen elektrikli eSprinter ve EQV’yi de Türkiye pazarına sunacağız. Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasında öncü rol oynamayı sürdürmek istiyoruz. 5 modelimizle elektrikli araç yelpazesi en geniş markalardan biri olmaya sürdüreceğiz.” sözleriyle iddialarının altını çizdi.

Tamamen yeni bir model serisi olarak CLE Coupé de Ocak sonunda satışa sunulduktan sonra; yılın ikinci yarısında dört koltuklu üstü açık yeni CLE Cabriolet de Türkiye yollarına çıkacak. Mercedes’in en sportif modeli AMG GT dee, 2024 yaz aylarında Türk müşterilerin beğenisine sunulacak.

Mondo G projesi

Tam bir yıl süren ortak çalışma ile İtalyan lüks moda markası Moncler ile hayata geçirilen Project Mondo G, ilk kez Türkiye’ye geldi. Kapitone kumaştan şişme montunun yumuşak ve yuvarlak hatlarının Mercedes-Benz’in ikonik G-Serisi’nin köşeli tasarımı ile birleştirildiği ve tasarımda zıtlıkların etkileşimi ve heykelsi bir nesne olarak nitelendirildiği bu otomotiv sanat eseri, kısa bir süre Kartalkaya kış turizm merkezinde sergilenecek.