Herkes Zeekr’ın peşinde

⸶Türkiye’den birçok distribütör adayının peşinde koştuğu Zeekr, Batı Avrupa operasyonunu başlattı. Tümüyle Geely’nin geliştirdiği tam elektrikli premium Zeekr’ın 2024 başında teslim edilecek 001 ve X modelleri ön siparişe açıldı. Tek motorlu uzun menzilli 001’in Almanya fiyatı 60 bin Euro, Zeekr X’in başlangıcı ise 45 bin Euro olacak.⸷

Çin’in en büyük devlet iştiraki olmayan otomotiv grubu Zhejiang Geely Holding, Li Shufu’nun yönetiminde 21 yıldır Geely markasında, ardından Geometry ve Livan, son iki yıldır da Zeekr markalarıyla otomobil üretiyor. Diğer yanda geçtiğimiz 13 yıl içinde de Volvo, Polestar, Lynk&Co, Proton, London EV Company, Ouling, Smart, Xingma, Radar ve Lotus markalarını çatısı altına alarak küresel bir grup haline gelen Geely’nin Mercedes-Benz ve Aston Martin Lagonda’da da hatırı sayılır hissedarlığı söz konusu… Hatta geleceğin “uçan” taşıtları için Terrafugia ve Volocopter’e de yatırım yapan grubun Hanma, Ou Ling, Oneworld, Farizon ve Green Intelligent Link gibi ticari araçlar ve ağır iş makinaları üretiminde de ortaklıkları var. İki yıl önce Renault ile Güney Kore’de ortak araç üretme ve hibrit motor geliştirme anlaşması da yapan Geely’nin bu işbirliğine Aramco’yu da katması, küresel otomotivde tüm dikkatlerin üzerinde toplanmasını sağladı.

Diğer yanda; dünyanın en büyük sanal zekâ ve internet şirketlerinden biri olan Baidu’nun yazılım birikimini de yanına alarak, Jidu ve Ji Yue markalarında robotik araçlar geliştirmeye de başlamıştı. Avrupa pazarına içten yanmalı motorlarıyla gelmiş ve çok beğenilmiş Lynk&Co’nun tasarımlarına benzeyen tam elektrikli ve daha lüks yepyeni Zeekr’ı ortaya çıkaran Geely’nin yepyeni Galaxy model serisi de merakla bekleniyor.

Geespace gibi alçak irtifa uydularıyla otonom araçlara daha hassas pozisyonlama, Mitime gibi yüksek eğitim, DSI gibi şanzıman üretimi ve Meizu tüketici elektroniği gibi otomotivin etrafında olan başka alanlara da yatırım yapan grubun, son geliştirdiği ilerici elektrikli araç platformu SEA, endüstrinin büyük beğenisini almıştı.

Tasarımı ve Ar-Ge’si İsveç’te yapılan Zeekr markasını bir prestij noktası olarak da gören Geely’nin sadece 20 yıl önce Çin’de 74 bin bile olmayan üretim kapasitesinin bugün tüm dünyada 2,5 milyona ulaşması, grubun geleceğine de işaret ediyor.

Avrupalı tüketicilerin ilgisini çekecek

Çevrim içi sistemleri için Connected, 200 bin km veya 5+5 yıl garanti için Care, kolay şarj için Power, finans için Finance ve kolay satın alma için One-Stop Shop sistemlerini de devreye sokan Zeekr’ın ilk modeli 001, ShootingBrake aerodinamik formu, 544 HP 686 Nm çift e-motorlu dört çekerli modeliyle 3,8 saniyede 0-100 km/h hızlanması da şaşırtıcı. 100 kWh bataryasını tek e-motor ile kullandığında 620 km menzile ulaşan 001’in 200 kW hızlı şarj kapasitesiyle %0-80 dolumu da yarım saat sürerken, 22 kW’lık OBC’siyle %0-100 şarjı da AC noktalarda 5,5 saatte tamamlanabiliyor. Standardındaki adaptif amortisörlü havalı süspansiyonuyla yol tutuş ve konfor konularında da iddialı olması, Avrupalı tüketicilerin ilgisini çekecek.

Diğer yanda; 5G bağlantılı daha fütüristik bir şehir içi kompakt lüks SUV formatındaki ikinci Zeekr modeli X, dual motorlu dört çekerlisinde 428 HP 543 Nm ile yine 3,8 saniyelik akselerasyon sunuyor. Fakat, 69 kWh bataryasından 445 km menzil çıkaran tek e-motorlu arkadan itişlisinin 150 kW hızlı şarj kabiliyeti ve yine 22 kW OBC’siyle AC’de 4 saatte AC dolum imkanı da kötü değil…

Yılda 300 bin adetlik kapasiteye sahip Endüstri 4.0 fabrikasından geçen yıl 72 bin adetlik üretim gerçekleştiren Zeekr’ın 009 isimli bin lüks minivanı ve Waymo konsepti M-Vision hazırlığı da bunuyor.

Toyota ve Lexus markalarının uzun yıllar yöneticiliğini yapmış Zeekr’ın Avrupa CEO’su Spiros Fotinos ile Münih’te geçtiğimiz IAA Mobility fuarında buluşmuş ve kendisine bu kadar genç bir markanın nasıl bu kadar olgun göründüğünü sormuştuk.

“Uçan otomobiller için bile mühendislik geliştiren Geely’nin tüm imkânlarıyla boş bir kâğıttan sıfırdan pazarlara birinci sınıf akıllı ve elektrikli mobiliteyi getirme tutkusuna sahibiz. Hızla genişleyen model portföyümüzle küresel anlamda premium konumlandırma gerçekleştiriyoruz. Çin dışında elektrifikasyonun en iyi geliştiği bölge, Avrupa… Zeekr’ın tasarım merkezi de, 900 kişilik tam teşekküllü Ar-Ge merkezi de, Göteborg’da… Sanki bir Avrupa markasıyız. Avrupa için 001, dinamik ayar perspektifinde, kalibrasyonda, yazılımda ve koltuk yapısında bile Çin versiyonundan farklı. Bu kabiliyetle uyarlama ve homologasyon yapabiliyoruz. Bu yeteneğe sahip başka bir Çin markası yok!”

“Rakip Tesla’dan ve aileden Polestar’dan müşteri çalmaktan başka, eskiden pahalı dizelleri kullanan yepyeni müşterilere ulaşmak hedefimiz. Şarj, dayanıklılık ve riskler gibi zayıflıkları önceden görüp ürünlerimizi en iyi teklifler olarak geliştirdik. Satın almadan kiralamaya veya aboneliğe her türlü imkânla müşterilerle Zeekr’ı buluşturacağız. Batarya için ikinci elde de geçerli 200 bin kilometrelik garantimiz de, benzersiz. Doğrudan tüketiciye yönelik iş modelimizde online ve kendi mağazalarımızdan satış yapacağız.”

Çinli otomobillere karşı önyargıyı nasıl aşacaksınız?

“Müşteriler arasında yapılan araştırmalarda Çin yapımı otomobiller için üç kişiden birinde isteksizlik fark ediliyor. Fakat 2/3, başlamak için çok iyi bir oran! Ürün geliştirme, malzeme kalitesi, montaj, sürüş ve içerik açısından Volvo’ya rakip bir premium marka seviyesi görüldükçe, herkes ikna olacaktır.”