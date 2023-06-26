Hidrojen FCEV ayrımı

BMW, Honda, Hyundai, Mercedes ve Stellantis markaları gibi tüm otomotiv üreticileri, batarya hammadde tedariği yetişmeyecek tam elektriklilere seçenek olarak enerjisi “su”lu tahrik sistemlerine yeniden konsantre olmaya başladılar…

Fakat, bu hidrojenliler ile hidrojen yakıt hücrelileri çok kişi karıştırıyor… FCEV yani Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar ve hidrojen motorlular, her ikisi de, yakıt olarak hidrojen kullanması bakımından benzerdir. Ancak, ikisi arasındaki bazı temel farklılıkları 4 maddede çok basitçe tarif etmeye çalışayım…

Güç Kaynağı: Bir FCEV’de yakıt hücresi, aracı yürüten elektrik motoruna güç sağlayan elektriği, hidrojen ve oksijen arasındaki kimyasal reaksiyonla üretir. Buna karşılık, bir hidrojen motoru, doğrudan hidrojeni yakarak, araca güç sağlayan enerjiyi oluşturur…

Verimlilik: FCEV’ler genellikle hidrojen motorlarından daha verimlidir, çünkü hidrojeni daha yüksek bir verimlilik oranıyla elektriğe dönüştürürler. Bunun nedeni, yakıt hücrelerinin hidrojendeki enerjinin daha fazlasını elektriğe çevirebilmesidir… Oysa bir hidrojen motorunun yanma işlemi sırasında enerjinin bir kısmını kaybedilir. Emisyonlar: FCEV’ler yalnızca su buharı saldıkları için egzostları havayı kirletmez… Öte yandan hidrojen motorları, eksik yanma nedeniyle hala NOx nitrojen oksitler ve CO karbon monoksit gibi bazı kirleticiler yayarlar…

Karmaşıklık: FCEV’ler, bir yakıt hücresi yığını, karmaşık kontrol sistemleri, hidrojen ve oksijen için depolama tankları gerektirdiklerinden genellikle hidrojen motorlarından daha kompleks ve pahalıdır. Hidrojen motorları, geleneksel içten yanmalı motorlar gibi daha basit ve tasarım olarak daha bildiğimiz yapılara benzerdir, bu da onları üretmeyi daha kolay ve daha ucuz hale getirir… Genel olarak, FCEV’ler ve hidrojen motorlarının her ikisi de bazı avantajlar ve dezavantajlar sunsa da; ikisi arasındaki seçim, verimlilik, emisyonlar, maliyet ve uygulama dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Eğer ağır yük veya yüksek performans için kullanılacaksa FCEV, fakat ekonomik yüksek volüm üretime seçilecekse hidrojen motorlular mantıklı gibi…

Fakat, lütfen FCEV ile hidrojen motorluyu aynı yere koymayın…