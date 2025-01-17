HISİAD ve ekonomi

Bundan kısa bir süre önce girişimci iş insanı Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Tecdelioğlu tarafından kurulan Hırdavat, Sanayi İş Adamları Derneği (HISİAD) her geçen yılda ülke ekonomisine katkıları artarak devam ediyor ve önümüzdeki süreçte de başarı grafiğinin artacağı kesin gözüküyor.

Yaklaşık 46 yıl içinde bulunduğum ve neredeyse her basamağında görev aldığım hırdavat sektöründe bugüne kadar böyle bir girişim yapılmamıştı ve yapılmamasının ekonomik açıdan değerlendirilmesi yapıldığında ve HISİAD’ın başarılarına bakıldığında sektörde ne kadar büyük bir eksiğin tamamlandığını söylemek abartı olmayacaktır.

HISİAD’ın kuruluş amacına ve faaliyetlerine gelecek olursak; öncelikle sektör mensuplarını bir araya getirerek ticari ve sosyal anlamda birliktelik sağlamak, sektör mensuplarının büyümesine katkıda bulunmak, sorunların birlikte belirlenerek hükümet yetkilileriyle çözümüne odaklanmak olarak özetleyebiliriz. Sektörel anlamda ve dünya genelinde yapılan veya yapılacak Ar-Ge faaliyetleriyle teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, üretimde otomasyonu sağlamak vd. gibi işletmeler için son derece faydalı girişimlerin önünü açmak isteyen HISİAD’ın yukarıda saymaya çalıştığım amaçları doğrultusunda faaliyetlerini de özetlemek gerekirse;

- En önemlisi ülkemizde ve birçok sektörde olduğu gibi hırdavat sektöründe de sıkıntısı çekilen ara eleman ihtiyacını minimuma indirmek amacıyla HISİAD AKADEMİ vasıtasıyla sektörel eğitim verilerek sektörün insan kaynakları ihtiyacının karşılanması. Bu konuda ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle yapılan iş birliği sonucu çok değerli öğretim üyeleri (Prof.Dr.) hocalarımız tarafından eğitim verilmektedir. Eğitim konuları; üretim ve ilgili konular, ekonomide yaşanan gelişmeler, kredi olanakları, ara eleman konularının öne çıkarılması, şirketlerde kurumsallaşma, büyüme kriterleri gibi her sektör için gerekli ve önem içeren detaylar yer almaktadır.

- Sektörel olarak ihracatın arttırılması baz alınarak işletmelerde büyümenin sağlanması için yapılması gereken girişimler hakkında gene önemli bilim insanları (Prof.Dr. hocalarımız tarafından) yapılan organizelerle üyelerimizin bu ve buna benzer konular içeren bilgiler sunulması.

- Hırdavat sektörü bilindiği üzere geniş bir sektörel ağa sahiptir. Bağlantı elemanları, el aletleri, kilit ve emniyet sistemleri, mobilya aksesuarları, kesici ve aşındırıcı takımlar, kaynak ve tel grubu, iş güvenliği ürünleri, kimyasal ürünler, genel hırdavat ürünleri, elektrikli el aletleri ve diğer bazı sektör faaliyetleri sayılabilir. Bu bağlamda sektörel olarak geniş bir yelpazeye sahip olan HISİAD ülkemize ihracat katkılarıyla milli gelirin artmasına, devletin vergi gelirlerinin çoğalmasına, işsizliğin azalmasına ve en önemlisi yapılan kayda değer ihracat rakamlarıyla TCMB döviz girdisinin artması ve rezervlerimizin çoğalmasına katkı sağlamaktadır. Konuya bu bağlamda bakıldığında ekonomik krizden çıkmaya çalıştığımız ve dövize olan ihtiyacımı dikkate alındığında HISİAD ın ülke ekonomisine yaptığı katkı hakikaten son derece önemlidir.

- HISİAD olarak ülkemizin önemli kuruluşlarından bir olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) yerimizi almışız ve artık temsil yetkimiz de bulunmaktadır.

Başka bir konuya değinmeden geçemeyeceğim.2024 yılının son genel kurul toplantısına ben de davet edildim ve büyük bir heyecanla katıldığım toplantıdan sektör mensubu olarak gurur duyduğumu söyleyebilirim. Toplantıda gene değerli bir hocamız tarafından grafiklerle anlatılan ülkenin mevcut ekonomik durumu, önümüzdeki süreçte oluşabilecek gelişmeler, iş ananlarının mevcut ekonomik verilere ne göre nasıl bir yönetim modeli uygulamaları ve alınması gereken önlemler, genel ekonomik durum gibi iş hayatına son derece önem katan konulara değinildi ve bunun yanında üyelerin sektörleri hakkında hocamızdan görüş almaları ve soru cevap şeklinde son derece verimli bir toplantı izlediğimi söyleyebilirim.

Çünkü ben de çeşitli gazete ve dergilerde ekonomi makaleleri yazdığım ve bazı TV kanallarında ekonomi programları yaptığım için ve uzun yıllar öncesinden başlayan ekonomiye ilgim ve ekonomi okuduğum için doğal olarak son derece faydalı bir toplantı izledim. Beni davet eden HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu’na şükranlarımı sunarım.

HISİAD’ın faaliyetlerini özetlemek gerekirse; yukarıda saymaya çalıştığım sektörlerin ekonomiye sağladıkları katkılarım sıralamaya çalışacağım.

Ülkemiz dünya genel hırdavat sektörü ihracatında %1,4 payla 18, sıradadır. Son 5 yılda sektörde küresel payı %1 den %1,4 e yükselmiştir.

Sektörün dünya ithalat pazarında ülkemizin payı %1,3’tür. Son 5 yılda bu oran %0,09 dan %1,3’e yükseltilmiştir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığım HISİAD verileri dünya genelinde yapılan sıralamada ülkemizin değerini sürekli yükseltmektedir ve önümüzdeki süreçte de kazanılan bu ivme yukarı yönlü hareketlenecektir.

Değerli meslektaşlarım;

HISİAD olarak yapılan gerek yurt içi gerek yurt dışı faaliyetler başta Ar-Ge ve Ür-Ge olmak üzere saymakla bitmez ve yazmaya kalksam sayfalara sığmaz.

Sonuç olarak HISİAD gibi bir organizeye katılmak bir işletmenin Pazar payının artması, teknolojik gelişimlere ayak uydurulması, insan kaynakları ve tedarik zincirinin rantabl şekilde oluşması, uluslararası pazarlarda yer alarak rekabet kriterlerine uyum sağlanması ve birçok açıdan son derece faydalı olacaktır. İsteyen meslektaşımız hisiad.org.tr sayfasından faaliyetler hakkında daha geniş bilgi alabilirler. Önemli bir not olarak sadece İstanbul’da değil ülkemizin en ücra köşelerinde bulunan meslektaşlarımız da üye olabilirler ve taşradaki üyelerimizde elektronik olarak bilgiler aktarılmaktadır.

Başta Çetin Tecdelioğlu olmak üzere ülkeye ve sektöre katkı sağlayan ve her geçen gün büyüyen bu sektörel organizede katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunarım.