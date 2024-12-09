İBB Şehir Tiyatroları, bu ay 33 oyunla perde açıyor

- Klasiklerden çağdaş oyunlara…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları aralık ayında sanatseverlere doyumsuz bir program sunuyor! Programda, 110. yıl etkinlikleri kapsamında birbirinden özel 33 oyun yer alıyor. Tiyatroseverler, Yaşar Kemal'den Molière'e, Henrik Ibsen'den William Shakespeare'e klasik ve çağdaş yazarların eserleriyle dolu zengin bir repertuvarla buluşuyor.

Aralık ayında seyirciyle buluşacak oyunlar arasında; Bank Ban (Konuk Oyun), Hedda Gabler (Konuk Oyun), Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Kuğunun Şarkısı, Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi, Bir Halk Düşmanı, Hayat Der Gülümserim, Sivrisinekler, Zehir, Savaş ve Barış, Ağrı Dağı Efsanesi, Tartuffe, Yenilmez, Yaftalı Tabut, Gök Kubbe, İkinci Perdenin Başı, Gidiş Dönüş Moskova (Retro), İfigenya, Hamlet, Fosforlu Cevriye, Maviydi Bisikletim, Çingene Boksör, Ben Medea Değilim, Cadı Kazanı, Benim Küçük Yıldızım, Rüya, Herkes Sihirbaz Olacak, Çöpsüz Dünya, Masal, Elma Kurdu Kırtık, Bekçi ile Postacı, Fındıkkıran, Bir Gece Masalı yer alıyor.

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- Türkiye'de Michelin yıldızlı restoran sayısı 14'e çıktı

İş ve sanat dünyasını bir araya getiren Gala Modern gecesi, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel Michelin Rehberi, İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 restoran seçkisini Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenen törenle açıkladı. Bu yılki seçkiye 32 yeni restoran dahil olurken, iki yeni restoran ilk Michelin yıldızını almaya hak kazandı. Türkiye'deki tavsiye edilen mekân sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı.

Sürprizlerin olmadığı, hatta bazıları için “neden verildi ki?” diye düşündüğüm Michelin’ler arasında beni en sevindirenlerle başlamak istiyorum:

Bunlardan ilki, ödüllerden ikisinin başından beri hak ettiği yıldızları rehberin Türkiye’deki üçüncü yılında alan şef Emre Şen önderliğindeki Casa Lavanda’ya gitmesi. Restoran aynı zamanda çevreye duyarlı uygulamalarıyla Michelin Yeşil Yıldız ödülüne de layık görüldü.

Bir diğeri, Milas’ta bir köylü bir kadının açtığı Agora Pansiyon’un iki ayrı dalda Michelin listesine girmesi. Özgün Serçin’in Michelin Yeşil Yıldız ödülüne layık bulunan mekânı, ayrıca fiyat/kalite dengesi en iyi restoranların yer aldığı “Bib Gourmand” kategorisinde de Michelin listesine girdi.

İzmir'in yükselen yıldızı Narımor’un şef Atilla Heilbronn'un Türk ve Alman mutfaklarını ustaca bir araya getirdiği rafine lezzetleriyle ilk Michelin yıldızını kazanması da çok güzel bir haberdi.

- Atlı Köşk, yenilenmiş haliyle sanatseverlere kapılarını açtı

Sakıp Sabancı Müzesi'nin tarihi Atlı Köşk'ü, dokuz ay süren kapsamlı bir restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu ve Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu'nun yenilenen sergilemeleriyle göz kamaştıran Atlı Köşk, zenginleştirilmiş koleksiyonu ve yeni eserleriyle sanatseverlere farklı bir deneyim vadediyor. Müze yetkilileri, restorasyon sürecinde halılardan avizelere, saatlerden mobilyalara ve el yazmalarına kadar her ayrıntının titizlikle ele alındığını ve yapının depreme karşı dayanıklılığının artırılması için özel bir çaba gösterildiğini belirtti.

- Bülent Ortaçgil 11 Aralık’ta Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi'nde

50 yılı aşkın süredir sahnelerde olan Bülent Ortaçgil, 11 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00’da Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi'nde vereceği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

- Yeni Türkü, 24 Ocak'ta Zorlu PSM'de sevenleriyle buluşuyor

Barış ve sevgi temalarını merkezine alan şarkıları ve Ege ve Akdeniz ruhuyla yoğrulan müzikleriyle Yeni Türkü, dinleyicilerine geçmişin izlerini taşıyan bir yolculuk sunuyor. Yeni Türkü’nün sahne performansına tanıklık etmek isteyenler 24 Ocak akşamı saat 21.00’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde buluşacaklar!

- Karaköy'de geleneksel lezzetlere modern bir bakış

Karaköy, son yıllarda yeme-içme sektöründe de önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Bu hareketli semtin kalbinde yer alan The Galata Otel İstanbul'un en üst katında, Anadolu mutfağının lezzetlerini modern bir yorumla sunan Abdi Bey Lokantası yer alıyor.

Haliç manzarasına karşı bir gastronomi deneyimi vadeden Abdi Bey Lokantası, 'lokantanın fine dining'i' sloganıyla 90 kişilik kapasiteli haftanın her günü hizmet veren mekân, sabah kahvaltısından akşam yemeğine, özel davetlerden iş yemeklerine kadar geniş bir yelpazede misafirlerini ağırlıyor.

- Yedi bin yıldır insanoğlunun sofrasında!

Erişte (noodle), Çin menşeili bir gıda. Buradan İpek Yolu ile dünyanın birçok yerine yayılmış. Eriştenin ilk olarak MÖ 5000 yıllarında Çin'de ortaya çıktığı ve daha sonra diğer Asya ülkelerine yayıldığına inanılıyor. Noodle ve erişte… İkisi de uzun, ince ve lezzetli olsa da aslında farklı mutfak kültürlerinden geliyorlar. Erişte, genellikle buğday unundan yapılan ve Türk mutfağının vazgeçilmezi olan bir tür hamur işi. Mantı, börek ve çorbalar gibi birçok yemekte kullanılıyor.

Noodle ise daha geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve pirinç unu, buğday unu veya diğer tahıl unlarından yapılabiliyor. Özellikle Doğu Asya mutfaklarında yaygın. Japon rameni, Çin eriştesi ve Kore udonu gibi çeşitleri var.

Peki, aralarındaki en büyük fark ne? Un çeşidi ve kültürel kökenlerinin yanı sıra, noodle genellikle önceden pişirilmiş olarak satılırken erişte taze olarak da bulunabiliyor. Türkiye’de noodle üretimi yapan markalardan birisi de Indomie. Türk damak tadına uygun lezzetleri sunmayı hedefleyen firma, yerel ve sevilen malzemelerden ilham alarak geliştirilen tariflerle, 7 farklı çeşidi ve 40 ürünüyle Türkiye pazarında yer alıyor.