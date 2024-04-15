İlk tam elektrikli Alfa Romeo

Alfa Romeo, 1910’da kurulduğu şehirle olan bağlantısının altını çizmek, yenilik ve gelenek arasındaki dengesine dikkat çekmek üzere geçtiğimiz hafta Automobile Club Milano’da tanıttığı “ekonomik” küçük crossover modeli Milano’yu, marka geleneklerinin dışına çıkarak İtalya dışında, Polonya’da Tychy fabrikasında üretmeye başlıyor. Yerel otomobil üretimini artırmaya çalışan İtalyanların ve Alfisti’lerin hiç hoşuna gitmese de, Stellantis CEO’su Carlos Tavares’e göre, Alfa Romeo Milano fiyatının 10.000 Euro aşağı çekilmesi, anca ortak üretim çözümü ile mümkün olabilmiş.

Hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli versiyonlarla üretim hattından çıkacak olan Milano’nun Avrupa’da 30.000 Euro’dan başlayarak, asıl premiumun altında bir fiyat seviye ile satışlarda başarılı olma şansı garantilenmiş.

Alfa Romeo Tasarım Merkezi Centro Stile’den şaşırtıcı çizgi ve hatlarla, B-segmenti olmasına rağmen konfor ve sınıfının en iyi sürüş dinamikleriyle yollara çıkmaya hazırlanan Alfa Romeo Milano, kesik kuyruk dizaynının desteklediği aerodinamik yapısı ve premium kompakt araçlar sınıfında en düşük ağırlık değeriyle önce 410 km menzilli tam elektriklisi şeklini yollara çıkaracak.

Stellantis’in e-CMP platformu üzerine inşa edilen, Stelvio ve Tonale SUV’larının altına yerleşecek bu küçük Alfa Romeo, 136 HP 48V sistemli 1.2 litrelik 3 silindirli benzinli Değişken Geometrili Turbo VGT motorlu hafif hibrit Milano Ibrida ve 156 veya 240 HP’lik iki tam elektrikli olarak çeşitlenecek. 54 kWh’lık bataryayla donanacak ve şimdilik sadece önden çekerli olarak sunulacak olan Milano Elettrica, 100 kW DC hızlı noktalarda yüzde 10-80 şarjını 30 dakikada tamamlayabilecek. 4,17 m uzunluk, 1,79 m genişlik ve 1,50 metre yükseklik ile Alfa Romeo Milano’nun 400 lt ile rakiplerine göre daha büyük bagaj hacmi de, ayrıca avantaj sunacak.

Bildiğimiz tüm Alfa’lardan farklı olarak, “3+3” adaptif Full LED Matrix farlarının arasındaki markanın klasik üçgen ön panjuru Scudetto’su, artık doğrudan Alfa Romeo yazısı veya logosundaki Biscione Visconteo’lu Milano şehrinin armasıyla süslenmiş.

Yeni Lancia Ypsilon HF ve Abarth 600 gibi platformu paylaşacağı diğer iddialı modellerden önce en güçlü 240 HP’lik Veloce versiyonunu ilk lansmanıyla birlikte sunan Alfa Romeo Milano, yeni 6-ileri çift kavramalı şanzımanlı hibrit şeklinde ise yalnızca park manevraları sırasında veya şehir içi düşük hızlarda değil aynı zamanda 150 km/h hıza kadar yüzde 100 elektrik modunda birkaç kilometre hareket edebiliyor ve arka aksta ikinci bir 21 kW elektrik motoruyla Q4 yani dört teker çekişli de tercih edilebiliyor.

Alfa Romeo sportifl iğini en iyi şekilde yansıtacak genişletilmiş iz açıklığıyla Veloce versiyonu gibi, sportif sürüş özelliklerini günlük kullanım pratikliğiyle birleştirecek olan diğer Milano’lar da, efsanevi Giulia TZ’ye gönderme yapan, kısa ön-arka çıkıntılar, kaslı çamurluklar ve ikonik ‘kesik kuyruk’ gibi polarize yeni tasarım diliyle yeni nesil kullanıcıları markaya çekmeyi hedefl iyor. Sürücü odaklı bir kokpiti, kompakt direksiyon tasarımı, dijital 10.25 inç TFT ekran, sürücüye doğru açılı 10.25 inç’lik dokunmatik orta ekranı, quadrifoglio yani dört yapraklı yonca şeklli havalandırmaları, Sabelt sportif ergonomik koltukları, 360 derece park sensörleri ve yarı otonom park sistemi, Q4 hibrit versiyonuna özel düşük yol tutuş koşulları için “Q4” ile Alfa D.N.A. sürüş modları sisteminden başka lansmana özel Speciale versiyonunda “Progresso” logosu, ikonik Arese kırmızısı detaylara sahip mat spor kaplamalar, 18 inç Petali jantlar, “Spiga” vinil ve kumaş kabin, deri direksiyon ve masaj fonksiyonlu elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, havalandırma ızgaralarıyla merkezi tüneli ve ikonik Teleskop tasarımının altını çizen 8 farklı ambiyans aydınlatması, seviye 2 otonom sürüş, bağlantılı navigasyon, 180 derece açıya sahip arka kamera, eller serbest elektrikli bagaj kapağı ve anahtarsız giriş sistemi de sunuluyor.

Türkiye’de Mayıs ayında online ön satışa açılacak olan Milano’ların teslimatları ise Eylül ayından itibaren gerçekleştirilecek.

Alfa Romeo CEO Jean-Philippe Imparato:

■ Alfa Romeo’yu geri getirme sözü verdik, işimize önce kaliteden işe başladık. 2022’de J.D.Power ile en kaliteli marka seçildik.

■ En çok satan olma hedefimiz yok, fakat en verimli ürün planıyla Alfa Romeo’yu yeniden kârlılığa getirme planımız var

■ 2021’de “0” elektrikliden, 2027’de “0” emisyona doğru ilerliyoruz. Başarmak zorundayız, yoksa “öleceğiz”!..

■ Tonale ile elektriklendik, Milano ile tam elektrikli olduk.

■ 2025’te STLA Medium’da yeni Stelvio’nun ardından 2026’da yepyeni STLA Large platformunu Avrupa’da ilk kez biz uygulayıp yeni Giulia’yı Cassino’da üreteceğiz.

■ Milano gibi 30 binlik ve 33 Stradale gibi 2 milyon Euro’luk fi yat aralığında satış yapabilen tek markayız.

Stellantis CEO Carlos Tavares:

■ Stellantis olarak markaları, insanlık tarihini yaratan markaları seviyoruz. İkonik Alfa Romeo, özellikle güç santralimizdeki 14 markamız arasında adeta bir mücevher.

■ Problemlere karşı çözümler için beynimizi, kreatif işlere tutku için kalbimizi, stratejik planları uygulayabilme cesareti için de midenizi kullanabilmeliyiz. Alfa Romeo, bu üçünü bir araya getirip başardı.

■ İtalya, bizim büyük planlar yaptığımız evimiz. Yepyeni batarya hücresi fabrikası ve iki yeni platforma uyarlanan fabrikalar gibi 5 milyar Euro yatırımla İtalya’daki toplam üretimimizi 15 yeni modelle 750 binden 1 milyona çıkaracağız.

■ Stellantis olarak, Volvo’nun Geely’ye veya MG’nin SAIC’e satıldığı gibi, hiç bir markamızı Çinlilere satmayacağız!..

STLA Small e-CMP2 platformu

Alfa Romeo Milano’nun Stellantis Grubundaki diğer CMP platformu boyları biraz farklı olsa da dingil mesafeleri 2,56 metre olan türev kardeşleri; Citroen C3, C4, ë-C4 ve DS 3 Crossback, Lancia yeni Ypsilon, Opel Corsa ve Mokka, Peugeot 208 ve 2008 ile Polonya’daki fabrikayı paylaştığı Jeep Avenger ve Fiat 600…

Milano Veloce üstünlükleri

■ Sınıfının en iyi yol tutuşu

■ Segmentinin en direkt direksiyonuna (14.6)

■ 25 mm alçaltılmış sportif suspansiyon

■ Ön-arka viraj denge çubukları

■ 4 pistonlu kaliperlerle 380 mm ön fren diskleri

■ Mekanik kilitli Torsen diferansiyel

■ 20 inçlik yüksek performans lastikleri