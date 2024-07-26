İnanılmaz adaptasyon var, Türkiye ‘kripto’da inovasyon merkezi olabilir

BINANCE Global’in 2020 yılında Türkiye’de kurduğu Binance TR’nin CEO’su Mücahit Dönmez, Sermaye Piyasası Kanunu’nda “Kripto varlık ekosistemi” ne dönük yapılan düzenlemeleri grubun merkezine anlatırken söze şöyle girdi:

- Uzun süredir hazırlıkları yapılan yasa, 2 Temmuz 2024’te Resmi Gazete’de yayınlandı. Yasa bizim için ana çerçeveyi belirlemesi açısından önemli.

En önemli gördüğü noktanın altını çizdi:

- Ülkemizdeki kripto varlık ekosistemine yönelik düzenleme, “yasaklayıcı, kısıtlayıcı” mantık içermiyor. Yani, piyasayı düzenlemeye dönük bakış açısıyla yapılmış bir yasa.

Yasa hazırlanırken sektörün paydaşlarının, her kesimin görüşlerinin alındığını bildirdi:

- Biz bir taraftan mevcut düzenlemelere uyumlu şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Diğer taraftan ikincil düzenlemeleri bekleyeceğiz. İkincil düzenlemelerle birlikte lisans için başvuru hazırlıklarını yapacaklarını vurguladı:

- Amacımız en kısa sürede lisansımızı alıp, lisanslı bir kuruluş olarak yolumuza devam etmek.

Yeri gelmişken Türkiye’de kripto varlıklara ilginin artışına işaret etti:

- Kripto varlıklara yatırım yapanların toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 40’a yükseldi. Bu oran 3 yıl önce yüzde 16’ydı. Yani 3 yılda iki kattan fazla artış gösterdi. İnanılmaz bir yükseliş. Bundan sonra da daha yüksek bir ivme ile devam edecek.

Bu oranların ne anlama geldiğini şöyle açtı:

- Bu oran Türkiye’yi küresel olarak işlem hacmi açısından 4’üncü, kripto benimsemesi açısından 12’nci sıraya taşıdı. Çeşme’de düzenlenen “Binance TR Süper Buluşması” nda Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan ve Binance TR CEO’su Mücahit Dönmez’le sohbet ettik.

Mücahit Dönmez, yasayla ilgili süreç üzerinde durdu:

- Yasa, ikincil düzenlemelerin 6 ay içinde çıkmasını taahhüt ediyor. İkincil düzenlemeler yayınlanınca lisans almak isteyenler kendilerini yüzde 100 uyumlu hale getirip başvuracak. Sektörü regüle eden SPK, başvuruları değerlendirecek. Layık görülene lisansı verecek.

Yasa konusunda şu saptamayı yaptı:

Yasa, Türkiye pazarındaki tüm aktörler için önemli bir kilometre taşıdır. Türkiye, kriptoya özel düzenlemeleri olan, işlem hacmi bakımından en büyük pazarlardan biri haline geldi.

Rachel Conlan araya girdi:

- Bazen regülasyonlar korkutucu veya istenmeyen bir şeymiş gibi algılanabiliyor. Biz Binance olarak 100’ü aşkın ülkede aktifiz. 18 farklı ülkede lisanslı çalışıyoruz. Düzenleme yapan tüm ülkelerde başvurup lisans aldık. Türkiye’de de aynı şekilde olacak.

Türkiye’nin kripto hacmi açısından dünyada 4’üncü sırada yer aldığını vurguladı:

- Türkiye içinde de bu alanda inovasyon anlamında çok büyük fırsat var. Türkiye’de kripto varlıklar konusunda inanılmaz bir adaptasyon olduğunu biliyoruz, görüyoruz.

Türkiye’nin gelecekte de kripto varlık hacminde dünyada ilk 3 veya 5 arasında olmasını beklediklerini kaydetti:

- Türkiye, kripto varlıklar alanında inovasyon merkezi olabilir.

Mücahit Dönmez, Türkiye’de kripto varlıklara yatırım yapanların sayısı ile ilgili şu hesabı ortaya koydu:

- Geçen yılın sonlarına doğru yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye’de en az bir borsada hesabı olanların sayısı 10-12 milyon arasında tahmin ediliyor. Biz bunu 10 milyon kabul edersek, 85 milyonluk Türkiye’de daha gidilecek çok yol olduğunu gösteriyor.

Yasayla sağlanacak güven konusuna değindi:

- Düzenleyici otoritelerden alınan lisans, bu alanda faaliyet gösteren kripto varlık platformlarının yasal bir zemine oturmasını sağlayarak onların güvenilirliğini artıracak. Rachel Conlan ve Mücahit Dönmez’le sohbet ederken 1980’li yılların başlarına uzandım.

Türkiye’de banker skandallarının yaşadığı günlerde bir Ödünç Para Verme İşleri Kanunu yoktu. Bankerle batıp, vatandaş para kaybedince kanun çıkarıldı.

Kripto varlıklar konusunda dünyada ilk 4’e giren Türkiye, yasal zemin oluşturma konusunda geç kalmış sayılmaz mı?

Binance TR’de günde 250 milyon dolarlık işlem hacmi oluşuyor

BINANCE TR CEO’su Mücahit Dönmez, günlük işlem hacmi ile ilgili veriyi şöyle paylaştı:

- Binance TR’de yeri geliyor günlük işlem hacmi 100-150 milyon dolara iniyor. Yeri geliyor 300-400 milyon doları buluyor. Yani, yıllık üzerinden bakarsak günlük işlem hacmi 250 milyon dolar düzeyinde seyrediyor.

Sıralama üzerinde durdu:

- 2023 yılı başında “Coin Market Cap”te Binance TR, dünyanın 50’nci en iyi borsasıydı. Yılın sonunda 20’nci sıraya yükseldik.

Şu noktanın altını çizdi:

- Binance Global, bütün dünyadaki kullanıcılara hizmet veren bir borsa. Binance TR ise sadece Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kullanıcıları hedefliyor.

Binance.com’da piyasanın ölü olduğu dönemlerde günlük işlem hacminin 14-15 milyar dolar olduğunu kaydetti:

- Piyasanın canlı olduğu dönemlerde günlük işlem hacmi 70-80 milyar doları görüyor.

Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan, kripto dünyasında penetrasyona işaret etti:

- Dünyada kripto penetrasyonu nüfusun yüzde 6.8’i düzeyinde. Türkiye’de ise bu oran yüzde 19.8. Yani, globale göre çok yüksek bir penetrasyon var.

Yerel borsalar lisans alacak, yabancı borsalar yine Türk müşteri tutacak

BINANCE TR CEO’su Mücahit Dönmez, yasa ve ikincil düzenlemelerle birlikte yerel kripto borsalarının lisans rejimine tabi olacağını belirtti:

- Lisans alamayan yerel borsalar, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak.

Yabancı borsaları sorduk, şu yanıtı verdi:

- Yabancı borsalar için Türkiye’de lisans zorunluluğu olmayacak. Yabancı borsalar, Türk müşterilerini tutmaya devam edebilecek.

Yeni Türk müşteriler de edinebilecekler. Yabancı borsalara Türk müşterilerle ilgili 2 Ekim 2024’e kadar süre tanındığını kaydetti:

- Yabancı borsalar, o tarihten sonra Türk müşterilerine dönük pazarlama faaliyetlerine devam edemeyecekler. Yani, orada bazı sınırlamalar söz konusu. Yabancı borsalar örneğin Türkçe internet sitesi kuramayacak. Türkiye’de bir işyeri açamayacak.

Yabancı borsaların yasa ve ikincil düzenleme sonrası muhatap olacağı durumu şöyle özetledi:

- Yasaklama söz konusu değil ama bir sınırlama var…