İşler giderek zorlaşıyor

CHP’nin kurultay davasının ertelenmesinden sonra piyasada kısa vadeli bir iyileşme olsa da temel gelişmelerde radikal bir iyileşme olmadığı için eski sıkıntılı hale geri döndük.

Bir yandan döviz tevdiat hesapları diğer yandan Merkez Bankası rezervleri artıyor. Demek ki hem bireyler hem de para otoritesi dövizin sakin seyrettiği zamanlarda döviz alımı yapıyor. Bir yandan firmaların döviz borcu artarken diğer yandan bireylerin döviz biriktirmesi, eski sancılı günlere geri döneceğimizi gösteriyor. Zaten bu kaçınılmaz, sadece gönlümüz bu gerçeği görmek istemiyor.

Geçen hafta sayısız toplantıya katıldım. Söz konusu toplantılarda özellikle siyasete yakın kişilerle sohbet etme imkanı buldum. İçlerinden hiçbiri uygulanan ekonomik programı onaylamadığı gibi, ekonomi yönetiminin kalıcı olduğunu düşünen de yok. Kabine değişikliğinin çok geciktiğinin, gereken hamlenin gelmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar.

Enflasyon herkesin derdi haline gelmiş

Oluşturulacak yeni kabinenin teknik değil siyasi isimlerden oluşacağı konusunda herkes hemfikir. Art arda gelen operasyonların kabine revizyonu hakkında bilgi verdiğini düşünüyorlar.

Perşembe sabahı katıldığım uluslararası toplantıda birçok Avrupa ülkesinin ekonomik faaliyetler açısından sıkıntıda olduğunu gördüm. Avrupalı iş insanları daralan iş hacimleri ve maliyetlerle boğuşuyorlar. Enfl asyon herkesin derdi haline gelmiş. Trump’ın savaş ihtimalini artıran davranışlarından rahatsızlar. Bizde de Merkez Bankası son faiz kararının tutanaklarını açıkladı. “Eylül ayında enfl asyon ana eğilimi bir miktar yükselebilir” diyen TCMB yönetiminin, ağustos ayındaki enfl asyon raporuyla çeliştiğini görüyoruz. Başkan Karahan üzerine basa basa “Temmuz ayında enfl asyon yükselişi geçici” dedikten sonra, ağustosta beklenenden yüksek bir enfl asyon çıkmıştı. Şimdi Eylül ayında da benzeri yaşanacak gibi gözüküyor. Anlaşılan enfl asyon yıl sonu %29 ile % 32 arasında bir yerde tamamlanacak ama Merkez Bankası hedefi şaşırmasına rağmen faiz indirmeye devam edecek.

Tüm bunlar geçen hafta söylediğim gibi “isyan ettirmeyecek kadar enfl asyon ve faiz seviyesi” sürecine doğru yol aldığımızı gösteriyor. Anca hayat pahalılığı ile TÜFE arasındaki makas daralmadıkça ekonomi yönetiminin bu istikamette de başarısız olacağını söylemek falcılık olmaz.