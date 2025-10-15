Dezenflasyon bahane, ballı kazanç şahane

Aşağı yukarı herkes Merkez Bankası'nın ekim ayında daha önce 200 puan olarak düşünülen faiz indiriminin 150 baz puana ineceğini düşünüyor.

TCMB yöneticileri ve uluslararası kurumlar, sürekli temas halinde. Mızrak çuvala sığmadığından dolayı "carry trade" işinin sekteye uğramaması için gerekeni her iki taraf da yapıyor.

Eylül ayı enflasyon oranları da beklenenden yüksek çıkınca, yabancı finans kuruluşları yine Merkez Bankası yönetimine mesaj vermeye başladı. Kendi pencerelerinden haklılar. Dünyanın hiçbir ülkesinde kimseye nasip olmamış dolar bazındaki kazançları garantiye almak için "kuvvetli telkin metodu" uyguluyorlar.

Son olarak Morgan Stanley yüksek gelen enflasyon verisi sebebiyle 2025 enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti ve %30'dan %31,5'e yükseltti.

Şöyle bir de not vardı: "Gıda arzının 2026'da normale döneceğine ve 2026'nın dördüncü çeyreğindeki enflasyon verilerini olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle, 2026 yılsonu enflasyon tahminini %26'da sabit tutuyoruz." Böylelikle 2026 hedefi tutmaz ise bahanelerini şimdiden hazırlamış oluyorlar.

Morgan Stanley bu çerçevede faiz indirimlerinin devam edeceğini ama yavaşlayacağını söylüyor. Yani bir anlamda "yavaşlatın" şeklinde direktif veriyor. Herkes biliyor ki, TCMB yöneticileri ve uluslararası kurumlar, sürekli temas halinde. Mızrak çuvala sığmadığından dolayı "carry trade" işinin sekteye uğramaması için gerekeni her iki taraf da yapıyor.

Korunmaya çalışılan mesele dezenflasyon değil carry trade

Aşağı yukarı herkes Merkez Bankası'nın ekim ayında daha önce 200 puan olarak düşünülen faiz indiriminin 150 baz puana ineceğini düşünüyor. Anlayamadığım tek nokta şu: Biz daha en başından 2025 yılındaki faiz indirimlerinin çok erken olduğunu ve enflasyonda ciddi bir yapışkanlığın varlığını tekrar ederken, bizden daha detaylı veri setine sahip TCMB ve uluslararası kurumlar nasıl oluyor da yılın son çeyreğine kadar bunu göremiyor? Anlaşılan şu ki korunmaya çalışılan mesele dezenflasyon değil carry trade imiş.

Raporun sonunda, Morgan Stanley analistleri politika faizleri ile ilgili 2005 sonu %37 ve 2026 sonu %26 tahminini de revize ederek, sırasıyla %37,50 olmasını ve %26,50 olarak değiştirmiş. Aslında çok büyük bir değişiklik yapmamış diyebilirim. Ekim toplantısından sonra zaten bir tek Aralık'ta faiz kararı var. İki toplantıda da 150 baz puan indirim beklediklerini buradan anlıyoruz. Ancak, gelecek yıl 1100 baz puanlık bir düşüş için imkan var mı bilemiyorum.