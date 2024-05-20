İşler iyi, peki bu ne?

Geçen hafta bu köşede 2018 yılında konkordatoya gitmiş, verilen süre birkaç kez uzatılmasına, grubun iktidardaki siyasilerle ilişkileri üzerinden çeşitli kolaylıklar sağlanmasına rağmen Alkoçlar Otelcilik’in iflasına karar verilmesini değerlendirmiştik. Konunun ahlaki yönüne de değinmiştik.

Şimdi konkordato konusuna başka açıdan bakalım.

Konkordato, özetle dürüst yatırımcı işletmeciye borçları nedeniyle ifl as etmesi yerine süre tanıyarak şirkete kendini toparlayıp borcunu ödeme yöntemi olarak tanımlanabilir.

Konkordato ile şirketin, işletmenin ifl as edip yok olması yerine varlığını sürdürmesi için bir tür şans/fırsat tanıma sürecidir. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’de turizmde işler iyi gidiyor. Sektör 2023 yılını olumlu yanları ağır basan yönleri ile kapattı.

Yeni yıla da iyi başladı, olumlu gidiş devam ediyor. Yeni otel yatırımı yapılıyor, mevcutlar yenileniyor. İşletmedeki otellerin fiyatları önceki ve geçen yıla göre döviz bazında arttı.

Rusya dışında diğer kaynak ve yükselen pazarlarda yaz rezervasyonları artarak devam ediyor. Peki durum bu iken dört ayda 20 otelin konkordatoya gitmesi nasıl açıklanabilir? Bir kişi, firma ya da işletmenin konkordato veya ifl as gibi işlemi başkalarının hak ve alacaklarına el koyarak zenginleşme yol/yöntemi olarak kullanması en hafif deyimle ahlaksızlıktır.

Ama işletmelerin ülke ekonomisinin durumu, kendi beceriksizlikleri ya da işletme hatalarından kaynaklanan nedenlerle mali açıdan zor durumda kalarak borçlarını ödeyemediği durumlar olduğunda işletmenin ifl ası yerine, ona yaşama şansı tanınarak borçlarını ödeme ve şirketi kurtarma şansı olarak konkordatoya gidilebilir. Turizmde işler iyi olduğu halde işletmenin birikmiş borçlarını ödemeye durumu yetmeyebilir. Bugün yaşanan durum budur. Küresel salgın (pandemi) döneminde her ülke ve her sektörde olduğu gibi Türkiye’de de birçok sektör ve firma zor durumda kaldı.

İfl aslar katlandı. Türkiye’de turizm alanında bu durumun önlenmesi için bazı önlemler alındı, düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda Bankalar Birliği’ne verilen talimat ile bankaların vadesi gelen borcunu ödeyemeyen otele el koyması yerine borcunu yeniden yapılandırması yoluna gitmesi sağlandı.

Bu, ifl asları önledi, ödeme ileriye atılarak kolaylık sağlanırken işletmelerin borç yükünü artırdı. İşte şimdi o birikmiş borç yükünün sonuçları yaşanıyor. Bu açıdan konkordatoya giden otelleri ayrı ayrı ele alıp incelemek gerekir. Bu arada sektör temsilcileri ve firmalar söylemese de bir acı gerçeği söyleyelim. Konkordatolar önümüzdeki dönemde daha da artacak. Zira turizmde işler iyi, oteller para kazanıyor olsa da bu, birikmiş borçları ödemeye yetmiyor.