İşletme muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerde elektronik düzenleme

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 14 Şubat 2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan “İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ” uyarınca;

- Pay defteri,

- yönetim kurulu karar defteri,

- Müdürler kurulu karar defteri ile

- Genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve anılan Tebliğde sayılan ve kapsama giren şirketlerde bu yükümlülüğün 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlaması öngörülmüş ve fiziki olarak defter tutmakta iken elektronik ortamda defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketlerin, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren en geç iki ay içinde (31 Ağustos 2025 tarihine kadar) Tebliğin Ek-1’indeki örneğe uygun düzenlenen bir kararla birlikte notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptırmaları zorunlu tutulmuştu.

Anılan Tebliğ düzenlemeleri uyarınca;

a) 1/1/2026 tarihinden itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil edilen şirketler, b) 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan anonim şirketler

(- Bankalar,

- finansal kiralama şirketleri,

- faktoring şirketleri,

- tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,

- varlık yönetim şirketleri,

- sigorta şirketleri,

- anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,

- döviz büfesi işleten şirketler,

- umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,

- tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,

- ürün ihtisas borsası şirketleri,

- bağımsız denetim şirketleri,

- gözetim şirketleri,

- teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,

- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile

- serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler)

söz konusu defterleri 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda tutmak yükümlülüğündelerdi.

Yukarıda yer almayan şirketler ihtiyari olarak bu Tebliğ kapsamındaki defterlerini elektronik ortamda tutabileceklerdi.

Bu kez, 20 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve anılan Tebliğde değişiklik yapan Tebliğ düzenlemeleri uyarınca;

- İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ kapsamında elektronik defter sistemine geçiş için tanınan 2 (iki) aylık süre, 6 (altı) aya çıkarılmış olup, bu kapsamda yükümlülük kapsamına giren şirketler için elektronik defter sistemine geçme süresi 1 Ocak 2026'ya uzatılmıştır.

- Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu tamamen kaldırılmıştır. Dolayısıyla, elektronik defter sistemine geçmekle yükümlü şirketler yalnızca pay defterleri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini elektronik ortamda tutmakla yükümlü olacaktır. Ancak, dileyenler yönetim kurulu karar defterini de elektronik ortamda tutabileceklerdir.

- 20 Eylül 2025 tarihinden önce yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketlerin yönetim kurulu karar defterlerini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri halinde bu mümkündür. Bu takdirde, buna ilişkin yönetim kurulu kararını 1 Ocak 2026 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’na sunmaları halinde, Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek belge üzerine, elektronik defterleri kapatılacak ve fiziki defter açılışları noterler tarafından onaylanarak kullanılabilecektir.