İşsizlik yükselmiyor ama çalışma süresi düşüyor

Ekonomide planlı yavaşlama, sonuçlarını iyiden iyiye gösterse de; bunun işsizlik üzerindeki yansımalarını henüz net olarak görmüyoruz. Mayısta yüzde 8,5 olan işsizlik oranı haziranda bir anda yüzde 9,2’ye çıktıktan sonra temmuzda yüzde 8,8’e geriledi. İstihdam artışı hız keserek de olsa artmaya devam ediyor. Son 12 ayın 9’unda istihdam yükselmeye devam etti.

Ancak iki veri, işgücü piyasasında uzun süredir devam eden iyileşmenin sonuna yaklaşıyor olabileceğimizi gösteriyor.

Bunlardan ilki iktisadi yönelim istatistiklerinde ölçülen imalat sanayi firmalarının gelecek üç aya yönelik istihdam artış beklentisi. Ağustos verisinde istihdam artışı beklentisi son dört yılın (yani Covid-19’dan sonraki) en düşük seviyesine geriledi.

Bir başka gösterge ise TÜİK’in işgücü piyasası verilerinde açıkladığı haftalık çalışma süresi. Temmuz itibarı ile 42,5 saate inen haftalık çalışma süresi, yine Covid- 19’dan bu yana ölçülen en kısa çalışma süresine işaret ediyor.

Dolayısı ile işsizlik henüz artmaya başlamadıysa da; öncü göstergeler bunun eşiğinde olduğumuzu ima ediyor.

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• Eylül ayı ekonomik güven endeksi

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• 24 Eylül 17:00: ABD CB tüketici güven endeksi

• 25 Eylül 17:00: ABD yeni konut satışları