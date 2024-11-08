İstanbul Modern’de bir sergi, bir ödül töreni

Arşivinde bir buçuk milyonun üzerinde Türkiye ve dünya fotoğrafı bulunan 88 yaşındaki İzzet Keribar’ın, İstanbul Modern’in fotoğraf galerisinde izleyiciyle buluşan “İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu” sergisi, bu fotoğraflardan yapılan bir seçmeden oluşuyor. İzleyicileri farklı zaman ve mekânlarda renkli bir yolculuğa davet eden sergide, sanatçının fotoğrafa başlangıcına referans veren İstanbul ve Güney Kore fotoğrafları başta olmak üzere, 1980’lerde fotoğrafa dönüşünden itibaren günümüze kadar uzanan çalışmaları da Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında bir araya geliyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Küratör ve Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergi; renk, ışık, doku ve grafik unsurlar gibi biçimsel ögeleri öne çıkarırken, sanatçının yıllar içindeki değişen tarzını da gözler önüne seriyor.

İstanbul Modern’in 20. yılında müzede sergisinin yer almasının büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken İzzet Keribar, “Kariyerimin en anlamlı ve heyecan verici dönemlerinden birini yaşıyorum. 1 milyon 500 bin fotoğraf arasından yaptığımız bu özel seçki, sanat hayatımın farklı evrelerini simgeliyor. Her bir fotoğraf; anları, coğrafyaları, renkleri, duyguları ve farklı kültürel bağlamları bir araya getiriyor. Sergi, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiğim seyahatler sırasında çektiğim, özellikle renk, ışık, şekil, doku ve kompozisyon gibi biçimsel özellikleriyle öne çıkan fotoğrafları içeriyor. Hem ülkemde hem de dünya genelinde çektiğim manzara, portre ve sokak fotoğrafları ile yarı-soyut grafik çalışmalarımdan oluşan 120’nin üzerindeki yapıtım aracılığıyla ziyaretçiler, sergiyi gezerken fotoğraflarımla karşılaşacak ve renklerin eşlik ettiği bir yolculuğa çıkacak” diyor.

Keribar, fotoğraflarının yanı sıra kültürel belleğimize çok sayıda kitap da bırakan bir fotoğrafçı:

1981–1999 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan Terra Magica adlı albümü 1999’da Miniatürk: Zamanda Yolculuk 2004'te, Türk Fotoğrafçılar Kütüphanesi 2005'te, Türkiye Sinagogları kitapları ise 2008'de yayımlandı… “Fotoğraf Sanatçıları Dizisi”nin 2015’te Eczacıbaşı Yayınları tarafından basılan altıncı kitabı İzzet Keribar’ın kariyerine odaklanırken, Işık Doğudan Gelir kitabı 2018’de İstanbul Fotoğraf Vakfı’ndan çıktı. İzzet Keribar’ın Afrodisias’ın Büyülü Dünyası isimli kitabı 2019’da Yapı Kredi Yayınları’ndan, Renkli Türkiye kitabı aynı yıl Mehmet Kurukahveci Kültür Merkezi Yayınları tarafından, Miras: İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı kitabı ise 2022’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları’ndan basıldı.

Kariyerine 1950'lerin İstanbul'unu fotoğraflayarak adım atan İzzet Keribar, 1956’da askerlik yapmak üzere gittiği Kore'de bir yıl boyunca fotoğraf çekerek tekniğini ve deneyimini geliştirdi. Kore'deyken iki kez görevli olarak gittiği Japonya'nın Tokyo ve Kyoto kentlerini de fotoğraflayan İzzet Keribar’ın sosyal belgesel türündeki ilk fotoğraflarında, Seul önemli bir yer oynadı.

Ticaret hayatı ve ayrıca filateli, dekorasyon ve antika gibi hobileri nedeniyle verdiği uzun bir aradan sonra 1980’de tekrar fotoğrafa yöneldi. O günden itibaren yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf amaçlı birçok geziye çıktı ve bugünkü tarzını oluşturacak fotoğrafları çekmeye başladı.

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde pek çok sergi açan İzzet Keribar, hâlen fotoğraf üretmeye devam ediyor. Keribar’ın Türkiye’de çektiği fotoğraflar, uluslararası sahnede Türkiye’yi tanıtmak amacıyla da kullanılıyor. İzzet Keribar, verdiği fotoğrafçılık eğitimleriyle Türkiye'de fotoğrafçılığın gelişip yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında çektiği çeşitli konulardan oluşan fotoğraflarla, ülkemizin en kapsamlı ve düzenli arşivlerinden birine sahip.

İzzet Keribar, aynı zamanda koleksiyonculuğuyla da tanınıyor. Osmanlı İmparatorluğu için özel imal edilmiş Viyana Porselenleri toplayan Keribar, eski İsviçre Pulları koleksiyonuyla da dünya çapında ödüller aldı.

Sergi, 25 Mayıs 2025’e kadar İstanbul Modern’de görülebiliyor.

İstanbul Modern’de geçtiğimiz günlerde bir etkinlik daha vardı:

Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ve bu yıl ikincisi verilen 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nün sahibi 'Köstebeğin Sırrı – Gizli İşler 2' kitabıyla Meral Karamuk Uğurşan oldu.

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerine destek olmak ve edebiyat dünyasında fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan ödül programının bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Ödül programı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın eşi Beyhan Eczacıbaşı'nın, çocuklarına anlattığı masallardan ilhamla kaleme aldığı 'Kar Masalları' adlı kitabına ithafen düzenleniyor.

Prof. Dr. Jale Parla başkanlığındaki Seçici Kurul'da, Prof. Dr. Nüket Esen, Prof. Dr. Sibel Irzık, Müge İplikçi ve Asuman Kafaoğlu-Büke görev alıyor. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ödülü almaya hak kazanan kadın yazara 60 bin TL para ödülü veriliyor.