İstanbul’un taşlarında tarih, geleceğinde hayal gücü var

İstanbul, dünyaca ünlü seyahat dergisi Wanderlust'ın 2025 Okuyucu Seyahat Ödülleri'nde "En Çok Arzu Edilen Şehir (Avrupa)" kategorisinde altın madalya kazanırken, bu cümleler derginin resmi web sitesinde yer aldı.

Her seferinde şaşırtan şehir

Avrupa'dan Amerika'ya, Okyanusya'dan Asya'ya kadar geniş coğrafyada etkili bir okuyucu kitlesine sahip Wanderlust, Londra Ulusal Galerisi'nde düzenlenen törenle 24. Okuyucu Seyahat Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. İstanbul, "En Çok Arzu Edilen Şehir (Avrupa)" kategorisinde, Doğu ile Batı'yı bir araya getiren cazibesiyle altın madalya kazandı.

Birleşik Krallık'ın dünyaca ünlü seyahat dergisi Wanderlust’ın ödüle ilişkin yapılan açıklamasında, derginin okuyucularının İstanbul’un kubbeler ve minarelerle süslenmiş siluetinden gelişen sanat ve yemek sahnesine kadar tarihin ve modernliğin büyüleyici karışımını öne çıkararak şehri altın madalya ile ödüllendirdikleri belirtildi.

İstanbul’u Dubrovnik ve Madrid takip etti

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Wanderlust'un Genel Yayın Yönetmeni George Kipouros, İstanbul’un 2024’te gümüş madalya kazandığını hatırlatarak şunları kaydetti: "İstanbul, bu yıl altın madalya aldı. Okuyucular bu şehri her seferinde kendilerini şaşırtan bir şehir olarak tanımlıyor. Gün batımında Boğaz'ı geçmekten, yüzyılların etkisini taşıyan yemekleri tatmaktan ve aynı öğleden sonra kiliseler, camiler ve modern sanat galerileri arasında dolaşmaktan bahsediyorlar. İstanbul'un enerjisi, farklı dünyalar arasında ne kadar rahat yaşandığına dayanıyor. Taşlarında tarih var ama geleceğinde de hayal gücü var."

"En Çok Arzu Edilen Şehir (Avrupa)" kategorisinde, Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi sahilinde bulunan Dubrovnik, "Eski Kent" bölgesinin sinematik cazibesi ve sürdürülebilir turizm yönünde attığı yeni adımlarla gümüş madalya aldı. İspanya’nın başkenti Madrid ise beğenilen müzeleri, gece hayatı ve topluluk bilinci ile bronz madalyaya layık görüldü.

Özel jet sahipleri motorlarını kiralıyor

“Kariyerimde ilk kez ailelerin, normalde değer kaybeden özel jetlerinden kâr ettiğine şahit oluyorum…”

Londra merkezli uluslararası hukuk firması Addleshaw Goddard'ın Özel Varlık Finansmanı Başkanı Laura Uberoi, bu sözüyle havacılık sektöründe sıra dışı bir ticarete dikkati çekiyor.

Havacılık sektörü, Covid-19 pandemisinden bu yana işçi ve parça sıkıntılarıyla karşı karşıya kalarak hem özel hem de ticari jetler için motor ve uçak teslimatlarında uzun gecikmelere yol açtı. İş havacılığındaki uçuş sayısı Covid öncesine göre yüzde 30’dan fazla arttı. Bundan yararlanan özel jet sahipleri, uçaklarının tamir edilmesi için uzun süre bekleyen kişilere motorlarını kiralayarak tedarik zinciri sıkışıklığından kazanç sağlıyor.

Uygulama ticari açıdan cazip hale geldi

Varlık danışmanları ve sektör uzmanları, bazı özel uçak sahiplerinin sadece motoru kiralamak istediklerini söylüyor. Orta boy bir jet motorunu birkaç günlüğüne kiralamanın maliyeti yaklaşık 50 bin dolar. Motor bir gecede bile çıkarılabiliyor. Genellikle insanlar özel jetlerde bunu yapmaz, çünkü jetler zaten kullanımda oluyor. Ancak son 5 ila 8 yıldır uygulama ticari açıdan cazip hale geldiği için giderek yaygınlaşıyor.

Küçük motor tedarik zincirinde yaşanan sorunlar bakım ve onarımları geciktiriyor. İş jetleri işletmecileri ise genellikle küçük filolara ve az stoklu yedek motora sahip oldukları için bu sorunu fazlasıyla yaşıyorlar. Teslimat süreleri ortalama 4 ile 6 ay arasında, bazen 10 ayı bile bulabiliyor. Bu da değişim motorlarına olan talebi artırıyor.

Kuantum algoritma yarışı

Kuantum bilgisayarlar, bit yerine “qubit” kullanıyor ve bazı işlemleri klasik bilgisayardan çok daha hızlı hâle getirebiliyor. Bu, günümüz bilgisayarlarının ulaşamadığı alanlarda; ilaç, güneş pili ve karmaşık hesaplamalar gibi yeni materyallerin modellenmesinde kritik rol oynuyor. İngiliz start-up’lar, klasik bilgisayarlar geliştirmek yerine makinelerin çalışması için gereken algoritmalar geliştirmeye odaklandılar.

Phasecraft adlı İngiliz kuantum algoritmaları şirketinin kurucusu Ian Hogarth, kuantum bilişimin tıpkı yapay zeka şirketlerindeki gibi değerlemelerde bir patlama yaşayacağı günü bekliyor.

Pratik uygulamaya henüz geçilemedi

Kuantum bilgisayarlar hâlâ gerçek olmaktan çok bir vizyon olarak görülüyor. Google’ın “kuantum üstünlüğü” iddiası hâlâ büyüyen bir fikir. Deneylerden pratik uygulamaya birkaç yıl içinde geçileceği tahmin ediliyor.

Eğer gerçekleşirse, İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden çıkan kuantum bilişimi start-up’ları için bir fırsat ortaya çıkacak. ABD için ise bir tehdit. Google ve IBM gibi Amerikan teknoloji devleri bu İngiliz girişimleri satın alacak mı, yoksa İngilizler kendi devlerine mi dönüşecek, belli değil.

2026’da Kuşadası için İngiliz pazarı 2025’ten iyi olacak

Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, "Önümüzdeki yıl Kuşadası için İngiliz pazarı 2025’ten daha iyi olacak" dedi. World Travel Market (WTM) Londra Fuarı'nda konuşan Günel, "Öncelikle İngiltere’deki fuarda Kuşadası’na gösterilen yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Bölgemizde İngiliz turistler, yabancı turistler arasında önemli bir yer tutuyor. Uzun zamandır buradaki fuara katılan acentelere destek verdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu desteklerin de kentimize olumlu yönde yansıdığını görüyoruz. Burada edindiğimiz çok önemli bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Ülkemiz genelinde İngiliz turist sayısı açısından bir miktar kayıp yaşansa da Kuşadası’na gelen İngilizler bakımından artış var. Bu verdiğimiz emeğin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Ben buradan Kuşadası’ndaki esnaf ve turizmcilere önümüzdeki yılın İngiliz pazarı açısından kentimiz için 2025’ten daha iyi olacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Ordu'dan İngiltere'ye 8,8 ton bal ihraç edildi

Ordu'da üretilen 8 ton 827 kilogram bal, İngiltere'ye gönderildi. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan, Avrupa Birliği'nin 10 milyon Euro hibe desteği sağladığı "Arım, Balım, Peteğim Projesi" kapsamında kurulan BALMER Şirketi tarafından işletilen bal paketleme tesisinde program düzenlendi. Kentten son 5 yılda 300 ton civarında bal ihracatı gerçekleştirildi. En çok bal ihracatı İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve Amerika'ya yapıldı.

İngiltere vize sorgulamaya KKTC'yi ekledi

İngiltere, resmi vize sorgulama platformundaki vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı bölüme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için "Kıbrıs'ın kuzey kesimi" başlıklı bir seçenek ekledi.

İngiltere, resmi vize sorgulama platformunda "Pasaportunuz veya seyahat belgeniz üzerinde ibraz edilen vatandaşlığınız nedir?" sorusu ile sunulan ülke seçenekleri arasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için yeni bir seçenek ekledi. İngiltere'nin resmi kamu internet portalında vize başvuruları için rehberlik sunan sayfadaki ülkeler listesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ithafen "Kıbrıs" seçeneğinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için de "Kıbrıs'ın kuzey kesimi" başlıklı bir seçenek sunuldu. Söz konusu düzenleme Rum basınında "İngiltere, 51 yıl sonra Kıbrıs'ta fiili gerçekliği tanıyor mu?", "Kuzey Kıbrıs'a Tayvan statüsü mü verilecek?", "İngiliz hükümetinden garip adım: Kuzey Kıbrıs, resmi sitede milliyet olarak eklendi" gibi ifadelere yer verilen haberlere konu oldu. Haberlerde ayrıca diplomatik kaynaklara göre GKRY'nin Londra'dan açıklama talep ettiği detayına yer verildi.