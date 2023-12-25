Japonya’ya gururla ilk Türk “dolmuş”u

Karsan, toplu ulaşımda Avrupalı başka hiç bir markanın giremediği Japonya’nın dünyanın en zorlu pazarına, Bursa üretimi Türk bayraklı e-Jest minibüsüyle giriş yaptı.

Avrupa ve Kuzey Amerika’nın elektrikli ve otonom toplu ulaşım dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, şimdi de ilk kez ürettiği sağdan direksiyonlu e-Jest ile Japonya ihracatına başlıyor.

20 Aralık’ta Japonya Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen ve Japonyanın çeşitli şehirlerinden belediye yetkilileriyle Japonya’nın en büyük toplu taşıma şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı törende tanıtımı yapılan e-Jest, 2,5 milyon Euro’luk yatırımla şartları aşırı zorlu olan bu pazarda 25 milyon Euro’luk satış hedefiyle hazırlanmış.

(soldan sağa) Karsan CEO’su Okan Baş, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ve Altech CEO’su

Toshishige Ikeya

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla Karsan, gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinin ardından Amerika’da da faaliyet göstermeye başlarken, genişlettiği pazarlara şimdi Japonya’yı da ekleyerek artık tam bir global marka oluyor.

14 Nisan 2023’te Altech firmasıyla gerçekleştirdiği 3 yıllık dönemi kapsayan distribütörlük ve servis anlaşmasının ardından şimdi resmen Japonya operasyonunu başlatan Karsan, seri üretimle birlikte 2024 yılında ilk 100 e-JEST RHD modelini “güneşin doğduğu ülke”ye gönderecek.

Tokyo’daki lansman ve müşterilere düzenlenen test sürüşlerinde konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Japonya’ya elektrikli toplu ulaşım anlamında bir Avrupa markası gelmedi, biz ilk oluyoruz” diyordu.

6 metrelik elektrikli minibüs E-Jest’in BMW altyapısındaki yüzde 25 oranında enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemiyle kendini de şarj edebilmesi, 135 kW’lik e-motoru, DC hızlı şarjda 1 saatte ve AC’de 4 saat gibi kısa sürede şarj olan 88 kWh bataryasıyla 210 kilometreye kadar menzil sunmasının yanında Karsan’ın 4. seviyeye kadar otonom sürüş potansiyeli, uzman Japon gazeteciler ve yerel yönetimlerin temsilcileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Japonya’nın yaşlanan nüfusuna uygun basamaksız araca biniş ve tekerlekli sandalyelilere özel rampa gibi özellikleriyle, otomotivin en gelişmiş ülkelerinden birinde bile önemli bir boşluğu dolduracak olan e-Jest, Japonların Çinli seçenekleri tercih etmek istememeleriyle de öne çıkan model olmuş. İlginç olan da, 2030 yılında Tokyo’da sadece tam elektriklilerin dolaşacağı ve 2035’te içten yanmalı motorlu araç üretimini sonlandıracak olan Japonya’nın daha çok hibrit araçlara yoğunlaşmış kendi markalarının 22 kişilik gibi bu kapasitede ve kompakt boyutlarının sağladığı pratiklikte bir alternatif yaratmamamış olmaları…

22 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç mekanına rağmen kompakt boyutlarıyla yüksek manevra kabiliyeti, dinamik tasarımı ve rakiplerini geride bırakan rampa çıkma performansı, ön plana çıkarken, araç kontrol sistemlerinin yer aldığı 10,1 inçlik dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, yolcu tarafının USB çıkışları ile donatılması ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapısı da, Japonların çevreci şehir minibüsümüzü beğenmesini sağlamış. Yolcularına binek araç konforu sunan dört tekerlekte bağımsız suspansiyonu, ESP’den Hillholder’a kadar aktif ve pasif güvenlik sürüş özelliklerini bir arada sunan e-Jest’in Japonya için diğer bir standart özelliği, üstünde Türk bayrağı taşıyacak olması.

Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetebilen Karsan’ın CEO’su Okan Baş, “Dünyanın en büyük markalarının doğduğu otomotiv devi Japonya, bize uzak bir yer, ancak duygusal olarak çok yakın iki ülkeyiz. Japonya’ya dışarıdan elektrikli toplu ulaşım anlamında bir Avrupa markası gelmedi, biz ilk oluyoruz… Temkinli ve dikkatli Japonlar, e-Jest’in 3 yıl üst üste Avrupa segment lideri olmasına güvenerek, Japonya’nın geleceğinde de önemli yer tutacağını düşünüyorlar… Son beş yıldır elektrik işinde çok iyi bir noktaya geldik. Fransa’dan Romanya’ya, İtalya’dan Portekiz’e, Lüksemburg’tan İspanya’ya kadar Avrupa’nın dört bir yanında yüzlerce elektrikli modelimiz hizmet vermeye devam ederken; bir Türk otomotiv markası ve ilk Avrupalı olarak Japonya’da lansman yapmamız, bizi heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Japonya, ilk sağdan direksiyonlu araç ürettiğimiz pazarımız.

İngiltere, Endonezya ve Malezya gibi sağdan direksiyonlu diğer büyük pazarlara da adım atma yönünde çok iyi bir başlangıç yaptık.” şeklinde konuştu.

8 metrelik e-ATAK ile 10-12-18 metrelik e-ATA serisi ve 12 metrelik e-ATA Hydrogen modellerini de kattığımızda 2023’ü 22 ülkede bin adet elektrikli araca ulaşarak kapatmayı planlamış olan Karsan, Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verir hale gelirken, kısa bir süre önce Kanada’ya da ilk elektrikli minibüsünü ihraç etmeye başlamıştı.

Japonya’nın ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası olan Karsan’ın küresel pazarlarda büyük bir hızla genişlettiği araç parkında, 2018 yılı sonunda e-JEST başrolü oynuyor. Avrupa’da da teker teker büyük belediyelerin ihalelerini kazanarak ilerleyen Karsan, orta vadede yüzde 10 pay alarak ilk beşte olmayı sürdürmek istiyor.

Umarız, gelecekte Japonya’daki büyük talep karşısında orada bir Karsan/Altech üretim tesisi bile kurulur.

Altech CEO’su Toshishige Ikeya:

KARSAN İLE İŞ BİRLİĞİMİZ BAŞARIMIZIN ANAHTARI OLACAK

“Bu, ALTECH’in elektrikli otobüs çözümüyle otomobil endüstrisine girme konusundaki ilk deneyimi olmasına rağmen, zorluklara göğüs germe ruhumuzun bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz. Elektrikli otobüs gelecekte şirketimizin ana itici gücü olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda Karsan ile iş birliğimiz başarımızın anahtarı olacağını düşünüyoruz. Karsan ile ortaklığımızı sürdürmeyi ve Japonya’daki elektrikli otobüs pazarını geliştirmek için uzun yıllar birlikte çalışmayı umuyoruz.”