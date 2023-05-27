Kafkasya'da barış Avrupa'da kaos

Türkiye seçim sürecine gömülmüşken, dünya dönmeye devam ediyor. Uluslararası alanda, önümüzdeki hafta ve ayların gündemini belirleyecek kritik gelişmeler yaşanıyor.

PUTİN KAFKASYA SORUNUNU BİTİRİYOR

En kritik gelişme, Rus Lider Putin'in evsahipliğinde gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan zirve toplantısından geldi. Ermenistan, SSCB'nin dağılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana ayak dirediği, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak kabul etmeye doğru ilerliyor. Hem Azerbaycan'ın, hem de Ermenistan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü kabul ettiklerini açıklamalarının ardından, sadece vatandaşlık ya da azınlıkların korunması gibi teknik konular kalacak masada. Kafkasya'da barış, son 40 yıldır hiç olmadığı kadar yakın görünüyor.

MACARİSTAN'IN DURUMU AVRUPA'YI KARIŞTIRDI

Putin bir yandan UKrayna savaşıyla uğraşıp, diğer yandan "arka bahçesi" Kafkaslar'a istikrar getirmeye uğraşadursun, Avrupa kıtası Macaristan'da giderek artan antidemokratik uygulamalar nedeniyle karışmış durumda. Avrupa Parlamentosu'nda önümüzdeki hafta kritik bir oylama yapılacak; Parlamento, Macaristan'ın önümüzdeki yıl Avrupa Birliği dönem başkanlığını almasının önüne set çekebilecek bir tasarıyı oylayacak.

Bu durum, Avrupa Birliği tarihinde bir ilk; Birlik kuralları çerçevesinde Konsey dönem başkanlığı üye ülkeler tarafından altı aylık dönemler halinde sırayla gerçekleştiriliyor. Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak olan tasarı ise, önümüzdeki yıl başkanlık sırası gelen Macaristan'ın "devre dışı bırakılmasını" öngörüyor.

Tasarı hem Macaristan'a, hem de AB'nin asıl karar organı konumundaki Avrupa Konseyi'ne uyarı niteliğinde. Tasarıda, Avrupa Konseyi'nin Macaristan'ın anti demokratik uygulamalarına son verecek bir yöntem bulmaması halinde, Avrupa Parlamentosu'nun "gereğini yapacağı" ifade ediliyor. Macaristan, Avrupalı Parlamenterlerden gelen bu uyarıya çok sert karşılık verirken, Brüksel koridorlarında 2024 yılının ikinci yarısına denk gelen Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı'nın önceki ve sonraki başkanlar İspanya ve Belçika arasında "bölünmesine" ilişkin pazarlıklar da başlamış durumda.

Antidemokratik uygulamalar ve hukukun üstünlüğü ilkesindeki geri gidiş, Türkiye'de pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de tartışılan ana konulardan biri.

Ancak belli ki sadece Türkiye değil, bir dönem demokrasinin "mabedi" gibi görünen Avrupa kıtası da ciddi bir kaos içinde.

Uluslararası ilişkilerdeki tek kutuplu dünyadan, çok kutuplu dünyaya geçiş herkes için çok sancılı oluyor/olacak...