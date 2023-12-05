“Karbonsuzlaştırma konusunda en önemli çözümlerden biri nükleer enerjidir”

Kirill Komarov

Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden

Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı

Dünyanın geleceği için “son şans” olarak nitelenebilecek kritik zamanlardan geçiyoruz. Veriler, iklim değişikliğinin tahmin ettiğimizden çok daha hızlı şekilde, çok daha yıkıcı sonuçlar doğuracağını gösteriyor. Bu kritik eşikteyken iklim krizine karşı oluşturulan planların güçlendirilmeleri ve somut adımlarla uygulanabilmeleri için müzakerelerin yapılacağı 28’inci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28) büyük önem taşıyor.

COP28’de amaç, Paris Anlaşması hedeflerine yönelik ilerlemenin ara sonuçlarının değerlendirilmesi ve belirli hedeflerin hayata geçirilmesi olacak. İklim değişikliğiyle mücadelede mantıklı beyanlardan pratik adımlara geçmenin zamanı geldi. Rosatom olarak bu yıl, COP28’in resmi mavi bölgesinde ve oturum aralarında SMR projelerinin geliştirilmesindeki ilerlemeyi, farklı alanlarda sürdürülebilir temiz enerji sistemlerinin geliştirilmesine yönelik bütünleşmiş yaklaşımımızı sunacak ve temiz enerji çözümlerine yönelik yeni nesil talebin tartışılacağı etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu yıl IAEA Atoms4Climate pavyonu ve WNA pavyonunun halka açık tartışmalar ve etkinliklerle dolu yoğun bir gündeminin olmasını bekliyoruz.

Nükleerin kapasitesi artmalı

İklim değişikliğiyle mücadelede karbonsuzlaştırma küresel öncelik olmalı. Bu konuda en önemli çözümlerden biri nükleer enerjidir. Rusya'da NGSler ülke enerjisinin %20'sini üretiyor ve sera gazı emisyonlarının %7'sini önlüyor.

Dünya genelinde uzmanlar arasında nükleer enerjisiz Paris Anlaşması hedefine ulaşılamayacağı konusunda görüş birliği var. IAEA’nın son 2050 tahmini, mevcut seviyelere göre nükleer elektrik üretim kapasitesinde %120'lik artışın gerekliliğini vurguluyor. COP28'de nükleer enerjinin ikiye değil üçe katlanması gibi iddialı hedefler tartışılacak. Hedeflere ulaşılması net sıfır iklim hedeflerimiz açısından hayati önem taşısa da özellikle nükleer enerji için gerekli yatırımların güvence altına alınmasında büyük zorluklar bulunuyor.

Finansal perspektiften, 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak için 2023-2030 yılları arasında yıllık elektrik sektörü yatırımlarının iki kattan fazla artması ve nükleer enerjiye yılda 100 milyar ABD doları ayrılması gerekiyor. Finans kuruluşlarının nükleer enerji projeleri politikalarını yeniden değerlendirmeleri ve bu projeler için yeşil ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) finansmanının sağlanması gerektiğine inanıyorum.

Rosatom olarak ESG performansını ve iklim konularını iş stratejimize dahil ediyoruz. Sürdürülebilirlik, 50’den fazla ülkeye yayılan projeleriyle Rosatom’un temel odağı. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine derinden bağlıyız, ürünlerimizin ve projelerimizin uyumluluğunu sağlamak için ESG gerekliliklerine ve yeşil Taksonomilere odaklanıyoruz.

Çevresel ayak izimizi yönetmek önemli

Yeşil ve sürdürülebilir enerji çözümlerinde talebin farkında olarak küresel ve yerel ölçekte güvenilir, erişilebilir, uygun fiyatlı ürünler sunmak için ileri teknolojik yeniliklerden yararlanıyoruz. Son beş yılda, ticari faaliyetlerde ESG kalitesine yönelik talepte önemli artış gözlemledik ve eğilim büyümeyi sürdürüyor. ESG uyumluluğu ve iklim konularının küresel ölçekte iş yapmak için temel gereklilikler haline geldiği açık.

ESG gerekliliklerini çalışmalarımızın her yönüne dâhil etmeye çabalıyoruz.

Yeşil projelerin Rus Taksonomisi geliştirilirken Rus politika üreticilerle saatlerce görüştük. Sonuçta nükleer enerji 1. baskıdan itibaren Taksonomiye dâhil edildi. Farklı projeler için toplamı 3 milyar doları (300 milyar Rus rublesi) aşan çok sayıda yeşil ve ESG finansman anlaşmamız var.

Rusya'da geliştirilen ulusal yeşil sertifika sistemine düşük karbonlu elektrik kaynağı olarak nükleer enerjinin dahil edilmesini savunduk. Sistemin, 2024'ün başlarında faaliyete geçmesi ve sera gazı ayak izlerini sıfır emisyonlu enerji ile dengelemek isteyen şirketler için yeşil nükleer sertifikaların kullanıma sunulması planlanıyor.

Esneklik, modern enerji kaynağı için kilit faktörlerden biri ve nükleer endüstri, enerji tüketim talebine, araziye, bütçeye bağlı olarak farklı çözümler sunuyor. Nükleer enerji, uzak ve daha az enerji talebine veya sınırlı şebeke kapasitesine sahip bölgeler için etkili bir çözüm.

Nükleer buzkıranlardan yararlanma deneyimine dayanarak, 2020’lerde dünyanın ilk yüzer NGS projesi olan Akademik Lomonosov faaliyete geçti. Böylelikle bu mobil reaktör kıyı veya ücra bölgelerin yanı sıra açık denizdeki endüstri tesislerine elektrik, termal enerji ve hatta tuzdan arındırılmış su sağlamak üzere tasarlandı. Bugün, RITM-200 projesine dayanan optimize bir yüzer güç ünitesi üzerinde çalışılıyor. Rosatom, Rusya’nın ücra bölgelerindeki Baimskaya maden bölgesine güç sağlamak için bu tür dört yüzer güç ünitesinden oluşan bir kompleks inşa ediyor. Rusya'nın kuzeyinde Yakutistan'da inşa edilecek karatabanlı küçük bir NGS projesini de hayata geçiriyoruz. SMRler, istikrarlı enerji kaynağına ihtiyaç duyan özel sanayi merkezlerine enerji tedariki için mükemmel bir çözüm ve karbon ayak izine yol açmıyor. SMR’ler nükleer enerjinin çok yönlülüğünü gösteren çığır açıcı bir yenilik. Sadece nükleer alanda devrim yaratmakla kalmıyor, her şeyden önce iklim değişikliğinin azaltılmasıyla yaşam kalitesi sunan nükleer enerjinin muazzam potansiyelini sergilemeye çalışıyoruz.

Rosatom olarak aynı zamanda 2017 yılından bu yana NovaWind adlı rüzgâr enerjisi işini de geliştiriyoruz. Rusya'nın rüzgâr enerjisi alanındaki en büyük oyuncularından biriyiz. 1 GW'lik kapasiteyi devreye aldık ve 2027 yılına kadar bu kapasiteyi 1,7 GW'a çıkarmayı planlıyoruz. Rusya dışında Rosatom rüzgâr enerjisi parklarına yönelik bir talep var. Örneğin bu yıl Kırgızistan Enerji Bakanlığı ve Myanmar ile anlaşmalar imzaladık. Hidrojen enerjisi geliştirmede önemli bir teknolojik kapasitemiz bulunuyor, otomobil endüstrisi ve elektrik şebekesi kompleksi için de enerji depolama çözümleri geliştiriyoruz.

Radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde depolanmasını sağlamak için kapalı nükleer yakıt döngüsü teknolojilerinin ve çözümlerinin uygulanmasını genişletmeye de kararlıyız. Kasım başında Beloyarsk NGS, BN-800 hızlı nötron reaktöründe MOX yakıtına geçişin 1’inci yıl dönümünü kutladı. Bu önemli dönüm noktası, sürdürülebilir kapalı nükleer yakıt döngüsüne doğru atılan büyük adımı gösteriyordu.

Çabalarımızı birleştirmeliyiz

Rosatom olarak, sürdürülebilir uygulamaları geliştirmeye ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmaya kararlıyız. Nükleer teknolojilerin geliştirilmesi de dahil inovasyona olan bağlılığımız, bizi çözümün önemli bir parçası yapıyor. Uluslararası iş birliğini teşvik ederek, sorumlu politikalar uygulayarak ve uzmanlığımızdan yararlanarak, daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu geleceğe yönelik önemli katkılarda bulunma konusunda iyimseriz. Ancak başarı için çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor.

Uluslararası diyalog sürmeli

Paris Anlaşmasının yerine getirilmesi, dünya ekonomisindeki gelişme eğilimlerine, yeşil teknolojilere ve insan davranışlarındaki dönüşümlere bağlı. "Hemen şimdi harekete geçmeliyiz" mantığının yanı sıra acilen farklı ülkelerdeki ilgili politikalar ve mekanizmalarla iklim düzenlemelerinin uyumlaştırılması gerekiyor.

Temiz, düşük karbonlu nükleer enerji, NGSler ve SMR projelerinin yeşil finansmana erişimini kolaylaştırmak için ulusal yeşil taksonomilere açıkça entegre edilmeli. Ulusal karbon piyasaları açılmalı ve uluslararası ticaret alışverişi için uyumlu hale getirilmeli. Ulusal ve uluslararası yeşil enerji sertifika sistemleri, geleceğin temiz enerji karışımının ayrılmaz parçası olduğundan nükleer enerjiyi tanımalı ve sisteme dahil etmeli.

İklim çözümlerinde en iyi uygulamaların paylaşılması ve net sıfıra giden yolun daha sürdürülebilir ve etkili hale getirilmesi için uluslararası diyaloğun sürdürülmesi şart.