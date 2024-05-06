Kaynak pazarlarda durum, ziyaretçi, gelir ve fiyatlar

Türkiye turizmde yeni yıla iyi başladı.

Yılın ilk çeyreği geride kalırken kaynak pazarlardan Almanya ve İngiltere’de durum iyi.

Bu dönemde Türkiye genelinde İran yüzde 58, Antalya’da Almanya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla en yüksek büyümeyi gösteren pazarlar oldu.

Rusya pazarındaki belirsizlik sürüyor. Öyle ki bu dönemde Antalya’da düşüş gösteren tek pazar Rusya. İlk üç ayda Rusya’dan gelenler yüzde 11,7 azaldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, derneğin Nisan ayı toplantısında pazarlardaki durumu değerlendirirken “Tarihimizin en iyi erken rezervasyon dönemini geçiriyoruz” dedi

Ziyaretçi sayısı itibariyle durum böyle.

Fiyatlar ve gelirdeki duruma gelince, otel fiyatları döviz bazında arttı. Fiyatlardaki yükselişin enfl asyonun maliyet artışından kaynaklandığı gerçeğini kaynak pazarlardan Almanya ve İngiltere’de tüketici ve tur operatörleri makul karşıladı.

İngilizler için Türkiye’nin artık en ucuz ülke olmadığına ilişkin destinasyon karşılaştırmalarını içeren çalışmalar basında yer aldı. Buna rağmen talepte bir düşüş olmadı.

Fiyatlardaki bu artışa rağmen Türkiye’nin turizm geliri ziyaretçi sayısındaki kadar artmıyor.

Bu noktada başta kamu yönetimi olmak üzere sektörün her kesimi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile firmaların bir politika belirlemesi gerekiyor.

Belirlenecek politika, son dönemde Avrupa’nın çeşitli destinasyonlarında özellikle İspanya’da zirveye çıkan ‘Turist istemiyoruz’ düzeyine getirilen haliyle değil, ama bunu söyleten nedenleri de dikkate alarak belirlenmeli. Türkiye’nin çok az başka ülkeye nasip olabilen zengin potansiyele sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak her kesime hitap edebilecek ürün geliştirilebilme şansına sahip bir destinasyondur.

Türkiye, günlüğü 10 bin dolara satılan tesisler yanında promosyon ve belirli tarihler için de olsa günlüğü 30-40 dolara her şey dahil sistemi ile tatil yapılabilen tesislerin de olduğu bir destinasyon.

Buradan hareketle Türkiye’nin bir bütün olarak değil bölgesel bazda pazarlandığı bir politika geliştirilebilir.

Bunun Fransa, İtalya ve İspanya’da örnekleri var. Saint Tropez ve Nice’i ile Fransız Rivierası (Côte d’Azur) bir bütün olarak daha üst kesime hitap eden bölgedir. Buraya gidenler de üst gelir grubuna mensup kişilerdir. Aynı Fransa’da Normandiya ucuza tatil yapılabilen bölgedir.

İspanya’nın Kanarya Adalarının Costa Blanca, Costa del sol, Puerto de la Cruz ucuz tatil bölgeleri iken Mayorka Balear Adaları’nın İbiza ve Minorcası gibi.

Günümüzde turizmin en büyük hacmini dinlenme anlamında resort ve güneş-kum-deniz bölümü oluşturuyor.

Ama tatilciler gezmeye yalnız bunun için çıkmıyor, tatil de yalnız bundan ibaret değildir.

Türkiye de hem ziyaretçi hem de gelir noktasında her kesimden tatilcilere hitap edebilecek potansiyele sahiptir.