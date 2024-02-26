Keyfimin muhtarı mısın?

Ülkede başarılı işlerimizden biri, e-devlet olmuştur. Devlet kapısında “bugün git, yarın gel” azabından, azarından kurtulduğumuz gibi bürokrasi rahatlamış, pek çok vakit alan süreç, adeta ortadan kalktığından vatandaş-kamu ilişkisinde modern sürecin keyfini yaşar olmuşuz.

Ancak e-devletin hükümsüz kıldığı fakat hala ısrarla koruduğumuz kurumlar da var. Misal muhtarlar; Resmi verilere göre göre Türkiye genelinde 32 bin 238 mahalle ve 18 bin 278 köy olmak üzere toplamda 50 bin 516 muhtar görev yapıyor. Aslında köyleri de mahalle yaptık, tümü mahalle oldu.

YENİ GÖREV VERELİM VEYA ORTADAN KALDIRALIM

Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile tüm muhtarların maaşı, asgari ücrete çekildi. Bir muhtar net 17,002 lira alıyor. Buna göre mahalle muhtarlarının aylık maliyeti 648 milyon, köy muhtarlarının ise 311 milyon lira… Tüm muhtarların bütçeye yükü ise 10 milyar 306 milyon 476 bin Türk Lirası…

Maliyetten ziyade fayda açısından bakarsak, bir muhtarın tek işi, evde yoksanız postacının celbini sizin adınıza muhtarlıkta almak. Köy muhtarları belki de köyün sorunlarını iletmek ve anlaşmazlık çözmek için gerekliyse de mahalle muhtarları sabahtan akşama dek sinek avlıyor, boş oturuyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Muhtarlık kurumuna dair...

Muhtarlar ne yapabilir?

Ülke genelinde 50 bin 516 muhtarlık birimi, yeni görev tanımıyla birlikte işlevsellik kazanabilir. Misal mahalle köy STK’sı, sorun çözme merkezi, bilgi evi, yerel demokrasi uygulamalarında katılımcılık, sorunları kamuya iletmede aracılık gibi. Oysa şu anda hükümetin mahalleliyi denetim aracı oldular.

Neden muhtar adayı bolluğu var?

Çünkü maaş alıyor ve yan gelip yatıyorlar. Çok azı aldığı paranın hakkını vererek mahallesine, köyüne hizmet için gayret gösteriyor. Diğerleri ya yatıyor veya pratikte emlakçılığa işi döktüler. Hal böyle olunca mahallenin muhtarı olmak, gelir kapısı olduğu kadar zenginleşme aracı haline dönüşüyor.

NOT

Bir muhtarın güncesi

* Bu sabah yine kalktım, yine iş yerine geçtim. Hiç kimse gelmedi, sosyal medyaya girdim.

* Öğle yaklaşıyor yine gelen giden yok, çay söyledim. Yemek ısmarladım, hayret yine zam gelmiş.

* İkindi oldu, gelen giden yok. Arkadaşlar da uğramadı.

* Akşam oldu, bir Allah’ın kulu çalmaz mı kapıyı?

* Aybaşı yaklaşıyor, ATM’den maaşı çekmek gerekecek.

* Dükkânı kapatıp eve gidiyorum.Sahi, ben ne yapıyorum muhtar olarak?

* Seçileli beri insan siftah yapmaz mı, neyse maaş var.

* Yatmaktan yoruldum. Şimdi uyku vakti, yarın iş yok ama dükkân beni bekler.

* Akşam evde “mahallenin muhtalarını” izlerim.

* İyi geceler günlük, iyi geceler Türkiye’m.

İmza: Muhtar