Konkordato, iflas, ahlak

Bursa merkezli 70 yıllık şirket Alkoçlar Otelcilik’in iflasına karar verildi.

Şirket, 2018 yılında konkordato isteminde bulunmuştu. Buna itirazlar oldu. Altı yıldır devam eden süreç şirketin iflasına karar verilmesi ile noktalandı.

Şirketin kimi kendi mülkiyeti, kimi işletmecisi olduğu; Bursa, Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10’dan fazla oteli bulunuyordu. Şirket yurt içi ve yurt dışında otel işletmeciliği de yapıyordu.

1950 yılında kurulmuş şirket yıllardan beri kendi alanındaki faaliyetleri ile bilinirken, son yıllarda şirketin sahibi aileden Ender Alkoçlar’ın sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit’in damadı olması, Koçyiğit’in de iktidardaki AKP ilişkisi ile gündemdeydi.

Alkoçlar şimdi konkordato sonrası tartışmalı iflasıyla gündemde.

Konkordato, özetle dürüst yatırımcı işletmeciye borçları nedeniyle iflas etmesi yerine süre tanıyarak şirkete kendini toparlayıp borcunu ödeme yöntemi olarak tanımlanabilir. Konkordato ile şirket işletmenin iflas edip yok olması yerine varlığını sürdürmesi için bir tür şans/fırsat tanıma sürecidir.

İflas ise alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için şirket ya da işletmenin varlıklarının el konularak icra yoluyla satılması yoluyla alacağını tahsil etmesi olarak tanımlanabilir.

İflas durumunda alacaklıların bütün alacaklarını karşılayacak kadar varlığı olmaması durumunda alacaklarını tahsil edemeyebilir ama iflasına karar verilen şirket ya da işletme artık yoktur.

İflastan farklı olarak konkordatoya giden şirketin sahip ve yöneticileri bu taleplerinde samimi ise, ortam da uygunsa genellikle tanınan süre içinde ve belirlenmiş plan çerçevesinde borçlar ödenip işletme yoluna devam eder.

Her iki halde de konunun hukuki durumu yanında şirket/işletme sahip ya da sahiplerinin amaç ve niyeti önemlidir.

Konkordato ve iflası kişisel zenginleşme aracı olarak görenler olduğu gibi bu istekte bulunulmasının da bu amaçla, gizli plana dayalı olarak yapanlar da oluyor. Alkoçlar iflasının da böyle olduğu iddia ediliyor. Şu bir gerçek.

Sözkonusu şirketin Hülya Koçyiğit üzerinden siyasal iktidar ile ilişkileri olmasaydı süreç böyle gitmezdi.

Zira, konkordato ve iflas, hukuki ve teknik yönüyle izleyeceği bir seyir varken araya siyasal ilişkilerin girmesi ile işin seyri değişiyor.

Alkoçlar’ın iflası ile ilgili olarak Fatih Altaylı Youtube kanalında Türkiye’de batmanın pek çokları için bir ‘kurtulma’ yolu olduğunu belirterek, ‘Alkoçlar olayı kredi kaçırma ve kredi batırma operasyonu gibi görünüyor’ dedi. Konkordato ve iflas hukuki ve teknik yönden değerlendirilebilir. Ama bu durumlarda belirleyici olan teknik ve hukuk değil, ‘ahlak’tır.