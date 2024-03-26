Kredi kartlarında kısıtlayıcı düzenlemeler kullanım nedenleri ele alınarak yapılmalı

Yüksel Kurt

ŞAHİNLER METAL CFO

Ülkemizde 80’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan ekonomik politikalar sonucunda bankacılık sektöründe özel bankaların sayısının artmasına ve ticari bankacılığın yanında bireysel bankacılığa yönelik ürünlerin geliştirilmesine başlanmıştır. Ekonomideki dışa açılım, özel sektörün gelişimini desteklemiş orta sınıfların milli gelirden aldıkları payın artmasına katkı vermiştir. Kırdan kentlere nüfus akımı hızlanmış, tüketici eğilimlerinde değişimler olmuştur. Bankacılık sektöründeki gelişmeler, rekabet koşulları bankaların ticari bankacılığın yanında bireysel bankacılığa yönelik yatırımlarını hızlandırdı. 90’ların başından itibaren bankalar kredi kartı markaları yaratırken bir taraftan da bu alanda dijital yatırımlarına da ağırlık verdiler. Bunun sonucunda Türk bankacılığının büyümesinde kredi kartlarının yaygınlaşması olumlu katkı vermiştir. Ticari bankacılığa göre kar marjı daha yüksek olan ve bankaların taşıdığı risklerin de tabana yayılması nedeniyle hemen hemen tüm bankalar bireysel bankacılığa ve özellikle kredi kartlarına önemli yatırımlar yaparak bu ürünün yaygınlıkla kullanılması sağlandı.

Kredi kartlarının sayısının artması günümüzde başta perakendecilik, e-ticaret, konfeksiyon, turizm sektörlerinin gelişimine çok önemli katkı vermiştir.

Son 10 yıl içinde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle şirketlerin finansmana erişimi gittikçe zorlaşmış, artan finansal maliyetler şirketlerin bilançolarında karlılıkları olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle şirketler müşterileri ve tüm iş ortaklarına yönelik finansal çözümler geliştirmeye çalıştılar. Burada bankacılık sektörünün güçlü altyapısı ve ürün çeşitliliği firmalara farklı çözümler üretebilmeleri konusunda önemli katkılar vermiştir.

Kredi kartlarının ticarette etkin ve yaygınlıkla kullanılması ile beraber hem ticaret daha kolay yapılabilmiş hem de gelişmiş dijital bankacılık altyapısı şirketlerin operasyonel olarak da daha verimli çalışmalarına olanak sağlanmıştır. Kredi kartlarının ticaret ve tüketimde yaygınlıkla kullanılması ile beraber kayıt dışılığın da düşmesine önemli katkı vermiş ve vermektedir.

Yüksek enflasyon ile beraber artan pahalılık tüketicilerin alım gücünü zayıflatmış nakit akışlarını olumsuz etkilemiştir. Kredi kartı bu koşullarda önemli bir araç olarak yaygınlıkla kullanılmıştır.

Basında kredi kartı ile ilgili haberler genel olarak doğru bir analizden uzak verilerle ele alınmaktadır. Kredi kartı harcamalarındaki artışın içindeki tüketici enflasyonunun etkisi göz ardı ediliyor, şirketlerin nakit akışı ihtiyaçları için yaptıkları kullanımlar dikkate alınmamaktadır.

Kredi kartlarında kısıtlayıcı düzenlemeler yapılmadan önce bu kısıtlamaların dar gelirli kesimlere muhtemel etkileri dikkate alınmalı, ticari hayatta artan tahsilat gün sayılarının getirdiği olumsuz etkiler mutlaka değerlendirilmelidir.