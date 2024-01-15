Küresel enflasyonda gerileme belirginleşiyor

Beklentilerin altında gelen ABD üretici fiyatları enflasyonu sonrası tahvil, hisse ve altın küresel olarak yükselirken dolar değer kaybediyor.

Kasım ayına göre değişmeyen çekirdek üretici fiyatları enflasyondaki gerileme eğilimini teyit ediyor. Açıklanan veri aralık ayında yüzde 0,2 civarında bir tahmini çekirdek PCE ile Fed’in erken faiz indirim senaryosunu destekliyor.

Fed vadeli piyasaları mart ayından başlayarak sene sonuna kadar 200 (8 * 25 baz puan) faiz indirimi fiyatlıyor. 2 yıllık tahvil faizleri sert gerileme ile mayıs ayından beri gördüğü en düşük seviyelerde.

Yükseliş dalgasında geride kalan enerji ve gayrimenkul cuma günü en çok yükselen hisseler arasında yer alıyor. Enerji hisselerindeki yükselişin arkasında Husilerin Kızıl Denizde ticari gemilere yaptığı saldırılar etkili.

Enerji konusunda uzman Wood Mackenzie günlük küresel petrol talebinin 2 milyon varil artışla 103.5 milyon varile yükseleceğini ve arzın talebin gerisinde kalabileceğini tahmin ediyor. Enerji fiyatlarında yükseliş devam ederse Fed’in faiz indirmesi erken bahardan erken yaza kayabilir ve varlık fiyatlarını negatif etkileyebilir.

Borsa İstanbul dünya piyasalarına göre güçlü seyrini sürdürüyor. Enflasyonun küresel olarak gerilemesi, Fed’in erken faiz indirme beklentisi, ekonomi yönetiminin perşembe günü uluslararası yatırımcılarla güven tazelemesi ve Moody’s’in cuma günü ülkenin görünümünü pozitife çevirmesi Borsa İstanbul’u destekliyor.

MSCI Türkiye yılbaşından beri yüzde 6 dolar bazında getiri ile gelişmekte olan ülkeleri yüzde 10 yeniyor. Banka, holdingler, havacılık, perakende gibi yabancı yatırımcının ilgisi olan sektörler öncülüğünde bir yükseliş yaşanıyor. Enerji, gübre geride kalıyor.

Türkiye varlıklarının 2024 yılında gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Faiz oranlarının yılın son çeyreğine kadar düşürülmediği, mali performansın OVP’yi yendiği baz senaryoda, Türk lirası, orta vadeli yerel tahvil, orta-uzun vadeli eurobond ve Borsa İstanbul için pozitif görüşümüzü koruyoruz.

MOODY'S, TÜRKİYE'NIN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü piyasaların beklentisi doğrultusunda yukarı yönlü revize etti. Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu "B3" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı. Moody's yaptığı açıklamada, görünümün "pozitif"e doğru değişmesinin ana nedeninin, ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş olduğunu belirterek "Bu, sürdürüldüğü takdirde, Türkiye'nin önemli makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması olasılığını önemli ölçüde artırır" değerlendirmesi yaptı. Moody’s yaptığı açıklamada, "Manşet enflasyonun yakın vadede daha da artması muhtemel olsa da, enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler var; bu da para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi " denildi.