ABD-Çin kavgasında yumuşama sinyali

Çin’de üretilen telefon, yarı iletken gibi elektronik ürünlerin karşılıklılık ilkesi çerçevesinde konulan vergilerden muaf tutulmasının verdiği iyimser hava ile haftaya başlıyoruz. Karar muhtemelen hanehalkının Nisan ayında karşılaşacağı enflasyon şokunu hafifletmek ve Apple, Nvidia gibi büyük teknoloji şirketlerini rahatlatmak için alındı. Ancak ABD’nin Çin’e karşı tutumunu yumuşatması önemli bir gelişme. Çin cephesinden de bir pozitif adım gelirse piyasalar durgunluk senaryolarını rafa kaldırabilir.

Başkan Trump vebayı göstererek piyasaları sıtmaya razı etmiş gözüküyor. Önceki hafta gördüğü dip seviyelerden geri dönen Nasdaq son 5 günde %11’in üzerinde getiri ile ölü toprağını üzerinden attı. Broadcom, Nvidia gibi çip üreticilerinin kazancı aynı dönemde %25’in üzerine çıktı. Ama tüm gemileri yüzdüren bir güçlü akıntı söz konusu değil. Avrupa, Çin, Japonya endekslerindeki haftalık getiri %2’nin altında.

Tahvil piyasasında ve dolar kurunda hisse cephesindeki bahar havasının tersine fırtına şiddetleniyor. ABD tahvilleri son 20 yılın en kötü haftasını yaşıyor. 10 yıllık tahvilin getirisi son bir haftada 50 baz puan artarak 4,50’ye yakınsadı. Enflasyonun gerilediği bir ortamda ABD tahvil faizlerindeki gerileme sadece gümrük vergisi artışı nedeniyle gelecekteki aylarda enflasyonun yükseleceğine dayanmıyor. Piyasalar Çin’in elindeki tahvilleri satacağından da endişe ediyor.

Borsa İstanbul yüksek oynaklık ile geçen bir haftayı yatay bir seyir ile kapattı. Sistemik riske duyarlı bankalar, gümrük vergilerine duyarlı beyaz eşya, otomotiv hisseleri değer kaybederken, gıda perakendesi, havacılık, telekom hisselerindeki alım dalgası endeksin tutunmasını sağladı. Endeks çoğu teknik göstergeye göre sat sinyali vermeye devam ediyor.

Bu hafta gözler dünyada ECB toplantısında, Türkiye’de Merkez Bankası kararında olacak. ECB’nin faizleri 25 baz puan daha indirmesi bekleniyor. Türkiye Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmeyeceği tahmin ediliyor. Ama haftalık politika faizinin gecelik faiz düzeyine yükseltilmesini bekleyen az sayıda oyuncu da bulunuyor. Bunun yanı sıra, Başkan Trump’ın başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerle yapacağı dış ticaret görüşmeleri gündemi belirlemeye devam edecek.