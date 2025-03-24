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Tutunamayanlar…

Serhat GÜRLEYEN
Serhat GÜRLEYEN GENİŞ AÇI

ABD hisselerinde sınırlı yükseliş ile haftaya başlıyoruz. Başkan Trump’ın Nisan ayında devreye girecek vergiler ile ilgili esnek olacağını ima etmesi iyimserliğin arkasındaki temel gerekçe. Apple, Microsoft,  Meta, Tesla yükselişte başı çeken muhteşem yedi hisseleri. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir akıntı söz konusu değil. Enerji, demir-çelik, gayrimenkul, havacılık yükselişe katılmıyor. 

İmamoğlu’nun göz altına alınması sonrası Türkiye varlıklarında satış dalgası devam ediyor. Türkiye 5 yıllık CDS oranı 66 baz puan artarak 328 ile Mart 2024 seçimleri sonrası gördüğü en yüksek seviyede. Türk Lirası, Ankara’nın 20 milyar doların üzerinde müdahalesine rağmen, %3’e yakın kayıpla en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke parası.

Ekonomi yönetimi siyasi şoka, gecelik borç verme faizini 2 puan artış ile %46’ya çıkararak ve likiditeye yönelik tedbirler alarak cevap verdi. Piyasada oluşan kur riskine karşı korunma ihtiyacı Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satımı ile karşılanmaya çalışıldı.  Ancak siyasi şokun ekonomik önlemlerle çözülmesi kolay değil. Hafta sonunda alınan İmamoğlu’nun tutuklanma kararı piyasalarda satış dalgasının devam edeceğine işaret ediyor. 

Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara karşı dayanıklılığı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği son derece güçlü, varlık kalitesi geçmiş faiz artırım döngüleri ile karşılaştırılmayacak kadar iyi. Uzun sürmeyecek bir siyasi şokun ekonomi üzerindeki maliyeti enflasyonda, kurda ve politika faizinde sınırlı artış ve büyümede yumuşak iniş ile sınırlı olur.

Geçmiş veri, ekonomi üzerinde etkisi sınırlı olan politika şoklarının genelde alış fırsatı olarak kullanıldığını gösteriyor. Geçen hafta 530 baz puan artan 10 yıllık DİBS, %26 kayıpla sene başından beri kazancını fazlasıyla geri veren banka endeksi, alış için  fırsat penceresi oluşturuyor. Ancak kısa vadede piyasa negatif haber akışı ile gerilemeye devam edebilir. Risk alma iştahı yüksek, mali olarak güçlü ve kaldıraç kullanmayan yatırımcıların dayanabileceği oynak bir piyasa ile karşı karşıyayız.

 

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