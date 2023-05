Geçen haftaki yazımda devletin bekası için kurumların ne kadar önemli olduğundan söz etmiştim. Aynı zamanda da kurumların güvenilir olmasından. Bu hafta yine güvenirlikten söz edeceğim. Bu kez liderlerlerin güvenirliğinden.

İki araştırmacı, Elena Botelho and Kim Powell, 2600 CEO ile görüşmüşler; 13.000 saatlik mülâkat yapmışlar. Başarılı olmak için bir liderde bulunması gereken nitelikleri araştırmışlar. Bu araştırmalarını da bir kitapta (The Next Door CEO) toplamışlar. Kitapta başarılı liderlerin çok değişik özelliklerini sıralamışlar. Ama tüm başarılı liderlerde görülen ortak özellik olarak güvenirlik öne çıkmış.

Liderlikte güvenirlik neden önemlidir?

Güven oluşturur: Liderle izleyicisi arasında güvenin tesis edilebilmesi için güvenirlik anahtar faktördür. Bir lider sorumluluğunu sürekli olarak hatırlar ve verdiği sözleri tutarsa takım üyelerinin ona güvenme olasılığı daha artar.

Morali geliştirir: Eğer lider güvenilir ise iş yerindeki moral yüksek olur. Çalışanlar kendilerini güvende hisseder. Çünkü bilirler ki liderleri tutarlıdır ve gerektiğinde ondan destek alabilirler.

Prodüktivite yükselir: Güvenilir lider, istikrarlı ve tahmin edilir davranışı ile iş yerinde prodüktiviteyi yükseltir. Çünkü çalışanlar, liderlerinden ne geleceğini bildiklerinde işlerine odaklanırlar ve daha üretken olurlar.

Sorumluluk taşımayı teşvik eder: Lider güvenilir olduğunda onu izleyenlere örnek olur. Bu da çalışanların sorumluluk duygularını artırır.

Ünü artırır: Liderin şöhreti, güven ve itibar oluşmasında önemlidir. Liderin güvenilir olması onun ününü artırır.

Güvenilir liderliğin özellikleri nelerdir?

- Güvenilir lider dürüsttür; hak yemez, hak yenmesine izin vermez.

- Güvenilir liderin güçlü bir “iş ahlâkı” vardır.

- Güvenilir lider yalan söylemez, yalan söyleyenleri çevresinde barındırmaz.

- Güvenilir lider, eline, beline, diline hakimdir.

- Güvenilir lider tutarlıdır; ilkelerinin doğrultusunda hareket eder. Bugün söylediğinin ertesi gün tersini söylemez. Bugün yaptığının ertesi gün tersini yapmaz.

- Güvenilir lider, sürekli olarak bu niteliklerini eylemlerinde gösterir. Sözünü tutar.

- Güvenilir lider, bilgi ve görgüsü ile yaptığı işin ustası olduğunu takımına ve çevresine hissettirir. Takımın başarısı ile de bunu ispatlar.

- Güvenilir liderin sağlam bir vizyonu vardır.

- Güvenilir lider stratejik düşünür, gelecek fırsat ve tehlikeleri doğru tahmin eder ve hareketlerini ona göre ayarlar.

- Güvenilir lider, takımı için açık ve net beklentiler ortaya koyar. Takımdaki herkesin bu paylaşılan vizyon ve amaçlar çevresinde yer almasını sağlar.

- Güvenilir lider etkin ve düzenli olarak işi etkileyecek gelişmeler, ortaya çıkan zorluklar ve değişimler konusunda takımını bilgilendirir.

- Güvenilir lider cesurdur; hesaplı riskler almaktan çekinmez.

- Güvenilir lider eylemlerinin sorumluluğunu taşır ve her an hesap vermeye hazırdır.

- Güvenilir lider, takımına örnek olur; onlardan beklediği biçimde hareket eder, davranır.

- Güvenilir lider, harekete geçmeye hazır ve proaktiftir. Sorunlara zamanında eğilir ve problem haline gelmemesi için gerekli tedbirleri alır.

- Güvenilir lider takımın iyiliği ve gelişmesini önceler. Onların başarılı olması için destek, rehberlik ve kaynak sağlar.

- Güvenilir lider, takımına güven ve özgüven konusunda ilham verir. Sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan bir kültür yaratır.

- Güvenilir lider çalışanlarının ve takım arkadaşlarının duygularını anlar ve onlara destek olur. Bu da onların motivasyonunu artırır.

Sonuç

Liderler başında bulundukları kurumlara yön verirler. Kurumların kaderi, liderlerin bilgileri, becerileri ve karakterleri ile doğru orantılıdır. Güvenirlik de kişinin karakterinde hayati değer taşıyan bir bileşendir.

Kurumların ve ülkelerin güvenilir liderlere ihtiyacı vardır.