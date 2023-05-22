81 yaşındaki Cenevreli otomotiv efsanesi Louis Schweitzer’ı, 1994’te Regie Renault’nun özelleştirilmesiyle tanımıştık. AstraZeneca, BNP Paribas, Fransa Elektrik, Veolia Çevrecilik, Volvo AB, L’Oreal ve Philips Elektronik’in yönetimlerinde de bulunmuştu. 50 yıl öncesine kadar IMF direktörlüğü yapmış Pierre-Paul’un oğlu, fi lozof Albert Schweitzer’in de torunu ve Jean-Paul Sartre’ın akrabası olarak hukukçu ve hesap uzmanı olarak yetişmişti…

Fransa hükümetinde hazineyle ilgili görevlerinin ardından Renault’ya 1986’da CFO ve stratejik planlamanın başına olarak davet edilmişti. Bir kaç yıl içinde COO ve Başkan Yardımcılığı’na yükselmiş ve tam 41 yıl önce de 2005 yılına kadar devam edeceği CEO ve hatta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapacağı Renault’nun en yüksek pozisyonuna çıkmıştı.

Renault’yu Volvo ile birleştirmeye çalışmış, Renault SA’yı halka açmış, Scenic gibi yepyeni segmentleri yaratmış, Latin Amerika fabrikalarının temellerini atmış, Williams ile Formula 1’de dominant olmuş, devasa Ar-Ge merkezi Technocentre’yi açmış, Avtovaz ile Rusya ortaklıklarına girişmiş, Nissan’ın üçte bir hisselerini ve Samsung Motors’un tamamını satın almış, Volvo ile Renault Kamyon işini korumuş, Renault-Nissan tedarik zincirini ortaya çıkarmış, Laguna II ile ilk Euro NCAP 5 yıldız ünvanına kavuşmuş, SPR denilen üretim metodlarını sistemleştirmiş, Claas ile tarımda da öne çıkmış, Fas’ta ve Romanya’da yatırımlar yaparak 5.000 Euro’luk ilk gerçek ekonomik otomobil Dacia Logan’ı yaratmış, İran’da Pars üretimini geliştirmiş, Mahindra&Mahindra ile Hindistan pazarına girmiş ve Avrupa’nın Lee Iacocca’sı olarak anılarak dünyanın en başarılı otomotiv liderlerinden biri olarak gösterilmişti…

Hatta Renault markasını rekor satış ve fi nansal sonuçlara ulaştırırken, Carlos Ghosn ve Carlos Tavares gibi süper zekalara öğretmenlik yaptığını da, hatırlatalım… Kendisi, Oyak-Renault’yla ülkemizi ayrıca sever ve Fransa-Türkiye kriz dönemlerinde bile hükümetler arasında baş arabulucu olmaya çalışırdı.

2004’te Dacia Logan’ın Kapadokya’daki dünya lansmanında bizlerle uzun uzun sohbet ederken, saygımızdan karşısında nasıl oturacağımızı şaşırdığımızı hatırlıyorum…

Önceki hafta Rotterdam’da AutoBest’in 22. Otomotiv Ödülleri töreninde Renault Austral’in “Avrupa’da satın alınması en mantıklı otomobil”, CompanyBest’in Dacia, Renault’nun Google’la ortak geliştirdiği yeni Android Automotive işletim sisteminin SmartBest olarak ödüllendirildiğini gördüğünde, yüzündeki mütevazı gurur ifadesi de, “her şey”i kendisinin başlattığını hepimize hatırlatıyordu…

Günümüzün en popüler otomotiv pazarlama süper zekası olarak gösterilen Renault Grubu CMO’su Arnaud Belloni bile, Louis Schweitzer’in “Hall Of Fame”in yeni üyesi olarak onurlandırıldığı anda ayakta dakikalarca alkışlıyordu…

Otomotivin elektrikli değişimi başlamış olsa da, üretimden müşterilere endüstrinin küreselleşmesine imza atanlar, hep Schweitzer gibi efsaneler idi!..