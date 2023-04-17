Mantık galası

Avrupalı tüketiciye otomotiv alanında en güvenilir mantıklı bilgiyi veren ve tavsiyelerde bulunan, adeta bir merkezi ses olan AUTOBEST'in 22. Ödül Töreni, 11 Mayıs'ta Avrupa’nın ikinci elektrikli araç pazar payına sahip Hollanda’da, Rotterdam Sint-Laurenskerk’teki 500 yıllık Orta Çağ’dan kalma bir tarihi taş binada sahiplerine teslim edilecek.

AutoBest değerleri ve misyonu ile uyumlu olarak, galasını bu sağlam mimaride düzenlemesi, dayanıklılık ve istikrarın da bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

32 ülkeyi temsil eden jüri grubunun otomotivin lider yöneticilerini misafir ettiği AutoBest Galası, geleneklerine göre her yıl farklı bir ülkede ve değişik bir konseptte düzenleniyor. AutoBest, Türkiye’de üretilmiş Fiat Linea ve Renault Symbol’ün “yılın satın alınması en mantıklı otomobili” ünvanını kazanmalarıyla iki kez de Türkiye’ye de gelmişti.

2023 ödül töreninde hem nitelikte hem de nicelikte adeta bir devrim yaşayan Dacia’nın CompanyBest olarak gösterilmesi, Hyundai Ioniq 6’nın en gelişmiş çevreci araç EcoBest olarak ayrıca oylanmış olması, otonom araçların ana elemanı Lidar sisteminin yaratıcısı Valeo’nun SafetyBest ödülüne layık gösterilmesinin yanında Kia markasının imajının premium seviyelere çıkmasının ardındaki gizli isim Artur Martins’in ManBest, yılın en başarılı tasarımcısı olarak Stellantis dizayn patronu Jean-Pierre Ploué’nin DesignBest, dünyanın en başarılı kadın pilotlarından başında gelen Extreme-E’de ABT Cupra pilotu Jutta Kleinschmidt’in SportBest olarak AutoBest Onur Listelerine alınması kutlanacak.

Büyük OpenR ekranında yerleşik Google hizmetleri taşıyan Renault Austral Android Automotive işletme sistemi, yılın en “akıllı” otomotiv teknolojisi olarak SmartBest ödülüne kavuşurken, Avrupa ve dünyadaki bağımsız otomobil medyasının bu en önemli etkinliğinde asıl en yüksek “Best Buy Car of Europe 2023” oylarını toplamış olan Austral için Renault'ya büyük ödül takdim edilecek.

Güvenli, konforlu fakat sportif karakteriyle tüketicilerin satın alma kriterlerini en iyi karşılayan otomobil olarak seçilmiş Austral’in 160HP 12V mild hibrit motorlu Techno Esprit Alpine lansman paketine özel 1 milyon 190 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla gelecek hafta başlayacak 500 kişiyle sınırlı ilk ön siparişleri, bakalım, Türkiye’de nasıl karşılanacak?..