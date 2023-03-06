Miniden Maksiye

Net gelirlerini 2022’deki 179,6 milyar Euro’dan 2030’da 300 milyar Euro’ya çıkarmayı planlayan Stellantis, Kuzey Amerika ve Avrupa dışında kalan “Üçüncü Motor” olarak adlandırdığı diğer dünya bölgelerinde iki yılda yüzde 34 artırmayı başarmıştı. Şimdi ise, Türkiye ayağında da çok önemli değişiklikler yapıyor.

Peugeot Citroen Opel ve DS markalarının ülkemizdeki ticari faaliyetleri, artık Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Maserati markalarını da yöneten Tofaş’a bağlanıyor ve bundan böyle 8 marka ile Tofaş’ın tüm segmentlerde Türkiye’nin açık ara en büyük otomotiv grubu olması sağlanıyor.

Fabrika tarafında ise; 2025 başında Fiat Peugeot Citroen, Opel ve belki Toyota markaları için “K0” orta boy hafif ticari ve bir de bu projenin “minivan” binek versiyonunun üretimine başlayacak olan Tofaş, bu çeyrek milyon adetlik yeni model grubuna kadar Fiorino ve Egea’ları bantlarından çıkarmaya devam edecek. Fakat, “K0” platform hazırlıkları için Doblo üretimi önümüzdeki Temmuz ayında sonlandırılacak.

16 yıl önce MiniCargo projesiyle dahil olduğu Fiat ve PSA ortaklığındaki 45 yıllık SEVEL Avrupa Ticari Araç şirketinin bir parçası gibi yeniden görev alan Tofaş, Uruguay’daki Nordex’in uzaklığı ve belki Rusya’daki PCMA kapanmasıyla Fransa İngiltere Luton IBC ve Fransa Lieu-Saint-Amand tesisleriyle birlikte benim “MaksiKargo” dediğim bu “K0” zincirine katılacak.

K0, esnek EMP2 platformunun Fiat Ulysse/Scudo, Citroen SpaceTourer/Jumpy, Peugeot Traveller/Expert, Opel/Vauxhall ZafiraLife/Vivaro gibi orta boy ticarilerini kapsıyor… Hatta, Toyota Proace ve Verso’su da bunların “rebadge” halidir.

Bu daha büyük ölçüdeki “K0” modelleri için platform çerçeveleri uygun olmayan Tofaş’ın boyahaneden montaj bantlarına çok önemli kısımlarını değiştirmesi gerekse de, son nesil K9 Partner/Berlingo kardeşlerin de EMP2 platformunda olduğunu hatırlatalım. Yani, 263 sonrası 3. nesil Doblo için Ar-Ge çalışmalarını durdurduğunu zannetmediğim Tofaş’ın, eğer “K0”ların yeni neslinde biraz daha kompakt şekilleri planlanıyorsa, çok büyük bir ek yatırıma gerek duymadan sıfırdan yeni bir platform değişimine girişmeden üretime hazırlanabileceğini tahmin ediyorum. Fakat, öyle olsa üretim hatlarının yeniden yapılandırılması için ayrılan zaman da 1,5 yıl olmazdı…

Diğer yanda İngiltere ve diğer Avrupalı SEVEL fabrikaları tümüyle elektrikliye dönerken, Tofaş’ın “K0”ların içten yanmalı versiyonlarını üretip, AB harici pazarlara ihracat yapabileceği de aklımıza geliyor.

Fakat, sonuçta; çok uzun süren pazarlıklar sonucunda Stellantis Türkiye operasyonlarının tek çatı altında toplanmasıyla Tofaş’ın geleceği çok sağlam bir temele oturmuş görünüyor ve Koç Holding’in otomotiv hacminde de Türkiye şampiyonluğu devam ettiriliyor.