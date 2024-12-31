Nasıl bir yıl olmasın?

Yeni yıl yazıları hep “Yeni yılda şu olsun” diye sıralanan isteklerle dolu olur. Ben de yeni yılda olmamasını istediklerimi sıralayacağım.

G-1

- “Adalet, mülkün temelidir” ilkesinin unutulmadığı bir yıl olsun.

- Adaletin, sadece “Adalet Sarayı”nın levhasında kalmadığı bir yıl olsun.

- Adalet kılıcının “adamına göre” kesmediği bir yıl olsun.

- Evrensel hukuk kurallarının çiğnenmediği bir yıl olsun.

- “Adil adalet terazisinin bir gün herkese lazım olacağı” gerçeğinin unutulmadığı bir yıl olsun.

G-2

- Evde, okulda, iş yaşamında düşünce yasaklarının olmadığı bir yıl olsun.

- Kişilerin giydikleri kıyafetleriyle yargılanmadığı, ön yargının olmadığı bir yıl olsun.

- yazarların, yazdıklarından dolayı sabahın köründe emniyete götürülmedikleri bir yıl olsun.

- Düşüncenin ev hapsinde olmadığı bir yıl olsun.

G-3

- Asgari ücretin ve emekli maaşının simit ve çay ile ölçülemeyeceği bir yıl olsun.

- Enflasyonun, marketlerde etiket kontrolü ile düşeceğine inanılmayan bir yıl olsun.

- Enflasyon nedeninin faiz olduğu yanılgısının yeniden denenmeyeceği bir yıl olsun

- Havacılıkla ilgisi, uçaklara bavul taşımaktan ibaret olan birisinin “Ben pilotum” deyip Airbus A380 uçağını uçurmaya kalkmayacağı bir yıl olsun.

- Övgü düzülecek yoksulluğun olmadığı bir yıl olsun.

G-4

- Cahillikle övünülmeyen bir yıl olsun.

- Ekran başında eline her sopa alanın dış ilişkilerde ahkâm kesmediği bir yıl olsun.

- Kültür denince sadece balığın hatırlanmadığı bir yıl olsun.

- Öğretmenlerin imamlardan daha az gözetilmediği bir yıl olsun.

- Liyakatsızların işbaşı yapmadığı, yetki almadığı bir yıl olsun.

G-5

- Ülke çocuklarının ete, süte ve meyvaya hasret kalmadıkları bir yıl olsun.

- Kişilerin geçinmek için boğazından kısmadığı bir yıl olsun.

- İhraç edilen tarım ürünlerinin sağlığa zararlı olduğu için geri çevrilmediği bir yıl olsun.

- Tarımda “Paramız var ki ithal ediyoruz” tipi aptal mirasyedi hovardalığının olmadığı bir yıl olsun.

- Bizim çiftinin yerine, ithalat yapılan ülke çiftçilerinin korunduğu tarım politikalarının uygulanmayacağı bir yıl olsun.

G-6

- Salgın hastalıkların çıkmadığı bir yıl olsun.

- Sağlık çalışanlarının hakkının yenmediği bir yıl olsun.

- Sağlık çalışanlarının horlanmadığı, örselenmediği bir yıl olsun.

- Yenidoğan ve benzeri skandalların yaşanmadığı bir yıl olsun.

- Doktora, hastaneye ihtiyacınızın olmadığı bir yıl olsun.

- “Doktorun hastasına, hastanın doktora saygı göstermesi gerekir” gerçeğinin göz ardı edilmediği bir yıl olsun.

G-7

- Güvenin kurumları terk etmediği bir yıl olsun.

- Kurum denince sadece bacanın kurumunun hatırlanmadığı bir yıl olsun.

- Goebbels’in kıskanacağı bir ülke olmadığımız bir yıl olsun.

Sonuç

Biliyorum, bu isteklerimin hepsinin gerçekleşmesi zor. Ve de gerçekleşmesi uzun zaman alacak istekler. Ama bir yerden de başlamak gerekir diye düşünüyorum.

Herkese, aşının ve işinin olduğu; sağlıklı ve huzurlu bir yıl dilerim.