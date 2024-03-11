Nazar değmesin

Açık adı “Internationale Tourismus-Börse Berlin” olan ITB Fuarı kendi alanının en büyüğüdür. 55 yıldır düzenlenen fuar, bu yıl 5-7 Mart’ta yapıldı. Fuara ülkelerin turizm bakan ve bakanlıkları, turizm ile diğer birimler, sektör profesyonelleri katılıyor. Burada yüz yüze görüşmeler yapılır, seyahat endüstrisi ile ilgili kurum ve kuruluşların özel araştırma ve raporları açıklanır.

Fuar kapsamında düzenlenen panel ve oturumlarda sektör aktörlerinin yaptığı değerlendirme ve açıklamalar dünya, Avrupa ve tek tek destinasyonlar için önemlidir. Fuarın açık adında geçen borsa özelliği artık yok, ama ITB Berlin, seyahat endüstrisinin en büyük ve önemli buluşma platformu işlevi görüyor.

ITB Berlin’de iki nokta dikkat çekip, öne çıktı. Biri Türkiye ile ilgili yapılan açıklamalar ve açıklanan raporlardaki değerlendirmeler, diğeri de başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa’da ve dünya geneline ilişkin beklentilerdeki iyimserlik.

Avrupa seyahat endüstrisi pazarının en büyük grubu TUI ve ikinci büyük grup DER ve diğer tur operatörleri ellerindeki verilere göre bu yaz satışlarında Türkiye’nin İspanya’nın önüne geçerek birinci sırada olduğunu açıkladı. Alman Seyahat Birliği (DRV) ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) başkanları da benzer açıklamalar yaptı. Alman FUR ve İngiliz Barclay araştırmalarına göre tatilciler seyahat bütçelerinde kısıtlamaya gitmeyecek. Bu iyimser beklentiler veri, bilgi ve olgulara dayandırılıyor.

Bu açıklama ve değerlendirmeler Ukrayna-Rusya savaşının devam ettiği, her gün artarak yükselen İsrail’in Filistin’e saldırısında yaşamını yitirenleri 30 bini geçtiği, yaralıların 100 bine yaklaştığı, milyonla ifade edilen Filistinlinin göç ettirildiği, Avrupa’da son 30 yılın en yüksek enfl asyonunun yaşandığı, başta Almanya olmak üzere Avrupa genelinde ekonomide durgunluk yaşandığı bir ortamda dile getiriliyor.

İyimserlik beklentisi nasıl veri, bilgi ve olgulara dayanıyorsa, birkaç satırla ifade edilen bu tablo bilgi ve olgulara dayanıyor.

İfade edilen iyimser beklentiler gerçekleşirse bu, turizmin işlevi ve önemini bir kez daha gösterecek. Onun için “nazar değmesin” diyoruz.