Nisan ayı enflasyonu ve TCMB’nin oyun planı

Bugünün en önemli verisi enflasyon. Bu yazıyı yazarken henüz TÜİK Nisan ayı enflasyon verisi açıklanmadı. Ancak birçok kurumdan Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri gelmeye başladı. Bu veriler Nisan ayında, aylık enflasyonun yine oldukça yüksek artacağına işaret ediyor.

Örnek vermek gerekirse İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı ve TÜFE’ye akran olarak değerlendirilen İstanbul Perakende Fiyatları Nisan ayında %4,9 oranında arttı. Yine İTO’nun açıkladığı ve ÜFE’ye akran olarak değerlendirilen İstanbul Toptan Fiyatları %4,9 ile yüksek artış gösterdi. Benzer şekilde gıda enflasyonu da ortalamada %5,1 ile yüksek oranda arttı: CEFIS %7,8, TÜRK-İŞ %5,6, İTO %4,8, TEPAV %2,3.

Tüm bunlar, Nisan ayı enflasyonun, TCMB’nin aylık enflasyon tahmin patikasının üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. Hatırlayacak olursak, TCMB Başkanı Karahan 17 Nisan 2024 tarihinde ABD’de yaptığı sunumda yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen enflasyonun aylık enflasyon tahminin üzerinde olduğunu iletmişti.

Şu aşamada yılbaşından bu yana gerçekleşen enflasyon, 2024 yılı 1. çeyreğine ilişkin iç talep ve ekonomik aktivite ile piyasa ve hane halkı enflasyon beklentileri TCMB’nin %36 olan yılsonu enflasyon hedefiyle uyumlu değil.

İleriye dönük olarak portföy girişleri konusunda iyimser olmakla beraber iç talebin en büyük belirleyicileri arasında yer alan maliye politikasında da herhangi bir konsolidasyon planını görmedik. Bu yüzden kamu maliyesi ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar da enflasyon görünümü üzerinde bir risk olarak önemini koruyor.

Öte yandan TCMB’nin oyun planı arasında yer alan TL’de reel değerlenme, ithal edilen fiyatlar kaynaklı enflasyon geçişkenliği ve enflasyon beklentileri konusunda destekleyici olsa da, reel kurda değerlenmenin ithalatı daha cazip hale getirdiğini unutmamak lazım.

Özetle, yılbaşından bu yana gözlemlediğimiz fiyat, aktivite ve beklentilere ilişkin gelişmeler, TCMB’nin %36 olan yılsonu enflasyon tahmininin bu aşamada oldukça iyimser olduğunu gösteriyor.

Peki, yılın geri kalan 8 ayında Merkez Bankası’nın Enflasyon Hedefi ve ileriye dönük uygulayacağı para politikası nasıl olur?

Bunun elbette ilk işaretlerini Merkez Bankası’nın 9 Mayıs tarihinde açıklayacağı yılın 2. Enflasyon Raporu’nda ve aynı gün Başkan Karahan’ın yapacağı basın toplantısında göreceğiz.

Benim beklentim, TCMB’nin yılsonu enflasyon tahminini değiştirmemesi yönünde. Bundaki temel sebep, Bankanın yılsonu enflasyon tahminini piyasa ve hane halkı beklentilerini çapalamak için bir araç olarak kullanmasında yatıyor. TCMB’nin yılsonu enflasyon tahminini yukarı çekmesi, enflasyon beklentilerini de yukarı çekebilir.

Peki, bu durumda TCMB yeniden faiz artırır mı? İlk aşamada TCMB’den faiz artışı beklemiyorum. PPK üyelerinin, kamu maliyesi ve ekonomi politikalarında eylem planlarının açıklanmasını bekleyeceğini düşünüyorum. Bu süreçte TCMB tarafından, TL mevduatların payını artırmak için, yeni düzenlemeler yapılabilir.

Aşağıdaki koşulların gözlenmesi halinde ise TCMB’den yeni bir faiz artışı gelebilir:

- Tüketimin yüksek seyretmeye devam etmesi

- Kamu maliyesi ve ekonomi politikalarının uyumlu olmaması

- Beklenen portföy girişlerinin gelmemesi

- TL mevduatların payının istenilen ölçüde artmaması

- Fiyatlama davranışları ve beklentilerin kontrol altına alınamaması

- Uluslararası emtia fiyatlarında artış gözlenmesi

Özetle bu yaz, gerek para ve ekonomi politikaları gerekse Türkiye ekonomisinin gidişatı adına oldukça sıcak geçen aylar olacak.