Olimpiyat halkalarının yanına girmek iki yıl aldı, Anadolu’dan Paris’e 19 farklı ürün götürdü

TRENDYOL Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, sporla anılan marka stratejisi çerçevesinde iki yıl önce “Paris 2024 Yaz Olimpiyatları”nı gündemine aldı. Trendyol’un ana hissedarı Alibaba’nın olimpiyatların önde gelen sponsorlarından olması üzerine Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile bağlantı kurdu:

- Trendyol olarak olimpiyat ürünlerinin tedariğinde rolümüz olsun istiyoruz.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ilk aşamada Trendyol’un bu talebine sıcak yaklaşmadı. Çağlayan Çetin, işin peşini bırakmadı, Alibaba’nın CEO’sundan bu konuda destek istedi:

- IOC’nin “Paris 2024 Yaz Olimpiyatları”nda size tanıdığı reklam ve pazarlama haklarına bizim de dahil edilmemiz konusunda desteğinizi bekliyoruz.

Çağlayan Çetin ve ekibinin iki yıl önce başlayan girişimleri sonuç verdi, Trendyol’un başta Denizli olmak üzere Anadolu’dan farklı tedarikçilere ürettirdiği 19 farklı üründen oluşan 60 bin parçanın bir bölümü, Champs Elysées (Şanzelize) ve Concorde meydanı arasında yer alan “Paris 2024” mağazasında ünlü markalar arasında vitrine girdi. Trendyol, böylece olimpiyat logolu ürünlerin satıldığı mağazaya giren tek Türk markası oldu.

Olimpiyat halkalarıyla Trendyol markasının yan yana yer aldığı ürünler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin merkezinin bulunduğu Lozan’da (İsviçre) Olimpiyat Müzesi içindeki mağazaya da “Made in Türkiye” etiketiyle uzandı.

Söz konusu ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Çekya, Romanya, Hollanda ve Almanya’da Trendyol uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu’yla 2022 yılında yaptığı anlaşma çerçevesinde Türkiye Voleybol Milli Takımları’nın ana sponsoru olan Trendyol’un davetiyle geçen hafta “Filenin Sultanları”nın Dominik Cumhuriyeti’yle karşılaşmasını izlemek üzere bir grup meslektaşımla Paris’e gittim.

Konakladığımız otelde odaya girince olimpiyat halkalarının yer aldığı havlu, tişört ve şapkayı gördüm. Üçüne de baktım, üzerinde Trendyol markası da vardı ve “Made in Türkiye” yazıyordu. Trendyol ekibine sordum:

- Odaya bıraktığınız t-shirt, şapka ve havlu “Made in Türkiye” etiketli. Bunları bize özel mi yaptırdınız?

Bu sorum üzerine Trendyol’un olimpiyat mağazalarına giren “Made in Türkiye” etiketli ürünlerinin öyküsünü öğrenmiş oldum.

Paris’te Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin’le Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz ve Trendyol Grubu Brabd PR Lideri Hakan Başaran’ın eşliğinde sohbet ettik.

Çetin, Trendyol’un sporla anılan bir marka olmasının 2021 yılında başladığını belirtip sıraladı:

2021 yılından buyana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi sponsoruyuz.

Aynı yıl Futbol Milli Takımları’nın resmi sponsoru olduk. O günden beri Erkek Futbol ve Kadın Futbol Milli Takımlarını resmi sponsor olarak destekliyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında 2022 yılından bu yana Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoruyuz.

Geçen yıl Milletler Ligi Şampiyonu ve CEV EuroVolley 2023 Avrupa Şampiyonu olan “Filenin Sultanları”nın yanında yer aldıklarını anımsattı:

- Tarkan ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonucunda da onlar için “Hep Birlikte Milli Takım” marşımız ortaya çıktı.

Spora ve sporculara verdikleri desteği global alana taşıdıklarını kaydetti:

- “UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası”nın tek Türk partneri olmuştuk. “Paris 2024 Yaz Olimpiyatları”nda aynı şekilde global markaların yanında yer alan tek Türk markasıyız.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile işbirliği kapsamında “Paris 2024 Olimpiyat Oyunları”nda resmi “e-ticaret hizmetleri partneri” olduklarını vurguladı:

- Ayrıca gerçekleştirdiğimiz lisans anlaşmamız kapsamında bir “Olimpiyat Koleksiyonu” hazırladık.

Trendyol’dan bir ekibin söz konusu koleksiyon için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin merkezinin bulunduğu Lozan’da kamp kurduğunun altını çizdi:

- Diğer dünyaca ünlü markaların yanına adımızı yazdırdık. Çünkü, ülkemizin üretim gücüne, tedarikçilerine, kaliteli üretim yapan markalarına, ürünlerine ve lojistik avantajlarına güveniyoruz.

Olimpiyat Koleksiyonu’nu dünyanın dört bir yanında satışa çıkardıklarına vurgu yaptı:

- Koleksiyonda t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, plaj havlusu ve bez çanta gibi 19 farklı parça bulunuyor.

Bu işbirliğinin sonraki takvimini de aktardı:

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile işbirliğimiz, gerçekleştirecekleri tüm organizasyonlarda geçerli olmak üzere, 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatlarını da kapsıyor.

Trendyol’un “Olimpiyat Koleksiyonu”, parasal değer açısından küçük gibi görünse de tanıtım açısından büyük önem taşıyor…

32 okulda 6 bin 100 öğrenci voleybolla buluştu

TRENDYOL Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan, 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybolla tanıştırmayı, lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF Fabrika Voleybol Okullarının da destekçisi olduklarını vurguladı:

- Fabrika Voleybol Okulları bugüne kadar 32 okulda 6 bin 100 öğrenciyi voleybol ile buluşturdu. Faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Temennisini dile getirdi:

- Yeni Edaların, yeni Zehraların bu okullardan yetişeceğine yürekten inanıyoruz.

Farklı olimpik branşlarda desteğe devam ediyor

TRENDYOL Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile anlaşmalarının kapsamında yer alan diğer desteklere değindi:

- Her yıl farklı olimpik branşlardan sporcularımızı desteklemeyi sürdürüyoruz.

“Paris 2024 Olimpiyat Oyunları”nda destekledikleri sporcuları sıraladı:

Eda Tuğsuz (Atletizm)

İlke Özyüksel (Modern Penthatlon)

Buse Çavuşoğlu (Boks)

Ali Cengiz (Güreş)

Kuzey Tunçelli (Yüzme)

“Olimpiyat Koleksiyonu” çalışmalarında yer verdikleri sporculara işaret etti:

Nafia Kuş (Tekvando)

İlkin Aydın (Voleybol)

Ferhat Arıcan (Artistik Jimnastik)

İmaj iletişiminde birlikte çalıştıkları sporcuları paylaştı:

İlkin Aydın (Voleybol)

Ferhat Arıcan (Artistik Jimnastik)

Melisa Vargas (Voleybol)

Busenaz Çakıroğlu (Boks)

70 bin KOBİ’ye e-ihracat kapısını açtık, ödediğimiz vergiler 14 milyar lirayı buldu

TRENDYOL Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türk ürünlerinin ve Türk satıcılarının sürdürülebilir iş modeliyle dünyada rekabetçi hale gelmesi için çaba harcadıklarını belirtti:

- Ülkemizin ve Türk işletmelerinin uluslararası pazarlarda rekabetçi gücünü artırmak adına e-ihracat odaklı çalışmalarımıza son yıllarda hız kazandırdık. Geniş kapsamlı mikro ihracat çözümleri ile 70 bini KOBİ olmak üzere 90 bini aşkın satıcımızı e-ihracatçı haline getirdik.

Bu dönemde yurt dışına dönük yolculuklarını da hızlandırdıklarının altını çizdi:

- Üretimde ve lojistikte merkez bir üs konumunda bulunan, lojistik açıdan entegre olduğu geniş coğrafyada ülkemizin e-ihracatta sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmasına desteği sürdüreceğiz.

Lojistik ağlarını genişlettiklerine işaret etti:

- Gümrük süreçleri, finansal süreçler, iade ve iptal opsiyonları gibi konularda e-ihracatı kolaylaştıracak ve herkes için erişilebilir hale getirecek yatırımları gerçekleştiriyoruz.

Faaliyetlerinde kurumlar vergisi, dijital hizmet vergisi, dijital reklam stopajı ve ilgili tüm vergilere tabi olduklarına dikkat çekti:

- DSM Grup olarak 2021-2023 döneminde devletin ilgili kurumlarına ödemiş olduğumuz vergi tutarı 14 milyar lirayı buldu.

Türkiye’ye 3 milyar dolar yatırım getirdik

TRENDYOL Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye’de Silikon Vadisi’nden yatırım çeken ilk şirketin Trendyol olduğunu anımsattı:

- Sonra Alibaba yatırımı geldi. Ardından biz şimdi Ortadoğu’ya, Avrupa’ya açılmak istiyoruz. Başka yatırımcılar da alalım dedik. Yatırım turuna çıktık ve turun sonunda Trendyol, Türkiye’nin ilk decacornu oldu.

Dünyanın en büyük teknoloji fonu Softbank’ı Japonya’dan ortak aldıklarını vurguladı:

- General Atlantic Amerika’nın en büyük teknoloji fonlarından Princeville Capital, Avrupa’nın en büyük teknoloji fonlarından biri gibi yatırımcılar geldi. Abu Dhabi ve Katar devlet fonlarından da yatırım aldık.

Böylece Türkiye’ye toplam 3 milyar dolar yatırım getirdiklerini kaydetti:

- Yatırımcılarımız know-how paylaşımı ile de bize destek oluyor. Bu rakamın tamamı Türkiye’deki yatırımlarımızın finansmanında kullanıldı. Özellikle de teknoloji ve lojistik yatırımları yapıldı.