Ortadoğu pazarı ve Arap turist azalmıyor

Ziyaretçi sayısı arttığı halde otellerde doluluk oranlarının beklenenin altında kalmasının nedenleri ile ilgili tartışmalar devam ederken kaynak pazar ve diğer ülkelerden gelenler için farklı değerlendirmeler yapılıyor.

Bunlardan biri de Ortadoğu/ Körfez/Arap ülkelerinden gelenler ile ilgili.

Körfez ülkelerinin Türkiye’nin önemli varlıklarını satın almaları, konut alımı karşılığında yurttaşlık verilmesi ve sığınmacılar nedeniyle Araplara karşı kara propaganda yürütüldüğü belirtiliyor.

Ortadoğu ülkeleri ile çalışan Heysem Turizmin sahibi Ayman Maslamani Arap müşterilerin büyük bir kısmının destinasyon değiştirdiğini ve Arap ülkelerinden gelenlerin sayısının azaldığını belirtiyor. Maslamani, rezervasyonlarda yüzde 40-50'ye varan iptaller olduğunu söylüyor. Arkasından Yeni Şafak Gazetesi’nde Arap turist sayısının azaldığına ilişkin uzun bir haber yapıldı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Turizm Müdürlüğü verileri bu iddiayı doğrulamıyor.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 10.808.829, Arap ülkelerinden gelenlerin sayısı 1.220.639 kişi. Buna göre Arap ülkelerinin payı yüzde 8,9.

2023 yılının aynı döneminde Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 13.633.877, Arap ülkelerinden gelen kişi sayısı 1.350.164 kişi. Buna göre Arap ülkelerinin payı yüzde 10.

İstanbul’da da durum şöyle:

2022 yılında Ocak-Temmuz aylarını kapsayan yedi aylık dönemde İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısı 8.514.806, Arap ülkelerinden gelenlerin sayısı 1.806.239 kişi. Buna göre Arap ülkelerinin İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısı içindeki payı yüzde 21.

2023 yılının aynı döneminde İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısı 9.776.635, Arap ülkelerinden gelenlerin sayısı 1.785.220 kişi. Türkiye geneli ve Arap ülkelerinden gelenlerin en çok tercih ettiği İstanbul’a gelenlerin sayısı azalmadı, bu ülkelerden gelenlerin toplam gelenler içindeki payı da azalmadı arttı. İstanbul’da 21 bin gibi az sayıda da olsa bir düşüş var.

Türkiye genelindeki Arap ziyaretçi sayısı artmışken İstanbul’da az sayıda azalmanın nedeni bu ülkelerin önceki yıllara göre bu yıl başta Karadeniz olmak üzere diğer destinasyonlara gitmeye başlamasıdır.

Nitekim Trabzon’a bu pazar ve ülkelerden gelenlerdeki rekor artış üzerine havalimanı yetersiz kaldı. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Trabzon’a yeni bir havalimanı yapılacağını söyledi.

Bu veriler de Arap ülkelerinden gelenlerin yüzde 40-50 düştüğüne ilişkin değerlendirmenin doğru olmadığını gösteriyor.

İŞYERİ, GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ, ATAMA

Tuncel Avcı Mövenpick Istanbul’a Operasyon Direktörü Oldu. Mövenpick Istanbul’un Operasyon Direktörü olan Avcı daha önce ; Richmond İstanbul, Holiday Inn İstanbul City, Crowne Plaza Harbiye ve Florya, Rixos İstanbul Taksim, Radisson Blu Pera ve Divan İstanbul Elmadağ otellerinde çalıştı.

Coral Travel Group (CTG) bünyesindeki tur operatörlerinden Almanya’daki Coral Ferien’in Satış Müdürlüğü’ne Sinan Kasap getirildi. Kasap, daha önce; Airticket, GTI Travel ve Ratehawk’da çalıştı. Son olarak Almanya Anex Tour’da satış müdürüydü.