Ortaya karışık

2025’in 3. haftasını tamamlarken, otomotiv pazarında 1 milyon 238 bin 509 adetlik rekora ulaşılan 2024’ün bazı markaların örnekleme küresel ve yerel rakamlarına yeniden bakarak, yeni yılın nasıl devam edeceğini tahmin etmeye çalışalım…

Togg’tan başlarsak; satışları önceki yıla göre yüzde 53,67 oranında artan T10X modeli 2024’te tam elektrikli otomobil pazarında 30 bin 93 satış ve yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti. Bu rakamla birlikte T10X’in trafikteki toplam sayısı 49 bin 676’ya ulaştı.

2019 yılından bu yana toplam otomotiv satışlarında zirvedeki yerini koruyan Fiat ise 138 bin 749 adetlik toplam satış ve yüzde 11,2’lik pazar payıyla üst üste 6‘ncı kez pazar liderliğine devam etti. “Yılın En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası” ayrıntısında ise 87 bin 126 binek ile yüzde 8,9 pazar payı ve 51 bin 623 hafif ticari ile yüzde 20’lik pazar payı elde etti. Üretim ve satışına 2015 yılında başlanan Egea da, 9 yıldır lider olmaya devam ediyor.

2024’te dünya genelinde 2 milyon 264 bin 815 araç satışı gerçekleştiren Renault Grubu, 1 milyon 577 bin 351 Renault, 676 bin 340 Dacia ve 4.585 Alpine’i müşterileriyle buluşturdu. Üstelik tam elektriklilerini Avrupa satışlarının %34,7’sine, hibritlerini de %25,5’e çıkardı. Bu arada Sandero, 309 bin 392 adetlik satışla Avrupa’nın en çok satan otomobili olurken, tek bir yılda 300 bini geçen ilk Dacia modeli olarak da kayıtlara geçti. Türkiye’de ise 117.919 satış adediyle en çok tercih edilen otomobil markası olan Renault’nun pazar payı %12,03 olarak gerçekleşti.

Üretiminin %22’sini tam elektriklilere ayıran Peugeot’nun E-3008 modelinin lansmanından bu yana 100 binden fazla sipariş alması da, ilginç bir ticari başarı olarak notlarımıza girdi.

Türkiye’de bir önceki yıla göre yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme kaydeden premium sınıftaki Lexus, Avrupa’da ise %20 büyüme yakalayarak satışlarını 88.184’e ve premium pazarda %2.5’lik rekor seviyeye ulaşmasını sağlamıştı.

Dünyada sadece Türkiye’de üretilen C-HR, ilk lansmanından bu yana Avrupa’da 1 milyon adetlik satışa ulaşarak, Toyota’nın Avrupa’da en çok satan modeli oldu. 2016’dan bu yana Türkiye’de de 34 bin adetlik satılan C-HR, Avrupa’da markasının 1 milyon 217 bin 132 rekor satışlarının da başrol oyuncusu…

BMW Grubu’nun 2 milyon 450 bin 804 teslimatları arasında önceki yıla oranla %13,5’lik artışla 426.594 tam elektrikli otomobil satılırken, Türkiye elektrikli premium araç pazarında BMW liderliği dikkat çekiyordu.

Ancak, asıl şaşırtıcı olan ise, sadece PHEV ve BEV seçenekleriyle 32 günde 6.591 adet satış yapan BYD idi…

Bu arada satışlarını sessizce büyüten Volvo, Türkiye’deki 30. Yılı’nda 13.024 adetle yeni bir rekor daha kırdı.

3 yılda 35 bin MG’yi müşterileriyle buluşturan, çok markalı Doğan Trend Otomotiv’in 26 bin adetlik satışlarıyla elektrikli araç müşteri sayısı da 7 bine çıkmış. 2024 satışlarını 4 milyon 639 bin araca çıkaran SAIC Motor’un küresel yükselişiyle paralel Türkiye yatırımı ciddileşirse, MG satışlarının pazarda üretime hazırlanan diğer Çinlileri yakalayabilmesi de mümkün.

Yüzde 21,4 artışla 1,1 milyon adedin üzerine çıkan adetlerle Çin’in en büyük ihracatçısı olmaya devam eden Chery, satışlarda 2,6 milyonu geçerek de rekor kırdı ve %38,4’lük büyümeyle 2024’ü tamamladı. Faaliyetlerini 110'un üzerinde ülke ve bölgeye yayarak; NEV satışlarında 600 bine yaklaştı, PHEV’lerde 100 bin adedi geçti, 4,5 milyonu yurt dışında toplam 15,72 milyon kullanıcıya kavuştu.

Skoda’nın da Türkiye’deki 43 bin 972 adetlik rekoru ile Yüce Auto’nun büyümede Almanya ve İngiltere’yi takip etmesi, 1899 yılından bugüne 15 milyon motor üretmiş, 2024’te 926 bin 600 araç satmış ve 2025’te 130. yılını kutlamaya hazırlanan Skoda için aşırı önemli idi…

Kuzey Amerika Yılın Otomobili ödüllerinde Ford Ranger ve Honda Civic ile birlikte seçilen Volkswagen ID Buzz’un rüzgarıyla 2024 teslimatlarında eksiye düşmeyen Volkswagen Ticari Araçlar, 408 bin 300 adetlik satışlarında Caddy, Multivan ve Crafter’a Türkiye’de üretilen yeni Transporter katıldığında 2025’te yeniden büyük artı çizecek.

Elektrikli spor otomobillerin payını %5 geliştiren Porsche’nin 2024'te 310.718 satışı içinde Cayenne’in en çok satan olmasının yanında tam elektrikli Macan'ın 18.278 başarısı da altı çizili notlarımızda idi.

Fakat lüks süper spor otomobil segmentinde 10.687 adetle %6 büyüyebilen Lamborghini, sanıyoruz, VW Grubu’nun en çok konuşulanı oldu…

Goodwood’daki merkezine 300 milyon Euro’dan fazla yatırım yapılarak, Bespoke ve Coachbuild kapasitesi genişletilen Rolls-Royce’un 2024’te 5 bin 712 adetlere tam elektrikli Spectre’a olan yüksek taleple ulaşması da; herkese “normal” otomobil piyasası farklı yönlere hareketlense de, ultra lüks piyasanın pek dalgalanmadığını gösterdi.

2024’ün başka bir önemli rakamı da, toplam çekici pazarının 2 bin 719 adetle ikincisi Scania’nın 2 bin 868 adetle %8,6 pazar payı elde ettiği ve ithal grupta lider olduğu Ağır Ticari araç pazarının 33 bin 247 adede ulaşmasıydı.

2024 yılında kullanım sürelerinde bir önceki yıla göre %80’lik bir artış kaydedilen GetirAraç gibi kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanan yenilikçi araç kiralama çözüm ve sistemlerinin dev adımları ise, bireysel müşterilerin sıfır araç satın almalarını etkileyebilir tartışmalarını başlatıyor…

Faizler, krediler, enflasyon, artan maliyetler, döviz kurları, vergi ve regülasyon değişiklikleri; bakalım 2025’in iş hacimlerini nasıl etkileyecek?!..