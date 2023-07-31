Oyun ekonomisi oyun değil

Türkiye geçmişteki oyun şirketi satışları nedeniyle oyun pazarına büyük ilgi duydu.

Bu alanda yeni ekonomi ise bulut üzerinden oynama ve operatör gelirleri gibi yeni alanlara odaklanıyor.

Peak Games’in satışı, Türkiye için bir milat oluşturdu ve petrol bulmuş gibi sevindik. 1,92 milyar dolarlık bir rakam telaffuz edilirken unicorn tadı damağımıza geldi. Bu satın almayı gerçekleştiren Zynga’nın “eternal franchise” modeli, Türkçede “ve sonsuza dek mutlu yaşadılar” ifadesinde karşılığını buluyordu. İnsanların bilgisayarlarında, tabletlerinde ya da akıllı telefonlarında çilek hasadı yapacakları saati hatırlamak için alarm kurdukları Farmville’in geliştiricisi, oyun platformu olmanın oyun geliştirmekten daha kârlı olduğunu anlayınca bu büyük satın almalar dalgasını başlatmıştı.

Facebook’ta başarılı oyunlar yapmasıyla tanınan ve sosyal oyunculuk olarak adlandırılan kavrama oynayan Zynga’da bahçesinde hasat yapanlar genellikle toprağa değmemiş, şehirli beyaz yakalılardı ve bu alım gücü demekti. Şirket platform olmak için yöneldiği büyümeyi yönetemedi ve 10 milyar dolar civarında satın alma gerçekleştirdikten sonra Ağustos 2022 sonunda 12,7 milyar dolar karşılığında Take Two Interactive tarafından satın alındı.

Take Two Interactive’in 30 Temmuz 2023 itibariyle piyasa değeri 25,6 milyar dolar. Oyun pazarının tanıdık oyuncusu EA Games 2008’de bu şirketi satın almaya çalışırken konuşulan fiyat 2 milyar dolardı. O tarihte Grand Theft Auto IV’ü çıkarmaya hazır olmasalardı, belki de EA’ya katılacaklar ve tarih başka türlü akacaktı.

EA’nın satın aldığı Fransa merkezli Ubisoft’un piyasa değeri ise, 3,73 milyar euro. EA’nın bağımsız çalışmasına izin verdiği Ubisoft’un 28 ülkede oyun stüdyoları bulunuyor ve benim gibiler Prince of Persia oyununu hatırlayacaklardır.

Bu oyun işi, eskiden anlaması çok daha kolay bir işti. Yüz yüze tanıştığım ilk oyun geliştiriciler, Cevat, Avi ve Faruk yerli kardeşlerden oluşan Crytek ekibiydi. Intel, yeni işlemcilerinin daha iyi performans sağlayacağı oyunun geliştiricilerini getirip Türkiye’de basınla tanıştırmıştı. Üçlünün imzasını taşıyan oyun DVD’si hâlâ evde duruyor.

2007, Mevlüt Dinç’in İstanbul Kıyamet Vakti oyununun çıkması ile farklı bir rotaya girdi. Üç yılda geliştirilen oyunu şu anda internette arattığınızda karşınıza ilk olarak Playstore’daki indirme linki çıkıyor. DVD’sini gördüğünüz ve internetten oynanmasını konuştuğunuz bir oyunun androide taşınması ilgi çekici bir geçiş. Ancak günümüzde oyun ekonomisi, bu geçişle kıyaslanamayacak kadar heyecanlı bir hikâye yazıyor.

Büyük sayılar oyunu oynanıyor

Microsoft’un ABD’de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) engelini aşarak ilerlediği Activision satın almasında söz konusu tutar, 69 milyar dolar. Avrupa’dan da onay alan anlaşma ile ilgili olarak Birleşik Krallık’ın kaygıları sürüyor. Bu kaygılar, konsol ya da PC oyunu ayrımını unutmamıza neden olacak kadar büyük bir değişim olan, bulutta oyun (cloud gaming) pazarını konu alıyor.

Bütün bunlar olurken, Türkiye’de 2023’ün ilk yarısında oyun şirketlerinin aldığı yatırım 17 milyon dolar oluyor. Startups. watch Kurucusu Serkan Ünsal, 2021’de 53 yatırım ile 520 milyon dolar çeken oyun sektörünün daha sonraki düşünde Apple’ın reklamcılara kullanıcı tanımlama bilgisi sağlayan IDFA’da yaptığı değişikliğin oynadığı role işaret ediyor.

Apple yine dünyayı değiştirdi

Apple’ın 2021’de IDFA’da yaptığı değişiklikle ilgili açıklaması şöyle: “Eylemlerinizi takip etme isteği aldığınızda İzin Ver’e veya Uygulama Beni Takip Etmesin’e dokunabilirsiniz. Uygulamanın eylemlerinizi takip etmesine izin verip vermediğinize bakılmaksızın uygulamanın tüm özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Uygulama geliştiricisi, mesajın bir bölümünü uygulamanın neden eylemlerinizi takip etmek istediğini açıklayacak şekilde özelleştirebilir. Uygulama geliştiricisinin verilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için App Store’da uygulamanın ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Uygulama Beni Takip Etmesin’i seçerseniz uygulama geliştiricisi, genellikle takip amacıyla kullanılan sistem reklam tanıtıcısına (IDFA) erişemez. Ayrıca, uygulamanın sizi veya aygıtınızı tanımlayan diğer bilgileri (ör. e-posta adresiniz) kullanarak eylemlerinizi takip etmesine de izin verilmez.”

Kişisel verilerin korunmasına yönelik bu politika değişikliğinin ekonomisini değiştirdiği oyun pazarını eylül ayında Ekonomi gazetesinde ayrıntılı bir dosya ile masaya yatıracağız.