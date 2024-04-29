Architecht’in yeni finansal teknoloji modeli

Architecht’in finans sektörüne yazılım üretmek için 2015’te 20 kişilik bir ekiple başlayan macerası, 2022’de Kuveyt Türk’ün 400 kişilik ekibini bünyesine dahil etmesi ve 2024’te 700 kişiye ulaşması ile ilgi çekici bir ölçeklenme hikâyesi oluşturuyor. Üstelik bu sistemdeki yönetici sayısı 40’ın altında.

Kuveyt Türk’ün içinden çıkarak bankacılık ve finans sektörüne yazılım ve çözüm geliştiren Architecht, 2022’ye kadar 20 kişiden 200 kişiye büyürken bu tarihte Kuveyt Türk’ün yazılım grubunu bünyesine dahil ederek 600 kişiye ve 2024’te de 720 kişiye genişliyor. Kadro tarafındaki bu genişlemeye 250 modül ve binin üzerinde fonksiyonu barındıran ürün tarafı eşlik ederken, Architecht’in ürün ve çözümleri 11 banka ile beş yatırım bankası tarafından kullanılıyor.

İdari tarafta 40 kişi ile yönetilen bu 680 kişilik mühendislik grubu yapısının konuştuğum Architecht Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek, “Bizim diğer banka iştiraklerinden en büyük farkımız sektöre hizmet eden ve kendi grubumuza hizmet eden ayrı dedike gruplarımızın olması. Bunun bize stratejik bir avantaj kattığına inanıyoruz çünkü sektörün genellikle kendi grubunun işini önceleme endişesi var. Biz bunu yüzde 100 ayırma ve müşterimizi rahatlatma yolunu tercih ettik. Burada kurum içinde bir miktar verimlilik endişemiz var ancak bunu esneklik ile çözmüş oluyoruz” diyor.

Kurulmasının üzerinden 26 yıl geçen bir bankanın içinden çıkan dokuz yaşındaki bir teknoloji şirketinin hikâyesinin ilgi çekici boyutları var.

Architecht, 1989’da kurulan Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın 2015’te kurulan yüzde 100 iştiraki olarak kurulurken, finansal alandaki kültürün içinden çıkan bir teknoloji şirketi kimliğini taşıyor. 18-20 kişilik bir ekiple yazılım alanında faaliyet göstermek üzere yola çıkan Architecht zaman içinde ana bankacılık ve teknoloji platformu olan bir danışmanlık ve yazılım geliştirme şirketine dönüşüyor. Teknoloji platformu ürünü BOA, 250’den fazla modülle binlerce fonksiyon sunuyor. Balçiçek, “BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu, Architecht’in amiral gemisi durumunda. Ülkemizde 11 bankada ana bankacılık çözümü olarak kullanılan BOA, bir bankanın uçtan uca hizmet sunmasını sağlayacak tüm fonksiyonları bünyesinde barındırıyor. Zaman zaman bu binlerce fonksiyonu saymakta zorlanıyoruz” diyor.

Saymayı kolaylaştırcak daha basit bir listeyi ise şu şekilde oluşturmak mümkün.

BOA Card Ödeme Sistemleri: Kartlı ödeme sistemleri, üye işyeri ve POS ürünlerini uçtan uca yöneten bir altyapı çözümü olan BOA Card Ödeme Sistemleri ile banka kartlarından sanal kartlara kadar tüm kartlı ödeme sistemlerini kolayca yönetmek ve yeni kart ürünleri tasarlamak mümkün oluyor. Dijital Bankacılık Platformu: Dijital Bankacılık için gerekli fonksiyonların tek bir platform üzerinden çalışabilmesine olanak tanıyan, modüler mimariye sahip, kolay ölçeklenebilir ana bankacılık yazılım paketi. BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu: Türkiye Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ve Almanya bankacılık düzenleme kurumu BaFin tarafından onaylı bir bankacılık yazılım platformu. Bankaların ihtiyaç duyduğu bütün fonksiyonları tek bir platform üzerinden çalışabilmesine olanak tanıyor. Hali hazırda ülkemizde 11 farklı banka, BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformunu ana bankacılık sistemi olarak kullanıyor. Yatırım Bankacılığı Platformu: Bu alanda hizmet vermek isteyen kurumlara ihtiyacı olan teknolojik altyapıyı uçtan uça tek bir platform üzerinde sunuyor. Yatırım bankalarına özel olarak hazırlanmış; finansman, hazine, dış ticaret, muhasebe, müşteri yönetimi, alacak yönetimi, uluslararası bankacılık gibi temel bileşenlerden oluşuyor. Architecht Yatırım Bankacılığı Platformu şu anda beş banka tarafından kullanılıyor. Tüketici Finansman Sistemi: Finansman şirketlerinin sistem ihtiyaçlarına hitap eden çözüm BOA Bankacılık ve Teknoloji Platformu üzerinde geliştirilmiş uçtan uca bir tüketici finansman çözümü kimliğini taşıyor. Tedarikçi Finansman Sistemi: Tedarikçi ile alıcıların sipariş, ödeme ve finansman süreçlerini katılım bankacılığı esaslarına uygun olarak esnek, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir nakit ve finans çözümü. PowerFactor: Mobil ve web uygulamaları için SaaS ve on-premise modeliyle çalışabilen, mobil uygulama güvenliği, güçlü kimlik doğrulama ve güvenli işlem doğrulamayı bir arada sunan kapsamlı bir siber güvenlik ürünü. Airapi: Bankaların ve çeşitli finansal kuruluşların sahip oldukları API’leri tüm kullanıcılara tek bir platform üzerinden güvenli ve yönetilebilir şekilde paylaşmalarını sağlayan, PSD2 uyumlu API gateway çözümü ve entegre bir API yönetim platformu. XTM: İnsansız şube olarak çalışan, video konferans yöntemiyle bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye imkan tanıyan bir teknoloji çözümü.

Başlangıçta Kuveyt Türk’e geliştirme yapan ekibi banka içinde bırakan Architecht, 2022’de Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grubuyla güçlerini birleştirerek bu 400 kişilik ekibi de bünyesine katıyor ve 600 kişilik bir çalışan sayısına ulaşıyor. Kasım 2023’te Teknopark İstanbul’da üçüncü ofisini açan Architecht halen 700’den fazla mühendis kadrosuyla Teknopark İstanbul’da hizmet vermeye devam ediyor. Bunun yaklaşık 40 kişilik bir bölümü yönetici pozisyonunda. Balçiçek ile 7 Mart’ta bir araya geldiğimizde “Şu andaki kadromuz 720 kişi. Bunun 40’ı idari görevli, kalan 680’i ise tamamen mühendislik grubu” diyordu. Bunun iyi bir ölçeklenme modeli olduğundan kuşku yok.

Üç yıldır çevik metodolojiyi kullanıyor

Amiral gemisi BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu Türkiye’de 11 bankada ana bankacılık çözümü olarak kullanılan ve beş yatırım bankasının yatırım bankacılığı platformunu kullandığı Architecht, çeşitli sıralamalarda Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alıyor. Bunun sırrının çevik (agile) metodoloji mi olduğunu sorduğum Balçiçek, “Son üç yıldır agile yapıyoruz. Agile’a dönüşme yönünde büyük mesafe kat ettik. Yüzüncü sprint bitti. Kuveyt Türk dışındaki grup yüzde 100 agile oldu; Kuveyt Türk’e dedike grup içinde yüzde 50-60’lık bir çevikleşme oranımız var” diyor.

Bunun yanında bir diğer sınanma noktası mühendis yönetimi. Bir yanı ile insan kaynakları diğer yanı ile esneklik problemi olan bu konu için Balçiçek, “Yazılım geliştirme ekiplerinin yönetimi ya da uygulama ilişkili mühendis yönetimi 20-30 yıllık geçmişi olan yeni ve zorlu bir konu. İnsan kaynakları yönetimi içinde bunu yetenek yönetimi içinde ele alıyorlar. Biz de öyle yapıyoruz. Burada farklı bir profilden söz ediyoruz. X, Y, Z kuşağı demiyorum; daha farklı bir profil ve kuşak söz konusu. Zaman zaman mucit sendromu yaşar, icat çıkarmayı sever. Ama dünya da böyle değişiyor. İşletme bakış açısını da bu kişilere giydirebiliyorsanız, o kişi çok büyük bir kaldıraç etkisi oluşturuyor” şeklinde konuşuyor. Balçiçek, ortalama deneyim süresi yedi yılı geçen deneyimli kadrosuna büyük güven duyuyor.

Architecht, yeni nesil finansta iddialı

Bu kadro ve yönetim ekibi, değişen finans alanında bu değişime özgü yeni ihtiyaçları karşılama problemi ile sınanacak. Bu sınamanın ya da deneyimin şimdiden başladığını söylemek de mümkün.

Türkiye’de ilk lisanslı dijital bankalar olan Hayat Finans ve TOM Bank, Architecht’in geliştirdiği Dijital Bankacılık Platformu’nu kullanarak müşterilerine hizmet sunmaya başlamış durumda.

Mobil uygulama ve işlem güvenliği ürünü PowerFactor, regülasyon yapıcılar tarafından belirlenen standartlara uyumlu hale getirilmiş durumda ve 13 farklı finans kurumunca kullanılıyor. 30 farklı mobil uygulamada çalışan PowerFactor 7 milyon aktif kullanıcı tarafından birçok finansal işlemin güvenle gerçekleşmesini sağlıyor.

Yeni dönemde özellikle teknoloji modernizasyonuna odaklanan şirket BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformunun altyapılarını, daha modern ve daha bağımsız bir yapıya kavuşturacak olan .NET Core teknolojisiyle yeniden modernize ediyor. Böylece platformdan bağımsız bir şekilde çalışma yeteneği, daha iyi bir performans ve yeni yazılım geliştirme altyapılarının avantajlarından yararlanmayı amaçlıyor.

Architecht aynı zamanda OBA isimli Cloud Native Mikroservis Bankacılık Platformunu da hayata geçiriyor. Böylece Domain Driven Design (DDD) yöntemiyle üretilmek istenen uygulama parçaları, modüller veya dijital ürünler, bu yeni platform üzerinde geliştirilecek.

OBA üzerinde DDD prensipleriyle yeni inşa edilecek ürün ve modüllerin, .Net Core teknolojileriyle güncellenen BOA bünyesindeki ürün ve modüller ile tam entegre çalışacak sistem ile var olan yatırımların tekrardan kullanımıyla kaynak verimliliği sağlanmış olacak.

Bu yeni ve yenilenen teknolojiler baş döndüren bir dönüşüme neden olurken Balçiçek’in vurguladığı proje yönetimi gücü ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü odağı, şirketin omurgasını güçlü kılan unsurları oluşturuyor. Bunun merkezinde ise Balçiçek’in şu sözlerinde somutlaşan ve hiçbir şeyi abartmadan her yapı taşının hakkını veren vizyon var: “Agile’a biraz harmoni olarak bakabiliriz. Scrum var, Kanban var, McKinsey’in bir yöntemi var, Spotify’ın bir yöntemi var. Örneğin Spotify, agile’ın çözmediği bir alan olan organizasyonel agile ve ölçeklenebilir işletme tarafında çözüm getiriyor. Spotify, agile’ın bu ölçeklenme konusunu çözüyor. McKinsey de bunu her yere uygulamaya çalışıyor. Biz de Architecht Model olarak isimlendirdiğimiz, kendi deneyimimizi de kattığımız, o en iyi pratikleri de içine alan bir model paketledik. Ben buna bir alet çantası olarak bakıyorum. Oradan çıkardığımızı uygun olan projede kullanabiliyoruz.”