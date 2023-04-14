Partilerin aday listeleri ve turizm

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere 18’i dört ittifak içinde olmak üzere toplam 26 parti giriyor.

Partiler aday gösterdikleri kişilerin listesini Yüksek Seçim Kurulu’na verdi.

Listeler YSK tarafından incelendikten sonra varsa eksiklikleri tamamlanıp 19 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Partilerin YSK’ya verdikleri listelerin bazılarında adayların meslekleri belirtiliyor. 19 Nisan’da kesin listenin yayınlanacağı Resmi Gazete’de bütün adayların mesleklere göre dağılımını göreceğiz.

Henüz kesinleşmeyen aday listeleri incelendiğinde partilerin turizme ilgisiz olduğu görülüyor.

Zira bu sektörden milletvekili olmak isteği ile her yerden aday adayı olan çok sayıda kişi olmasına rağmen partiler onları aday göstermedi.

Turizmin başkenti Antalya’nın yanı sıra; İstanbul, Muğla, Aydın, Kapadokya, Mersin ve diğer illerden sektörün her kesiminden çeşitli partilerden aday adayı oldu, ama aday yapılmadı.

Örneğin Antalya’dan çeşitli partilerden sekiz kişi başvurdu, yalnız bir kişi seçilebilecek yerden aday gösterildi.

Antalya’dan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır (CHP), eski İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar (AK Parti), Betül Demirok (AK Parti), Passotour sahibi Hamit Kuk (İyi Parti), Ayşen Kurt (İyi Parti), profesyonel turist rehberi Nazlı Ece Mutlu (TKP) ve International MICE & Wedding Forum (IMWF) Genel Müdürü Necip Fuat Ersoy (Türkiye İşçi Partisi) ve İlknur Fidan (MHP)'den milletvekilliği adayı olmak için başvurmuştu.

Bunlardan yalnız CHP adayı Sururi Çorabatır seçilebilecek yerden listenin ilk sırasından aday gösterildi. AK Parti’den aday olan Betül Demirok’a listede seçilemeyeceği 11. sırada yer verildi. Diğer altı kişi ise aday gösterilmedi. Milletvekili olmak isteyen turizmcilere partiler listelerinde yer vermedi.

Ne yazık ki bu durum ilk kez olmuyor.

2018 yılı milletvekili seçimlerine katılan sekiz parti ve bağımsızlardan aday gösterilen toplam 4851 kişilik listede mesleğini turizmci olarak belirtenlerden CHP’den 5, MHP’den 6 olmak üzere toplam yalnız 20 kişi vardı.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere katılacak partilerden CHP listesinde mesleğini turizmci olarak belirten 8 kişi var.

Bunlardan Antalya’da listesinin başında olan kişi dışındakilerin sıralamadaki yeri itibariyle seçilme şansı zor olan yerlerde.

CHP’nin 600 kişilik milletvekili aday listesinde yer alanlardan mesleği turizm görülenler, illeri ve listedeki sıralaması şöyle:

Aydın’da Hüseyin Yıldız 8., Batman’da Hüseyin Yaşar 5., Bursa 1. bölgede İsmet Karaca 10., 2. bölgeden Şahin Sevinç 8., Mardin’de Ömer Durak 6., Muğla’da Fatma Gebeş Çimen 6., Ordu’da Nilgün Yılmaz 6. sırada.

Turizm merkezlerinin olduğu kıyı bölgelerinin tamamının belediyeleri ve en çok milletvekili olan parti konumundaki CHP’de durum bu. Diğer partilerde de farklı bir durum olduğunu sanmıyoruz. Bunu kesin listeler açıklandığında göreceğiz.

Ama partilerin turizmcilerin milletvekilliğine ilgisiz olduğu ortada.