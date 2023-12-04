Piyasalarda aralık ayında neler olacak?

Yılın son ayına girdik. Defterlerin kapandığı, son hesapların görüldüğü, bütün yılın muhasebesinin yapıldığı bir süreci yaşıyoruz. Hummalı bir çalışma ile bilançolarda son rötuşların uygulandığı dönemdeyiz. Peki, aralık ayını nasıl geçireceğiz? Piyasalar nasıl bir seyir izleyecek. Hemen herkesin merak ettiği bu…

BORSA VE HALKA ARZLAR

Borsa İstanbul, 8.000’in üzerinde kendini korumaya çalışırken öyle çok hareketlenemeyecek gibi… 8.200- 8.500 aralığında gidip gelecek. Zira ne yabancı var, ne de yerli kurumsal yatırımcılar pozisyon alma niyetinde... Herkes; “hayırlısıyla şu yılı kapatalım, 2024’te kim öle kim kala” derdinde olacaktır.

Bu yüzden borsa cephesinde yoğun atraksiyonlar yaşanmadan, sadece mevcudu koruma eğiliminin öne çıkması beklenebilir. Halka arzlar mı? Bir miktar azalarak seyretse de onlara ilginin sürmesini bekliyorum. Zira “borsa” adı nerede ise halka arz ile anılır oldu. Son açılan halka arzlar da 10 günde %100 kazandırdı. Hangi yatırım aracı bu kazancı sağlayabilirdi ki..

ALTIN, ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTACAK

Altın mı? Altın enflasyonun üzerinde artış gösterecek. Yurt içerisinde altın hem dolar kurunun yükselişinden hem de altının onsundaki değişimden etkileniyor. İkisinin birden yükselişe geçmesi altında alımları artırıyor. Kaldı ki belirsizliklerin fazlaca dillendirildiği zamanlarda altın, “bildik limana” olan ilgiyi daima artırmıştır. Bildik liman ise binlerce yılın oluşturduğu altın sığınağıdır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Enflasyon peki?

Yüzde kaç artış yaşanır? Enflasyonun aylıkta %3’ü geçmesini beklemiyorum. Zaten seçime doğru bazı kamu mal ve hizmetlerinde zam barajı oluşur. Enflasyonla mücadele edemiyorsan, hiç değilse hızını kes ve bunun için TÜİK’e ayar verme dışında kamu mal ve hizmetlerinin zamlarını ertele… Seçim sonrasına dek…

Peki, merkezin faiz kararı ne olur?

TCMB Kasım toplantısında 250 baz puanlık piyasa beklentisi varken, 500 baz puan faiz artışı yaparak politika faizini %40’a yükseltti. Aralık PPK’sında faize en az 250 bazlık faiz artışı bekliyorum. Bir ihtimal, “faiz artış defterini seçimden önce ve 2023’te bırakıyoruz” algısı oluşsun diye 500 baz puan arttırılabilir. Sonra da 2024 yılı, hele ki seçimden sonra piyasaları “faiz indirmeye alıştırma” sözel yönlendirmesi yaşanır. Tabii ki burada kuralı, yeni bir seçim (referandum) söylentileri koyacaktır.

not

2024 PROJEKSİYONLARINA BAKACAĞIZ

Aralık ayında, global piyasalar sürekli değişen jeopolitik risklere ve bu risklerde meydana gelecek gelişmelere dikkat kesilecek. Aynı zamanda, 2024 yılı için yapılacak ekonomik tahminlere ve projeksiyonlara yoğun bir ilgi olacak. FED’in 12-13 Aralık toplantısında, gösterge faizi %5,25-5,50 aralığındaki mevcut seviyede sabit tutma kararının %95 oranında fiyatlandığı görülüyor. Bu durumda, piyasaların risk alma eğilimi güçlü bir şekilde devam edecektir.

Öte yandan yılın son ayında enerji sektörü hareketli seyreder. Bankacılık mı? Banka sektörü daha zayıf bir görünüm sergileyecektir. Gıda sektöründe olumlu bir performans bekliyorum. Yine de Aralık’ta gündemimizi, yeniden değerleme oranının getireceği ilave yükler, seçim ekonomisi ile sıkılaştırmadan ne kadar sapacağımız ve nihayetinde asgari ücret, emekli, memur maaşları dolduracak.