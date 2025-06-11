Piyasalarda yaz hareketi: Fon dağılımları ne söylüyor?

Mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanması, yurt içi piyasalarda adeta bayram havası estirdi. Aylık TÜFE'nin %1,53 ile beklentilerin altında gelmesi, hem enflasyonun düşüş eğilimini destekledi hem de faiz indirimi beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte uzun süredir dar bantta seyreden Borsa İstanbul, faiz indirimi fiyatlamasıyla yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirdi. Tatil sonrasında da bu yükseliş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.

Yurt dışı cephesinde ise gündemin merkezinde hâlâ Trump ve ekonomi politikaları yer alıyor. ABD-Çin arasındaki 90 günlük ticaret uzlaşısı, tarife indirimleri ve sonrasında gelen ihlal suçlamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir denge arayışını beraberinde getiriyor. Londra’da gerçekleştirilen görüşmelerin bu sürece yön vermesi beklenirken, piyasa fiyatlamaları hâlihazırda pozitif eğilim sergiliyor. Küresel risk iştahının yeniden toparlanması, içerideki enflasyon sürpriziyle birleşince yaz başında hem içeride hem dışarıda güçlü bir başlangıç yapılmış oldu.

Yaz aylarında sıklıkla gündeme gelen “Mayısta sat ve git” mottosunun bu yıl geçerliliğini yitirdiği söylenebilir. Piyasalarda oynaklığın sürdüğü bu dönemde, aktif portföy yönetimi ve haber akışını yakından takip etmek birikimlerin korunması açısından kritik. Ancak herkesin ekran başında olma lüksü yok. Bu noktada, çeşitlendirilmiş yatırım fonlarıyla oluşturulmuş dengeli portföyler ön plana çıkıyor.

Portföy yönetim şirketlerinden yaz tavsiyeleri

Haziran ayı için İş Portföy, Yapı Kredi Portföy, Rota ve Hedef Portföy gibi önde gelen kurumların yayınladığı portföy önerilerine baktığımızda, orta risk düzeyinde dengeli dağılım arayan yatırımcılara yönelik çeşitli stratejiler dikkat çekiyor. Faizlerin yüksek seyrinden faydalanmak amacıyla TL fonların (para piyasası, temkinli değişken, arbitraj ve kısa vadeli borçlanma araçları) ağırlığı önerilerde %50 ila %70 arasında değişiyor. İş ve Rota Portföy bu tarafta %70 ile en yüksek ağırlığı önerirken, Yapı Kredi Portföy’de ise dikkat çekici bir değişim var: Artan volatilite nedeniyle para piyasası fonlarının ağırlığı azaltılırken, daha stabil getiri sunan para piyasası serbest fonların payı artırılmış.

Hisse senedi pozisyonlarında temkinli seyir

Yerli hisse senedi fonlarında ise genel olarak temkinli bir yaklaşım hâkim. Rota Portföy Haziran ayı portföyünde hisse fonlarına hiç yer vermezken, İş Portföy %20 ile en yüksek ağırlığı öneriyor. Hedef Portföy %10, Yapı Kredi Portföy ise %15 ile sınırlı bir hisse senedi fon ağırlığı öngörüyor. Hisse tarafında alınan bu ihtiyatlı pozisyon, piyasa uzmanlarının faiz oranlarındaki gelişmelere paralel olarak kademeli bir risk alma stratejisi benimsediğini gösteriyor. Yatırımcıların alternatif getiri olan faizin getirisindeki seyri izlemesi ve faiz indirim döngüsüne dönüş ile birlikte hisse senedi pozisyonlarını gözden geçirmesi yararlı olabilir.

Altın fonları güvenli liman konumunu koruyor

Jeopolitik risklerin arttığı, merkez bankası alımlarının sürdüğü ve tarife belirsizliklerinin gündemde yerini koruduğu bir dönemde altın, yatırımcıların yöneldiği başlıca güvenli limanlardan biri olmaya devam ediyor. Rota Portföy %30 ile altın fonlarına en yüksek ağırlığı verirken, diğer şirketlerin önerilerinde bu oran %5 ila %10 arasında değişiyor. Altın hâlâ portföylerde bulunması gereken bir araç olarak öne çıkıyor.

Faiz indirimi beklentileri borçlanma araçları fonlarına ilgiyi artırdı. Özellikle orta ve uzun vadeli tahviller, yerli yatırımcının tekrar radarına girdi. Yapı Kredi Portföy altın fonlarının ağırlığını azaltırken, bu alandaki fonlara daha fazla yer verdi. Eğer TCMB tarafından faiz koridoru daraltılır veya fonlama oranında teknik bir indirim yapılırsa, bu fonlarda yeni bir getiri potansiyeli doğabilir.

Yabancı hisseler: Düşük ağırlık, yüksek potansiyel

Yabancı hisse fonlarının, portföy önerilerinde genellikle düşük ağırlıklandığını ya da hiç yer almadığını görüyoruz. Bunun nedeni, ABD ve Avrupa’daki büyüme kaygıları, yüksek değerlemeler ve Trump’ın korumacı ticaret politikaları olabilir. Ancak bu segment, pozitif haber akışına karşı oldukça duyarlı. Haziran başındaki yükselişler bunun en güncel örneği. Bu nedenle teknoloji, savunma, Avrupa ve enerji temalarını içeren çeşitlendirilmiş fon sepetleri bu dönemde daha isabetli bir tercih olabilir.

Sonuç: Dengeli, güncel ve esnek kalın

Fon şirketlerinin sosyal medya ve internet sitelerinde yayımladığı aylık bültenler, yatırımcılar için değerli bir kaynak sunuyor. Yaz sıcaklarında serin kalan bir portföy için altın oran: Dengeli dağılım, düşük riskli fonlarla güvenlik, hisse ve tematik fonlarla potansiyel.