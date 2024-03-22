Porsche, atağa geçti

Porsche’nin sağlam DNA’sı üzerine markanın gücü artık farklı bir yöne doğru dönüyor. Stuttgart Zuff enhausen’deki ana merkezinden sonra ikinci Porsche üretim tesisi Leipzig’de düzenlenen yıllık bilanço toplantısına katılan tek Türk gazeteci olarak, Attack moduyla ekstra kuvvetlenen 1.108 beygir gücüyle koltuklarına yapıştıran yeni Taycan Turbo GT ile Porsche’nin elektrikli geleceğini net bir şekilde gördük. Porsche, 2030’a kadar üreteceği araçların yüzde 80’den fazlasını tam elektrikli olarak üretmeyi hedefliyor.

Gelecek yıl da, elektrikli araçların satışlarında artışlar yaşanması beklenirken, tedarikte ve teslimatlarda Porsche’nin benzersiz pazar konumu sayesinde diğer markalara göre daha az zorlukla karşılaşacağı da tahmin ediliyor. Geçen yıl gerçekleşen Porsche’nin ciro ve kârındaki yükselme, markanın elektrikli geleceğinin parlak görünmesi, toplantıdaki önemli notlarımızdı. Özellikle de spor otomobil mirasını korurken elektrikli geleceği hakkındaki parlak hedefleri netleştirerek, bu dönüşümü öncü olarak yönetmekte kararlı olduklarının altı çiziliyordu.

Leipzig’deki fabrika pistinde test ettiğimiz yeni Taycan Turbo GT’nin sadece tahrik sistemi değişmiş olsa da markanın klasik performans ve prestij değerlerini koruduğu örneğinde olduğu gibi, Porsche elektrikli gelecekte de sürücü ve yolcular için özgün deneyimini sunmaya devam edecek.

"Elektrikli mobilitede ne kadar ileri gidebileceğimizi göstermeliyiz"

Porsche’nin CEO’su Oliver Blume, “Ekibimiz, 2023 performansıyla tüm zorluklara rağmen, müşterilerimizi tüm model serilerinde büyüleyici ürünlerle memnun etti. Hep daha iyi olma hırsında bir spor otomobil üreticisi olarak, şimdi elektrikli mobilite alanında ne kadar ileri gidebileceğimizi göstermeliyiz” diyerek markanın elektrikli vizyonunu açıkça ortaya koyuyor. Üstelik, 2025’e doğru tamamen elektrikli 718 modeli ve ardından tamamen elektrikli Cayenne’i hatta Cayenne’in üstünde konumlandırılacak tam elektrikli bir büyük lüks SUV ile ürün yelpazesini genişletmeyi planladıkları elektrikli dönüşümde büyük adımlar atarken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de ön planda tutarak, finansal ve yenilikçilik açılarından nasıl bir liderlik rolü üstlendiğini vurguluyor. Blume, markanın geleceğini elektrikli mobiliteye yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu, stratejik adımlarında Porsche’nin bir vizyon lideri olduğunu gösterdiklerini vurguluyor. Elektrikli dönüşümünün ekonomik yönünde de; 2023 satışlarının %3,3 artarak 320.221 araca ulaşmış olması, bununla birlikte, elektrikli modellerin satışlarındaki artış belirgin şekilde dikkat çekiyor. Özellikle, tam elektrikli Taycan modeli, toplam satışların %13’ünü oluşturmuş. Porsche, bu ivmenin devam edeceğini ve yeni Macan gibi elektrikli modellerin pazara sunulmasıyla daha da güçleneceklerini öngörürken; 2023’te cirosunu %7,7 artarak 40,5 milyar Euro’ya ulaştırmış ve operasyonel kârını da %7,6 artarak 7,3 milyar Euro’ya yükseltmiş. Toplam cironun şirket tarihinin en büyük model atağının yaşanacağı 2024’te 40 ilâ 42 milyar Euro arasında olması beklenirken, dört yeni ve sürdürülebilir şekilde yenilenmiş model serilerinin piyasaya çıkma etkisiyle daha da hız kazanacakları 2025’te görülmesiyle asıl farkın ortaya çıkacağından bahsediliyor. Aynı zamanda Volkswagen Grubunun da CEO’su olan Oliver Blume, “Eşi benzeri görülmemiş bir ürün atağı başlatıyoruz. Müşterilerimizi dünya çapında heyecanlandıracak birçok çekici spor modelimiz yollarda olacak ve önümüzdeki yıllar için ivme kazanacağız” diyor. Taycan Turbo GT gibi gelecek nesil performans araçlarının nasıl olabileceğini gösterirken elektrikli araç teknolojisindeki liderliğini vurgulayan Porsche, üretim tesislerinde de yeşil teknolojilere yatırımlarla markanın karbon ayak izini azaltma ve sürdürülebilirlik açısından daha yeşil bir geleceğe doğru ilerleme taahhüdü planlanıyor.

"2025’te hızla ivmelenmek için 2024’te önemli adımlar atıyoruz"

“Güçlü sonuçlarımızın nedenleri, çekici ürünlerimize olan büyük talep ve yüksek maliyet disiplinimizdir,” diyor Lutz Meschke, finans ve IT’den sorumlu Porsche yönetim kurulu üyesi. Yüksek kârlılık oranının iddialı tahminleri karşıladığını anlatan Meschke, memnuniyetle “Porsche, 2023’te volatil zamanlarda dahi dirençli, yüksek kârlı ve finansal olarak sağlam bir konumda olduğunu gösterdi. Daha iyi dengelenmiş satış yapılandırmasından faydalanarak, 2025’te hızla ivmelenmek için 2024’te önemli adımlar atıyoruz.” diye belirtiyor. Porsche’nin 2023 bilançosunda ciro ve kârının arttığını gösterdiği mali performansı da bu dönüşümü destekliyor. Bununla birlikte, markanın 8 nesildir efsanevi modeli Porsche 911’in e-hibrit elektriklenmesi dışında hala içten yanmalı motorla devam edeceği açıklanması da, markanın geleneğine ve tutkulu hayran kitlesine olan bağlılığını gösteriyor. Uzun vadeli “Road to 20” programıyla Porsche’nin elektrikli, plug-in hibrit ve içten yanmalı motorlarla üçlü bir strateji izleyerek büyüyeceği geleceği parlak. Geleceğin elektrikli Porsche’lerinin de, klasikleri gibi herkesi heyecanlandıracak ikonlar olacağını tahmin edebiliyoruz.