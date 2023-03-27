Porsche lobisi

Eğer içten yanmalı motorlara sahip araçlar, sadece CO2 nötr yakıtlarla kullanılabiliyorsa, 2035 sonrasında da tescillenebilir” şerhiyle Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, yeni otomobillerin 2035 yılına kadar karbon nötr olmasını gerektiren AB Komisyonu düzenlemesine, onay vereceğini duyurdu.

Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik olarak tüm endüstrileri değiştirecek bir dönüm noktası olan bu iddialı “yeşil ulaşım” planı için yıllardır mücadele eden AB İklim Politikası Başkanı Frans Timmermans bile nihayet, "Almanya ile gelecekte otomobillerin e-yakıt kullanımı konusunda bir anlaşmaya vardık" diyebiliyor.

Bazılarına göre de; Almanya’nın bu istisnası, halen, içten yanmalı motorlara 2035'in ötesinde de izin verilen ve çevreciliği tehdit eden hatta baltalayan bir anlaşmazlık!..

Aslında Almanya’nın CO2 yayan araçların 12 yıl içinde aşamalı olarak kaldırılması konusunda itiraz etmemişti, yeni nesil karbon-nötr e-yakıtla çalışan içten yanmalı motorlu araçların 2035 sonrasında da satılabileceğine dair güvence istemişti….

Avrupa Birliği’nin en güçlü ve en büyük ekonomisi, Ekim ayında duyurulan ve AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma planlarının önemli bir ayağı olan yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını gerektiren anlaşmaya varılmış tüzüğün metnini de değişmesini istemiyor. Sadece AB Komisyonu’nun, e-yakıtlarla ilgili hükmün uygulanmasına yönelik sonraki adımların hazırlanmasını istiyor. İtalya da, biyoyakıt kullanan araçların da muaf tutulabileceğiyle ilgili taleplerini sunuyor… "Biyoyakıtların sıfır emisyonlu olmasıyla ilgili teknoloji hedefi tutturulursa, onu da kullanabilmeliyiz" diyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, teknolojilerde tarafsızlık olması gerektiğinin altını çiziyor. Diğer yanda hidrojen yakıt hücreli mobilite için de otomotiv endüstrisi genelinde çalışmalar hızlandırılırken, Avrupa’nın tam elektriklilere alternatif olabilecek farklı yenilenebilir “yeşil” teknoloji alternatifl erine kapılarını kapatmaması gerektiği ortada!.. Ancak, otomobil endüstrisinin sadece verimli elektromobiliteye odaklanması gerektiğini söyleyen Greenpeace, bu anlaşmazlığın iklimin korunması için bir gerileme olduğunu iddia ediyor. Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi Başkanı Pascal Canfin’in, komisyonu e-yakıtlarla ilgili yeni kuralların emisyon standartları konusunda varılan anlaşmaya uygun olduğundan emin olmaya çağırması da, bu seçenekleri kapsayan düzenlemelerin engellenebileceğini akla getiriyor… Fakat, karar ne olursa olsun; geçtiğimiz yıllarda yine bu köşede yer almış “Karbonu Yakalamak” veya “Haru Oni” ve benzeri yazılarımdan da fark edeceğiniz gibi, bu önemli değişiklikte de Porsche’nin ne kadar güçlü bir lobici olduğunu kabul edelim…