Porsche voltajı yükseltiyor

Önümüzdeki dönemde yenilenecek Taycan’ın ardından 718 ve sonra da Cayenne’in tam elektriklilerini de gösterecek olan Porsche’nin ikinci tam elektrikli modeli Macan oldu. Markanın ilk BEV SUV ünvanını da taşıyan yeni Macan, Leipzig’te artık net karbon nötr şekilde üretime girerken, ilk nesil Macan’ın bir güncelleme ile içten yanmalı motorlu seçenekleriyle üretilmeye devam edecek. Yani eski kasası tümüyle içten yanmalı, yenisi tümüyle elektrikli olacak Macan’ın 2014’ten bu yana satışları da 800 bini geçmişti.

Singapur’da düzenlenen dünya prömiyerinde gösterilen çift e-motorlu Macan 4’ün 613 kilometre ortalama ve şehir içinde 784 km menzil iddiasının yanında, Turbo versiyonunda 470 KW 639 beygir gücü ve 1.130 Nm’lik maksimum tork dikkat çekiyordu.

Arkadan itiş karakteri, alçalmış sürüş pozisyonu ve kaslı tasarım gibi öne çıkan yeniliklerin yanında daha çevik sürüşün karşılığında 5,2 ila 3,3 saniyelik hızlanma değerleri, 220 ve 260 km/h’lik maksimum hızlar gösteriliyor.

Dönüş çapını 11,1 metreye daraltan 5 dereceye kadar açı alan arka teker yönlendirmesi, elektronik kontrollü diferansiyel kilidinin ve değişen sürüş koşullarına 10 milisaniyede tepki verebilen Porsche traksiyon yönetimi ePTM’in benzer rakiplerden 5 misli daha hızlı çalışması, konfor ve sertlik arasında geniş bir spektrum sağlayan iki valfli amortisörlere sahip havalı aktif suspansiyon yönetimi PASM ile uyarlanabilir sönümleme, 2 tonluk şaşırtıcı çeki kapasitesi gibi dinamizmi geliştiren özgün tekniklerle donanmış.

Fakat, asıl lityum iyon bataryasının rekor sürede yeniden şarj edilmesini sağlayan 800V mimarisiyle DC’de 270 kW’a dolum hızı iddiasından bahsedilen yeni Macan, sürüş sırasında da 240 kW’lık geri kazanım gücü yaratabiliyor.

Uzunluğu 4.784, genişliği 1.938, yüksekliği 1.622 ve dingil mesafesi de 2.893 milimetreye büyütülmüş ikinci nesil Macan’ın 84 litrelik öndeki frunk ve eski şekline göre 127 litre fazlalıkla bagaj hacminin 540’tan 1.348 litreye kullanılabilmesi de, adeta segmentini aşan veriler.

Kabin içinde son nesil Android Automotive işletim sistemiyle 12,6 inçlik gösterge paneli ve iki 10,9 inçlik dokunmatik ekran, standarttaki Porsche Communication Management PCM ve Porsche App Centre’daki popüler uygulamalar da, Macan’daki ilklerden.

10 yıl sonra yeni jenerasyonuna geçen Macan için “Tam elektrikli ilk SUV modelimiz ile segmentinin en sportif seçeneğini sunuyoruz” diyen VW Grubu ve Porsche CEO’su Dr. Oliver Blume, grubun Premium Platform Electric PPE zeminine sahip ilk otomobili olarak karakteristik Porsche performansını uzun menzillerde ve pratik kullanımla sunacaklarından bahsediyordu. Almanya’da Macan 4 için 84 bin ve Turbo için 114.576 Euro fiyatlarla siparişe açılan yeni Porsche elektriklisinin altında ise 100 kWh brüt, 95 kWh net kapasiteli 270 kW şarj kabiliyetine geliştirilmiş yüksek voltajlı HV batarya saklanıyor. DC’lerde 21 dakikada yüzde 10’dan 80’e doldurulabilen 800V sisteminin, sanki iki ayrı batarya varmış gibi, her biri 400 Volt nominal gerilim efektiyle 135 kW’ye kadar ek bir HV booster olmadan en hızlı bank şarj imkanı sunması da, sektörde fark yaratacak.