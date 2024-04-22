Putin’in ziyareti ve Erkhov’un açıklamaları

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler en hafif deyimle eskisi gibi değil.

Bugünkü durum 24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesi sonrası ile karşılaştırılmaz, ama iki ülke ilişkilerinin Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesi ile en az bir yıl öncesi gibi değil.

Zira Amerika’nın Rusya’yı çevreleme politikası çerçevesinde İsveç’in NATO üyesi yapılması önemlidir.

İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin daha önce dile getirdiği bir dizi haklı itirazı vardı. O itirazlardan vazgeçilerek üyeliğe onay verildi.

Bu, Türkiye’nin genel anlamdaki yöneliş ve ilişkileri için olduğu gibi turizm açısından da önemlidir.

Çok değil iki yıl önce dünyada pek örneği olmayan, iki ülke devlet başkanları yıl içinde yedi kez görüştükleri günlerden, ziyaretin beş kez ertelendiği ve hâla ne zaman olacağı belirsiz ziyaret sürecine gelindi.

İki ülke liderinin görüşeceğini, özellikle Türkiye tarafının bunu her ertelemeden sonra söylüyor, ama görüşmenin yapılacağı tarih hâlâ belli değil. Özellikle Rusya tarafı tarih vermiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan günkü kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin “Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir ziyareti söz konusuydu, tarih netleşti mi?” sorusuna “Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi” yanıtını verdi.

İki ülkede seçimler vardı. İki taraf gerçekleşmeyen ziyarete seçimleri mazeret olarak gösterdi. Bu, gerçekçi olmasa da makul bulundu.

Rusya’da 17 Mart’ta Devlet Başkanlığı seçimi yapıldı, Putin seçildi. 31 Mart’ta da Türkiye’de yerel seçimler vardı. Seçimlerde başında Erdoğan’ın olduğu AKP ağır yenilgi alarak kurulduğu günden beri her seçimden birinci parti olarak çıkmışken 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti oldu. İki ülkedeki seçim sonuçları bugüne kadar beş kez ertelenen ziyaretin tarihi ile birlikte içeriğini de etkileyecek.

Türkiye ile Rusya arasında İsveç onayı ile başlayan süreçte Putin’in Türkiye’yi ziyaretine ilişkin gelişmeler bu durumdayken, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov’un yaptığı açıklamalarda turizm ile ilgili söyledikleri dikkatimizi çekti.

EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’e konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, bu yıl Rusya’dan 6.4 milyon kişinin geleceğini söyledi. Rusya’dan geçen yıl 6 milyon 313 bin kişi gelmişti. Buna göre bu yıl Rusya’dan gelecek kişi sayısı neredeyse hiç artmayacak.

Küresel salgın (Pandemi) ortamı ve Ukrayna olayından dolayı yaptırım uygulandığı dönemde bile Rusya’dan gelenlerin yüzde 20’lerin üzerinde arttığını anımsatalım.

Son dönemdeki iki ülke siyasi ilişkilerinin eskisi gibi olmadığı gerçeğinden hareketle denebilir ki Türkiye’nin turizmde son yıllarda gösterdiği başarıda lokomotif rol oynayan Rusya pazarında durum en azından belirsizdir.

Rusya pazarındaki durum belirsiz iken başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ve genel olarak Batı ülkelerinde Türkiye’ye ilgi artarak sürüyor.

Bu sevindirici bir gelişmedir. Ama daha önce konuyla ilgili yaptığımız değerlendirmelerde söylediğimizi bir kez daha yineliyoruz: Rusya’sız olmaz.